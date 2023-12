Mazda BT-50 bản 'base' giảm giá còn 529 triệu tại đại lý: Rẻ hơn hẳn Triton, Ranger, thêm lựa chọn cho dân kinh doanh vận tải

Đồng loạt nhiều đại lý Mazda đang chào bán BT-50 MT (phiên bản số sàn) với giá 529 triệu đồng, tức giảm 25 triệu đồng so với giá niêm yết. Nếu tính từ thời điểm tháng 1 năm nay, tổng mức giảm của BT-50 MT đã lên đến 130 triệu đồng.

Theo một tư vấn bán hàng ở phía Nam, xe được giảm giá lần này sản xuất 2022, số lượng ít. Đại lý mà người này đang làm việc chỉ còn 1 xe duy nhất và khách hàng mua xe được nhận thêm quà và ưu đãi. Hồi tháng 11, thậm chí có một đại lý Mazda ở miền Trung còn chào bán BT-50 MT với mức giá 509 triệu đồng.

Mazda BT-50 đang giảm giá còn 529 triệu đồng tại đại lý.

Với mức giá 529 triệu đồng, Mazda BT-50 MT là mẫu xe bán tải có giá bán dễ tiếp cận nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Để dễ tham khảo, Mitsubishi Triton và Isuzu mu-X chung giá khởi điểm 650 triệu đồng. Ford Ranger giá khởi điểm 665 triệu đồng. Cuối cùng là Toyota Hilux chỉ có duy nhất 1 phiên bản, giá 852 triệu đồng.

Ngoài phiên bản MT, Mazda BT-50 còn có phiên bản AT (số tự động), nhưng theo tư vấn bán hàng thì phiên bản này đã hết hàng trên toàn quốc. Trước đây, xe còn có phiên bản Luxury và Premium cao cấp hơn nhưng đã bị khai tử.

Mazda BT-50 sử dụng chung nền tảng khung gầm và động cơ với Isuzu mu-X, nhưng thiết kế điệu đà và thời trang hơn. Bản MT sử dụng động cơ dầu tăng áp 1.9L, cho công suất 148 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.280 x 1.870 x 1.785 mm. Chiều dài cơ sở 3.125 mm và khoảng sáng gầm 240 mm.

Là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng Mazda BT-50 MT vẫn có đèn pha LED và đèn sương mù LED, nhưng cân bằng góc chiếu chỉnh tay và đèn định vị ban ngày chỉ dùng bóng halogen. Mâm kích thước 17 inch.



Các tiện nghi bên trong nội thất dừng ở mức cơ bản với ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh cơ, vô lăng bọc da và điều hòa chỉnh cơ. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 7 inch, kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto, cùng hệ thống âm thanh 6 loa. Hàng ghế sau có cổng sạc USB và cửa gió điều hòa riêng.

Nội thất Mazda BT-50 phiên bản MT khá đơn giản.

Xe có nhiều trang bị an toàn, như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến đỗ xe trước sau, camera lùi và hệ thống 2 túi khí. Mazda BT-50 MT không có công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như Triton hay Ranger, nhưng danh sách an toàn này đáng khen với một mẫu xe bán tải đang có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc.



Trong phân khúc xe bán tải cỡ trung ở Việt Nam, Mazda BT-50 không phải một mẫu xe quá ăn khách với doanh số 750 xe trong 11 tháng đầu năm 2023. Thành tích này khiêm tốn nếu so với Ford Ranger (14.173 xe) hay Mitsubishi Triton (2.240 xe), nhưng xếp trên Isuzu mu-X (194 xe) và Toyota Hilux (127 xe).