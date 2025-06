Mazda CX-5 giá có thể xuống đầu 5 nên Mitsubishi Xforce 7 chỗ cần làm điều này để bán chạy như Xpander, Xforce

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế số thứ 128 phát sóng ngày 7/6/2025 trên HTV9

Tiêu Điểm Nóng 4 mẫu xe mới đồng loạt ra mắt Việt Nam ngày 6/6 Mitsubishi DST Concept ra mắt tại Hà Nội, ngay lập tức thu hút sự chú ý của người tiêu dùng trong nước dù chưa phải là xe thương mại bán ra thị trường. DST Concept được mệnh danh là "Xforce 7 chỗ", thay thế mẫu Outlander trong phân khúc CUV cỡ C của hãng. Nguồn tin từ đại lý tiết lộ, bản thương mại có thể về nước khoảng tháng 11 năm nay. Isuzu Việt Nam giới thiệu mẫu mu-X bản nâng cấp mới Xe được phân phối với 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đến 1,269 tỷ đồng. Về vận hành, xe vẫn sử dụng máy dầu 1.9L công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu, tùy chọn số sàn hoặc số tự động. Về an toàn, mu-X 2025 trang bị ADAS với các tính năng như: phanh tự động khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù, điều khiển hành trình thích ứng và chống tăng tốc ngoài ý muốn. BMW Việt Nam giới thiệu hai mẫu X3 và 5-Series thế hệ mới tại TP.HCM BMW X3 2025 có 2 phiên bản gồm X3 20 xDrive giá 2,279 tỷ đồng và X3 20 xDrive M Sport giá 2,629 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0L mild-hybrid, mạnh 190 mã lực và 310 Nm, hộp số tự động, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian xDrive. Đối với 5-Series, mẫu sedan hạng sang cỡ trung có 3 phiên bản, gồm 520i giá 2,589 tỷ đồng, 520i Premium giá 2,739 tỷ đồng và 530i M Sport giá 3,099 tỷ đồng. Bản 520i có công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Bản 530i có công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Xe vẫn dùng hộp số 8 cấp và dẫn động cầu sau. Điểm nhấn về an toàn trên cả 2 mẫu xe này là công nghệ ADAS bao gồm các tính năng: hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ.

Trên Ghế Nóng Trong phần Trên Ghế Nóng, hãy cùng gặp gỡ anh Lê Mạnh Linh, admin cộng đồng Anh em Mê xe, để thảo luận về chủ đề Cửa nào cho Mitsubishi DST Concept ở Việt Nam.

Là một reviewer, anh nghĩ sao về chiếc Mitsubishi DST Concept?

Trước tiên, cần phải nói rõ rằng, DST mới là bản concept, do đó còn quá sớm để nhận định chắc chắn. Tuy nhiên, khi nhìn bản concept ở đây, tôi cho rằng cũng đã khá sát với bản thương mại, trước hết là kích thước. Với những gì Mitsubishi đã phát biểu trong sự kiện, có thể thấy rằng đây chắc chắn là một chiếc xe có kích thước nổi bật so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Đúng như anh nói, khi nhìn concept có thể thấy ngay đây là một chiếc Xforce 7 chỗ. Hiểu một cách đơn giản, chỉ cần nghĩ đến Xforce rồi phóng to lên sẽ ra chiếc xe ở đây, được gọi là DST Concept. Thiết kế Xforce phóng to lên là một bước đi hợp lý. Bởi khi nhìn Xforce, nhiều người thấy "lấn cấn" khi cho rằng, với những đường nét như vậy thì chiếc xe phải to hơn thế. Có thể thấy Mitsubishi rất hiểu người Việt muốn gì, khi phóng to Xforce thành DST Concept.

Mitsubishi DST Concept ra mắt Việt Nam ngày 6/6. Ảnh: Hoàng Dũng

Mitsubishi cũng phát biểu trong sự kiện là dùng chính thị trường Việt Nam để review, test xe, thực hiện nhiều thử nghiệm khác nhau, đi theo đúng con đường mà Xforce hay Xpander đã đi. Theo anh, cách làm này có phù hợp với DST Concept không?

Theo tôi, đây là một lựa chọn đúng đắn. Thứ nhất, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược. Tôi nhớ trong dịp kỷ niệm 30 năm Mitsubishi Motors Việt Nam, hãng cũng đã chia sẻ rất nhiều những con số cho thấy sự tăng trưởng của thị trường.

Thứ hai, như anh cũng đã có điều kiện đi qua nhiều nước, thực hiện nhiều hành trình thử nghiệm rồi cũng sẽ thấy rằng địa hình Việt Nam rất đặc thù. Tôi nghĩ rằng là chiếc xe nào vượt qua được đầy đủ các dạng địa hình ở Việt Nam dọc theo hình chữ S thì không chỉ bán tốt ở nước ta mà còn bán tốt ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Vậy nếu Mitsubishi hỏi anh với vai trò một tham vấn là cần giữ lại điểm gì, bớt đi điểm gì khi đưa DST Concept trở thành bản thương mại, anh sẽ nói gì?

Thực ra câu hỏi này hơi khó để trả lời. Tôi sẽ trả lời dưới góc độ một người tiêu dùng. "Khi nhìn vào chiếc DST Concept, mình mong muốn điều gì?". Tôi nghĩ rằng, ở thời điểm hiện tại, ai cũng như tôi sẽ mong muốn xe có giá bán hợp lý trong khi option vẫn đầy đủ, ít nhất là giữ được những điều hãng đã đưa ra trong buổi ra mắt này.

Với "chuẩn mực của một chiếc SUV 7 chỗ", tôi mong chờ là hàng ghế thứ ba sẽ thực sự là hàng ghế ngồi được, chứ không phải 5+2. Trong sự kiện giới thiệu, hãng đã dùng từ “chuẩn mực” và nhấn mạnh rất nhiều vào yếu tố này.

Tiếp theo là ADAS. Tôi cũng có thể xem là một người tiêu dùng thuộc nhóm thế hệ mới. Là một người tiêu dùng trẻ lái xe, tôi khá quan tâm đến những trang bị an toàn chủ động, đặc biệt với một chiếc xe thuộc phân khúc hạng C. Ở phân khúc này, trước kia, với cùng tầm tiền, chúng ta chỉ có thể mua được xe hạng B thôi, thì nay đã có thể mua xe hạng C “full ADAS” rồi. Do đó, tôi cũng mong muốn Mitsubishi sẽ giữ lại những điểm mạnh của chiếc DST Concept trên bản thương mại.

Tôi cũng nhấn mạnh lại là giữ lại đầy đủ nhưng phải đi cùng giá bán hợp lý.

Với kinh nghiệm của mình, khi nhìn vào chiếc DST Concept, anh thấy nên bỏ bớt chi tiết gì để bản thương mại đỡ rườm rà?

Từ concept mà suy ra bản thực tế, tôi mạn phép chỉ đưa ra những dự đoán kiểu "trà đá vỉa hè" thôi chứ không phải từ góc độ chuyên gia hay phân tích dựa trên cơ sở kỹ thuật nào cả. Theo tôi, kích thước thực tế có thể nhỏ hơn 10% so với bản concept.

Hãng chưa công bố bất cứ thông số kích thước nào. Nhưng những ai tham dự sự kiện hoặc nhìn qua màn hình chương trình Trên Ghế đều có thể ước chừng kích thước bản concept rồi. Tôi cho rằng bản thực tế sẽ nhỏ hơn 10%. Mâm trên bản concept là 20 inch, tôi kỳ vọng giữ được ít nhất 19 inch trên bản cao, và 18 inch trên bản thấp.

Ngoài ra, gương camera sẽ thay bằng gương chiếu hậu, lưới tản nhiệt sẽ không được bóng bẩy như thế này. Bởi vì trên xe thương mại phải có không gian cho những cái lỗ để hút gió.

Nhìn chung, bản thương mại nhỏ hơn 10%, mâm 19 inch, tạo hình cơ bản giữ nguyên, vẫn cụm đèn dạng T-Shape, bậc thang ở cột C là ổn.

Anh Linh đánh giá DST bản thương mại có thể nhỏ hơn bản concept 10%, mâm 19 inch. Ảnh: Hoàng Dũng

Người Việt hay được nói là “mua xe bằng mắt”. Từ góc độ này, anh thấy chiếc DST có thể ghi điểm không?

Thực tế, tôi cho rằng, khi mua xe, người Việt Nam coi trọng yếu tố đầu tiên là thương hiệu, thứ hai là giá bán và thứ ba là ngoại hình, kích thước.

Mitsubishi là một thương hiệu Nhật Bản lâu đời ở Việt Nam, đã được chứng minh qua Xpander, Xforce. Giá bán chưa được công bố, nhưng có thể kỳ vọng một con số hấp dẫn. Với việc người dùng thích một chiếc xe to đẹp, DST đang làm tốt việc đó. Như tôi đã nói trước đó, Xforce đã ổn rồi thì kéo lên sẽ càng đẹp nữa.

Theo anh, thế nào là một mức giá hấp dẫn?

Câu này không dễ để trả lời. Ở thời điểm hiện tại, ngay cả những chuyên gia đầu ngành, những người chuyên làm giá sản phẩm cũng khó có thể đưa ra mức giá hợp lý.

Hôm trước, tôi có nói chuyện với các anh em là: Liệu bây giờ đã ở thời điểm đáy của thị trường ô tô về giá xe chưa? Song cũng rất khó để dự đoán. Có thời điểm có thể nhìn vào biến động chung của thị trường, biến động của chứng khoán, bất động sản, vàng… để dự đoán. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng những chỉ số đấy đều đi trái với quy luật.

Do đó, để nói giá hợp lý rất khó, nhưng có thể xét tính hợp lý dưới góc độ người tiêu dùng. Chẳng hạn, khi tôi mua xe, tôi sẽ xem chiếc xe mang lại điều gì và giá bán có đủ hấp dẫn để tôi mua DST thay vì xe khác không.

Giả sử bản thương mại sẽ đáp ứng đúng những gì anh đã nói trước đó: Một chiếc 7 chỗ chuẩn mực thay vì 5+2, có ADAS, 5 chế độ lái, thiết kế vẫn đẹp như bản concept, thì mức giá như thế nào được xem là "dễ thở"?

Với câu hỏi này, tôi có thể nói rằng, selling point hay điểm nhấn để bán hàng của DST sẽ là SUV 7 chỗ chuẩn mực. Những yếu tố khác như anh vừa liệt kê thì xe nào cũng có rồi.

Nếu là một chiếc 7 chỗ thực thụ, với một phiên bản tôi xin được phép dùng từ là "phiên bản dành cho thị trường thứ cấp". Điều này nghĩa là, người dùng mong chờ một chiếc Outlander 7 chỗ cho thị trường thứ cấp. Khi đó, một chiếc xe 7 chỗ sẽ ngang tầm với bản giữa của Hyundai Tucson hay Mazda CX-5 sẽ là hợp lý. Nếu ngang tầm Honda CR-V thì lại hơi cao.

Tất nhiên, đó là mong chờ dưới góc độ người tiêu dùng. Còn hiện nay, DST mới ở dạng concept, nên tất cả mới chỉ mang tính dự đoán.

SUV cỡ C ở Việt Nam là một phân khúc rất chật chội. Nói một cách vui vẻ, CX-5 “bán phá giá quá”, Honda CR-V là một mẫu xe chững chạc, Peugeot 3008 đánh vào thị trường ngách rồi còn cả Forester. Chưa kể xe điện, hybrid hay PHEV. Vậy theo anh, DST có cơ hội nào không?

Giả sử Mitsubishi DST chính là Outlander 7 chỗ mới thì mẫu xe này sẽ nằm ngang Honda CR-V là hợp lý. Nhưng tôi cho rằng, DST thương mại sẽ là một phiên bản dành cho thị trường thứ cấp, do đó tôi kỳ vọng chiếc xe nằm trong khoảng giá dễ tiếp cận tương tự những mẫu đã có trên thị trường. Tôi kỳ vọng chiếc xe nằm trong tầm giá của Hyundai Tucson, Kia Sportage.

Ở Việt Nam, Tucson, Sportage có doanh số không nổi trội như CX-5 hay Territory, nhưng vẫn bán đều và có mức giá hợp lý. Do đó, khi chen vào, DST bản thương mại có thế mạnh là xe Nhật 7 chỗ đi cùng giá bán ngang xe Hàn như Tucson, Sportage sẽ trở thành lựa chọn hợp lý. Tuy nhiên, tôi cũng phải thừa nhận điều này không dễ thực hiện.

Mitsubishi đang rất thành công với Xpander, ra mắt là đứng top doanh số, làm đảo lộn phân khúc MPV. Xforce cũng vậy, dù đang hơi chững lại một chút, nhưng ít nhất cũng đã ghi dấu ấn “số 1 trong phân khúc”. Liệu DST Concept có làm được điều tương tự?

Theo tôi là khó. Xpander ra mắt trong bối cảnh khác. Khi đó, thị trường Việt Nam gần như chưa có mẫu xe nào trong phân khúc đó với tầm tiền đó. Khi ấy chỉ có Toyota Innova thôi. Nhưng Innova thuộc phân khúc cao hẳn, bỗng xuất hiện một chiếc xe giá chỉ ngang xe hạng B như Hyundai Kona, Creta khi đó khoảng 700 triệu.

Bối cảnh Xforce ra mắt cũng khác. Lúc đó chưa có "pha đạp giá" như CX-5, Territory hiện nay. Như anh vừa nói, Xforce cũng đang chững lại, do phân khúc hạng B cũng chật chội hơn vì xe Trung Quốc nhảy vào.

Với câu chuyện của DST, mẫu xe đã đến Việt Nam vào thời điểm rất khó. Khi chen chân vào phân khúc này, DST bản thương mại sẽ phải cạnh tranh với những cái tên mà người ta gọi là "kẻ ngáng đường" như Territory. Giá thấp nữa họ cũng có thể xử lý được. Hay dây chuyền sản xuất CX-5 của THACO đã từ 2017 đến giờ là 8 năm rồi. Hôm trước, tôi có nói vui là, nếu một ngày Mazda CX-5 bản base giảm xuống tầm giá trên 500 triệu thì cũng hoàn toàn có thể làm được.

Với một chiếc xe cho thị trường thứ cấp, tôi cho rằng hãng có thể cắt giảm đi một chút để phù hợp với điều kiện thị trường. Với một chiếc xe nhập khẩu từ Indonesia, tôi cho rằng họ có đủ biên độ để điều chỉnh giá bán.

Mitsubishi DST Concept có một khó khăn là ra mắt trong bối cảnh biến động hơn so với Xpander và Xforce. Ảnh: Mitsubishi, đại lý Mitsubishi

DST Concept được kỳ vọng trở thành Xforce 7 chỗ thực thụ thì liệu có tiếp tục là “gà đẻ trứng vàng” cho Mitsubishi Motors Việt Nam không, hay sẽ chỉ là một mẫu xe để "chạy thương hiệu"?

Tôi chưa có điều kiện tiếp cận định hướng cụ thể của Mitsubishi cho chiếc xe này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng chính Mitsubishi cũng chưa biết nên làm gì với chiếc xe này.

Quay trở lại câu chuyện thị trường quá khác như tôi nói ở trên, kinh tế đi xuống và mọi chỉ số đi xuống, rất khó để dự đoán thị trường sẽ diễn biến như thế nào. Tôi cho rằng, sau buổi giới thiệu, sau chương trình Trên Ghế, họ sẽ xem phản ứng của thị trường để quyết định sẽ chơi như thế nào.

Con gà có thể đẻ trứng vàng về mặt doanh số. Nhưng câu chuyện làm ăn và lợi nhuận có thể khác. Hãng có thể phải đánh đổi trong một giai đoạn nhất định. Hoặc hãng không chấp nhận chơi một cuộc chơi cắt lỗ mà muốn tối ưu lợi nhuận nên có thể đẩy giá cao lên. Khi đó, câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Vậy chúng ta hãy cùng chờ đợi những bước đường tiếp theo của Mitsubishi, để xem DST Concept hay Xforce 7 chỗ sẽ làm được những gì ở thị trường Việt Nam.

Cảm ơn anh rất nhiều vì đã tham dự chương trình Trên Ghế ngày hôm nay.

