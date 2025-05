Vụ 4 tiếp viên xách ma túy về Việt Nam: Đã bắt số bị can nhiều nhất trong lịch sử

Theo Công an TP HCM, điển hình, từ 2 đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án là bị can Ngô Văn Minh và bị can Phạm Nguyễn Kim Hồng (cùng bị khởi tố, bắt tạm giam cuối năm 2024), Công an TP HCM đã rà dựng, phát hiện 2 băng nhóm tội phạm có biểu hiện vận chuyển ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đối tượng tại Bình Dương và TP HCM trong dịp lễ.