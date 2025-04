Mayhomes lọt Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2025

Dấu ấn vững chắc trên thị trường bất động sản

Đây là sự kiện do Liên hiệp Khoa học phát triển doanh nghiệp Việt Nam; Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á; Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh và Công Ty cổ phần tập đoàn truyền thông quốc gia phối hợp tổ chức với mục đích thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, nâng cao chất lượng dịch vụ. Từ đó, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Hội đồng xét duyệt bao gồm các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực liên quan đến giải. Ban Tổ chức thành lập các tiểu ban chuyên ngành để giúp Hội đồng xét duyệt trong quá trình tuyển chọn hồ sơ đưa vào chấm giải.

Trải qua một quá trình thẩm định và đánh giá khắt khe, Mayhomes tự hào lọt Top 10 Thương hiệu Bất động sản dẫn đầu Việt Nam 2025. Đây là minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu và năng lực triển khai của doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Mayhomes là đại lý chiến lược, là đối tác phân phối của hàng loạt "ông lớn" Bất động sản như Vinhomes, Masteries Homes, MIK Group... cùng nhiều Chủ đầu tư lớn khác. Với định hướng phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trọng tâm, Mayhomes đã và đang khẳng định vị thế là một trong những đại lý phân phối bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Suốt thời gian qua, Mayhomes không chỉ là đơn vị phân phối, mà còn là cánh tay nối dài của chủ đầu tư, góp phần lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp, kiến tạo cộng đồng văn minh, hiện đại. Doanh nghiệp đồng hành cùng các chủ đầu tư từ những bước đầu của dự án cho đến khi sản phẩm đến tay người mua cuối cùng, đảm bảo thông tin minh bạch, tư vấn chính xác và sát với nhu cầu thực.

Mayhomes không chỉ phân phối bất động sản mà còn lan toả những giá trị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với khách hàng, Mayhomes là người bạn đồng hành đáng tin cậy, chuyên cung cấp các sản phẩm bất động sản cao cấp, giá trị thực, xứng tầm an cư và đầu tư lâu dài.

Mayhomes hiện đang phân phối hơn 20 dự án trọng điểm trên khắp cả nước, trong đó có thể kể đến các dự án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hoá, Móng Cái như: Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Ocean Park 1-2-3, Vinhomes Star City, Vinhomes Golden Avenue, Masteri Lakeside, Masteri Grand Avenue, Masteri Lumière SpringBay, The Matrix One, Imperia Signature… cùng nhiều dự án trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh, Long An, Cần Giờ… sẽ sớm được triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Quy mô và chất lượng tạo nên thương hiệu

Năm 2024 là một năm thắng lợi vẻ vang của Mayhomes cả về thành tích bán hàng và vị thế vững mạnh trên thị trường bất động sản: Luôn nằm trong đại lý top đầu ở gần 20 dự án mà công ty phân phối; bán gần 3.000 sản phẩm; mang về doanh số 1 tỷ đô tiền hàng cho các chủ đầu tư.

Đây là một bước tiến lớn, là minh chứng cho thấy uy tín và tầm vóc của Mayhomes với các chủ đầu tư và thị trường bất động sản. Không phải một đại lý nào cũng đủ tiềm lực, nhân lực để đi sâu, đi rộng với các dự án "hot" như vậy.

Mayhomes luôn là top đại lý có doanh số tốt nhất tại các dự án của Chủ đầu tư Vinhomes, Masterise Homes…

Đặc biệt, Mayhomes liên tục "on top" trên bảng vàng tại mọi dự án từ các sản phẩm bất động sản cao tầng tới thấp tầng, của tất cả các Chủ đầu tư Vinhomes, Masterise Homes, MIK Group. Càng ấn tượng hơn, người Mayhomes đi tới đâu, để lại dấu ấn vàng son tới đó!

Không chỉ sở hữu nội lực mạnh mẽ và năng lực triển khai đồng bộ thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, Mayhomes còn ghi dấu ấn với đội ngũ hơn 500 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và am hiểu sâu sắc thị trường. Với hệ thống gồm 1 trụ sở chính, 3 chi nhánh và 10 văn phòng giao dịch, Mayhomes đảm bảo khả năng phục vụ khách hàng nhanh chóng, linh hoạt và tận tâm tại khắp các khu vực.

Mayhomes nỗ lực vươn mình với 3 mục tiêu: "Xây dựng văn hoá, môi trường làm việc chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ. Mở rộng, đa dạng thêm hệ sinh thái dịch vụ. Chuyển đổi số toàn diện, đón đầu xu thế và bứt phá mạnh mẽ nhờ công nghệ."

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Hiếu – Chủ tịch HĐQT Mayhomes cho biết: "Giải thưởng lần này không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm và luôn đặt giá trị thật lên hàng đầu trong mọi giao dịch. Để thực hiện được mục tiêu này, Mayhomes xây dựng chính sách đãi ngộ tốt nhất thị trường BĐS, nhằm thu hút nhân tài; lấy việc gây dựng đội ngũ tinh nhuệ, chất lượng làm nền tảng cho mọi mục tiêu và sự phát triển".

Năm 2025, Mayhomes đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quy mô, tăng tốc chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết đồng hành lâu dài cùng các chủ đầu tư uy tín, mang đến cho thị trường những sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch và tiềm năng đầu tư vượt trội.

Việc được vinh danh Top 10 không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Mayhomes, mà còn khẳng định tầm vóc của một thương hiệu bất động sản nội địa có năng lực cạnh tranh cao, góp phần vào sự phát triển chung của thị trường.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản Mayhomes (Mayhomes)

Trụ sở chính: Sao Biển 24 –32, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Website: https://Mayhomes.vn