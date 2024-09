MB bứt phá xu hướng gửi tiết kiệm số với nhiều ưu đãi vượt trội

Quản lý tài chính "thận trọng" nhưng vẫn "tối ưu"

Trong bối cảnh kinh tế số ngày càng phát triển, xu hướng quản lý tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Bảng dữ liệu Ưu tiên Tài chính của Người tiêu dùng theo báo cáo của Decision Lab (2023)

Theo Báo cáo Xu hướng Tài chính 2023 của Decision Lab, người Việt có xu hướng thận trọng hơn trong các quyết định tài chính cá nhân. Theo đó, 50% số người tham gia khảo sát ưu tiên hàng đầu cho tiết kiệm và 48% muốn đảm bảo an toàn tài chính cho gia đình trước tình huống khẩn cấp - tăng lần lượt 10% và 15% so với năm trước. Do vậy, số người mở tài khoản tiết kiệm đã tăng vọt gần gấp đôi, lên 62% vào năm 2023.



Phần lớn người tiêu dùng "thắt chặt hầu bao" để dành ngân sách cho các khoản tích lũy cá nhân. Năm 2024 ghi nhận sự duy trì thái độ tài chính "thận trọng" của người dùng, với 54% lựa chọn tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Xu hướng gửi tiết kiệm: Chọn số hóa để tối ưu lợi nhuận

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng liên tục tăng trong đầu năm nay. Lũy kế đến cuối tháng 3, tiền gửi ngân hàng ghi nhận đạt mức kỷ lục gần 6,7 triệu tỷ đồng, tăng thêm khoảng 39.000 tỷ so với tháng trước đó và cao hơn 2,2% so với cuối năm trước, dù lãi suất ngân hàng vẫn giữ ở mức thấp.

Gửi tiết kiệm số được đánh giá là lựa chọn thông minh trong thời đại số nhờ những giá trị đột phá mang lại. Đầu tư tiền gửi số giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận và khả năng sinh lời của nguồn vốn nhàn rỗi, từ đó giúp chủ động kiểm soát tài sản. Bên cạnh đó thay vì phải đến quầy giao dịch, khách hàng hiện có thể dễ dàng thực hiện mọi thao tác trên các nền tảng số, từ mở tài khoản đến tất toán, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đặc biệt, so với hình thức gửi tiền truyền thống, gửi tiết kiệm số còn đem lại các ưu đãi lãi suất vượt trội và quà tặng ấn tượng.

Gửi tiết kiệm số, sinh lời tiền nhàn rỗi trên App MBBank

MB đón đầu xu hướng tiết kiệm số với giải pháp tiền gửi qua App MBBank và BIZ MBBank, cộng thêm tới 0,5% lãi suất cùng nhiều ưu đãi cá nhân hoá từng tệp khách hàng. Đại diện MB chia sẻ: "MB nỗ lực đem lại giải pháp tài chính tối ưu với phương châm khách hàng gửi tiết kiệm an toàn và lãi suất cạnh tranh. Chúng tôi liên tục phát triển các sản phẩm tiền gửi số linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng."

Cụ thể, với nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), khi mở tài khoản BIZ MBBank trực tuyến sẽ nhận được lãi suất cộng thêm 0,2%/năm với các khoản tiết kiệm từ 1 đến 6 tháng, và cộng thêm 0,1%/năm cho các kỳ hạn khác. Đặc biệt, tính năng gửi tiền trên BIZ MBBank còn cho phép linh hoạt rút gốc từng phần khi khách hàng lựa chọn sản phẩm tiền gửi đầu tư số trả lãi cuối kỳ, đảm bảo quyền lợi lãi suất cao cho phần gốc còn lại. Với kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 60 tháng, gói gửi này không chỉ tối ưu hóa lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý dòng tiền theo nhu cầu.

Đối với khối khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB), MB mang đến giải pháp tài chính linh hoạt khi toàn bộ quá trình mở tài khoản và tất toán tiền gửi đều có thể dễ dàng thực hiện online ngay trên BIZ MBBank. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể dễ dàng theo dõi lãi suất được cập nhật trực tiếp trên BIZ MBBank.

Đặc biệt, chào đón sinh nhật tuổi 30, sau thành công của chương trình "Sinh nhật rộn ràng - ngập tràn quà tặng" với 9.000 hợp đồng tiền gửi thành công và sự tham gia của hơn 2.500 khách hàng doanh nghiệp. MB tiếp tục triển khai chương trình giai đoạn 2 với các ưu đãi và quà tặng đặc biệt cho Khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 đến 11 tháng, với các mức tiền gửi khác nhau sẽ được nhận ngay các quà tặng giá trị tương đương. Đặc biệt cuối chương trình khách hàng doanh nghiệp sẽ có cơ hội tham gia Chương trình BIG DEAL với quà tặng là chuyến du lịch tổng giá trị lên đến 75 triệu đồng và hàng loạt quà tặng giá trị khác, tổng giá trị lên đến 6,5 tỷ đồng.

Với khách hàng cá nhân, MB cung cấp dịch vụ gửi tiết kiệm trực tuyến dễ dàng, không cần thủ tục giấy tờ phức tạp. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi cao hơn từ 0,1-0,2%/năm so với gửi trực tiếp tại quầy. Người dùng có thể linh hoạt chọn kỳ hạn từ 1 tuần đến 60 tháng và quản lý tài khoản mọi lúc mọi nơi qua App MBBank, đảm bảo an toàn và bảo mật mà không lo mất sổ tiết kiệm vật lý. Tính tới hiện tại, 75% khách hàng cá nhân của MB đã thực hiện gửi tiền trên App MBBank, quy mô tiền gửi đã đạt gần 450 nghìn tỷ.

Với lãi suất hấp dẫn và ưu đãi đặc biệt, MB là lựa chọn lý tưởng giúp bạn tối ưu hóa tài chính và tận hưởng sự thuận tiện tối đa. Gửi tiết kiệm số không chỉ là xu hướng mà còn là sự lựa chọn thông minh của thời đại số!