MBS hợp tác cùng Dragon Capital phân phối chứng chỉ mở quỹ trên nền tảng MFUND

Ngày 2/12/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) chính thức ký kết hợp tác phân phối chứng chỉ quỹ mở của Dragon Capital trên nền tảng giao dịch MFUND. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của MBS, đồng thời giúp nhà đầu tư tiếp cận dễ dàng hơn với các sản phẩm quỹ chuyên nghiệp, minh bạch và định hướng dài hạn.

Những năm gần đây, quỹ mở ngày càng được nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam lựa chọn như một kênh đầu tư minh bạch và chuyên nghiệp, bổ sung cho gửi tiết kiệm hoặc giao dịch cổ phiếu truyền thống.

Ước tính đến tháng 11/2025, tổng tài sản quản lý (AUM) của các công ty quản lý quỹ tại Việt Nam đạt khoảng 806 nghìn tỷ đồng (hơn 30 tỷ USD), tương đương khoảng 6% GDP. Tỷ lệ này còn khá khiêm tốn so với nhiều nước châu Á: Malaysia trên 40%, Hàn Quốc gần 50% và Thái Lan khoảng hơn 30%. Sự chênh lệch cho thấy dư địa rất lớn để quỹ mở tiếp tục phát triển sâu rộng trong cơ cấu tài sản của nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh đó, Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu tài khoản quỹ, tương đương chỉ 2,5% dân số. Con số này thấp hơn nhiều so với các thị trường trưởng thành như Trung Quốc (~50%), Hàn Quốc (~20%) hay Hoa Kỳ (~54% hộ gia đình). Đây là cơ hội để các định chế tài chính thúc đẩy sản phẩm quỹ mở đến đông đảo nhà đầu tư hơn nữa.

Đặc biệt, mảng quỹ nội địa đã đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) hơn 30% trong suốt 10 năm qua. Cơ quan quản lý đã đặt mục tiêu đầy tham vọng: đưa tổng tài sản ròng (NAV) của các quỹ đầu tư chứng khoán lên mức 5% GDP – tương đương hơn 30 tỷ đô la vào năm 2030 và hướng đến mức tăng hai con số vào năm 2035.

MBS – doanh nghiệp có 25 năm kinh nghiệm trên thị trường chứng khoán, sở hữu thế mạnh về công nghệ số và tư vấn đầu tư – cùng Dragon Capital Việt Nam, đơn vị quản lý tài sản hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm và gần 6 tỷ USD tài sản quản lý, kỳ vọng sẽ tạo nên bước phát triển mới cho thị trường quỹ mở trong nước.

Sự kết hợp giữa năng lực quản lý quỹ uy tín và nền tảng công nghệ đầu tư hiện đại của MBS là điều kiện quan trọng để đưa các sản phẩm quỹ đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân, qua đó nâng cao chuẩn mực đầu tư bền vững trên thị trường.

Thông qua hợp tác này, nhà đầu tư có thể giao dịch các quỹ mở tiêu biểu của Dragon Capital trên nền tảng MFUND của MBS, bao gồm:

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Năng động DC (DCDS)

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tập trung Cổ tức DC (DCDE)

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Gia tăng Thu nhập Cố định DC (DCIP)

Quỹ Đầu tư Trái phiếu DC (DCBF)

Các quỹ này được đánh giá phù hợp với nhà đầu tư tìm kiếm giải pháp tích lũy dài hạn, quản trị rủi ro hiệu quả và hướng tới tăng trưởng bền vững.

MFUND là nền tảng giao dịch chứng chỉ quỹ trực tuyến mới của MBS, mang đến trải nghiệm đầu tư liền mạch từ mở tài khoản, đặt lệnh mua – bán quỹ, tới theo dõi hiệu quả đầu tư. Giao diện trực quan, minh bạch và khả năng sử dụng đa thiết bị giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý danh mục mọi lúc, mọi nơi (https://chungkhoanmb.go.link/fpFsc). Nền tảng này thể hiện cam kết của MBS trong việc phát triển hệ sinh thái đầu tư thông minh, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng.

Đại diện Dragon Capital, bà Lương Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Quản lý Tài sản Khối Trong nước – chia sẻ: "Việc hợp tác cùng MBS có ý nghĩa rất quan trọng về mặt chiến lược cho Dragon Capital Việt Nam về cả yếu tố thời điểm lẫn vị thế của đối tác. Ngành quỹ đang ghi nhận mức độ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây và chúng ta đang đứng tại thời điểm vàng cho giai đoạn phát triển vượt bậc trong thời gian tới. Sự hợp tác giữa Dragon Capital, với kinh nghiệm quản lý quỹ lâu đời và MBS, với quy mô vốn hóa tỷ đô cùng tiềm lực kinh doanh trong nhóm dẫn đầu thị trường sẽ mang lại những cơ hội đầu tư vượt trội cùng trải nghiệm đầu tư xuất sắc cho khách hàng trong hệ sinh thái rộng lớn của MBS, từ đó đóng góp thiết thực vào sự tăng trưởng vươn mình của thị trường tài chính Việt Nam"

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Phạm Thị Kim Ngân – Phó Tổng Giám đốc MBS – nhấn mạnh: "Thông qua hợp tác này, các sản phẩm quỹ mở của Dragon Capital sẽ được phân phối rộng rãi trên nền tảng MFUND của MBS. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa năng lực quản lý quỹ uy tín và sức mạnh công nghệ sẽ mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng"

Hợp tác giữa MBS và Dragon Capital tiếp tục củng cố mối quan hệ chiến lược đã được xây dựng nhiều năm, mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm đầu tư chuyên sâu hơn trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở chứng chỉ quỹ mở, hai bên dự kiến mở rộng hợp tác sang phân phối chứng chỉ quỹ ETF, góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho nhà đầu tư và thúc đẩy tư duy đầu tư dài hạn, bền vững.

Sự đồng hành giữa MBS và Dragon Capital được kỳ vọng sẽ mang lại các giải pháp đầu tư chuyên nghiệp, giúp nhà đầu tư Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng tài chính vững chắc trong dài hạn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)

MBS – thành viên của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) – được thành lập từ năm 2000, hiện có vốn chủ sở hữu xấp xỉ 7800 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện nằm trong nhóm Công ty chứng khoán có vốn hóa tỷ đô, được HNX vinh danh là doanh nghiệp niêm yết quản trị tốt giai đoạn 2024–2025 và được Forbes vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam 2025. Cổ phiếu MBS cũng lọt vào rổ chỉ số cận biên lớn nhất của MSCI, cho thấy nền tảng tài chính vững vàng và sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Website: https://mbs.com.vn/

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam là công ty quản lý quỹ lớn nhất và lâu đời nhất tại thị trường vốn Việt Nam, với hơn 30 năm kinh nghiệm, quản lý và tư vấn gần 6 tỷ USD tài sản, phục vụ đa dạng từ nhà đầu tư cá nhân, quỹ đầu tư tư nhân, quỹ hưu trí và các quỹ đầu tư quốc gia.

Dragon Capital đầu tư vào nhiều lĩnh vực bao gồm chứng khoán, vốn cổ phần và năng lượng tái tạo; với đội ngũ nhân sự trong và ngoài nước giàu năng lực chuyên môn về quản lý danh mục, phân tích kinh tế, giao dịch, pháp lý và nghiên cứu đầu tư.

Các quỹ mở do Dragon Capital quản lý luôn nằm trong nhóm có hiệu suất đầu tư dẫn đầu thị trường. Đặc biệt, Dragon Capital cũng là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện dành cho doanh nghiệp và người lao động.

Website: https://www.dragoncapital.com.vn/.