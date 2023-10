MC Diệp Chi chia sẻ cách để luôn kết nối với con dù chúng ngày càng trưởng thành và cách biệt thế hệ

Bén duyên với truyền hình từ khi cầm mic dẫn Rung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia... tên tuổi MC Diệp Chi đã dần trở nên quen thuộc với công chúng. Bên cạnh con đường sự nghiệp thành công, các bài học dạy con của cô cũng được đông đảo khán giả đón nhận.

Mới đây, nữ MC bất ngờ chia sẻ về cách kết nối với con cái dù chúng ngày càng lớn lên, cách biệt thế hệ và rời xa vòng tay của cha mẹ. Có thể thấy rằng, trẻ em ngày nay phát triển rất nhanh, nếu cha mẹ không thể cảm thông, gần gũi con thì trẻ sẽ ngày một xa lánh bố mẹ, khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái xấu đi.

Tuy nhiên, MC Diệp Chi cho rằng luôn có cách để kết nối với con, chỉ cần mẹ hiểu và đồng hành với trẻ trong từng giai đoạn. Có được sự tin tưởng và yêu mến của con, bé sẽ dễ dàng tâm sự và sẻ chia với cha mẹ hơn.

"Tối thứ 6 hàng tuần, cô gái nhỏ sẽ được thức muộn hơn một xíu trong góc phòng mơ mộng để xem phim, đọc sách, thêu thùa... Nhiều tháng qua, hầu như tối thứ 6 nào hai mẹ con cũng phải video call chúc nhau ngủ ngon từ xa. Hôm nay thì khác rồi. Mẹ được ngồi yên đây, ngắm em bé của mẹ đang say sưa xem một bộ phim hay. Ngắm thật kỹ những dây đèn màu lung linh em tự gắn lên giá sách, ngắm chiếc rèm đầy nơ và quả bông em mới mua và treo lên cách đây vài hôm mà trước đó cứ sốt ruột phàn nàn "sao mãi người ta chưa ship tới mẹ ạ".

Thích em nhỉ, khi mình biết cách tạo ra những niềm vui riêng khi không được kề cạnh nhau và kể cả lúc không ai nói với ai câu gì như lúc này - mình vẫn kết nối với nhau theo một cách khác....

Em mỗi ngày một lớn, có những thói quen giữa mẹ con mình sẽ thay đổi, có những thứ mẹ phải tập điều chỉnh để thích nghi với sự trưởng thành của em. May mắn là chúng mình vẫn luôn biết tìm nhau để chia sẻ mọi ấm ức, vui buồn. May mắn là em luôn nhớ: có mẹ rồi, em không bao giờ phải chịu gì một mình hết. May mắn là em hiểu mẹ cần em và thương em vô điều kiện. Mình yêu con tha thiết nhưng phải để con hiểu được lòng mình - điều này quan trọng lắm, nhất là khi con ở độ tuổi mới lớn với bao băn khoăn, suy nghĩ vẩn vơ trước đó chưa từng có.

Em bé xem phim xong và ngái ngủ rồi. Mình ôm con ngủ thật ngon đây. Tự nhiên ngắm con rồi chụp lén một bức ảnh, gõ vài dòng ghi lại cảm xúc lúc này", Diệp Chi tâm sự.

Dưới phần bình luận, nhiều người ngưỡng mộ sự tinh tế của bà mẹ 1 con. Khi thế giới hiện đại kéo cha mẹ và con cái ngày càng xa nhau thì Diệp Chi luôn biết cách để gần gũi, yêu thương con cái.

"Mình yêu con tha thiết nhưng phải để con hiểu được lòng mình, câu này hay ạ", "Tình yêu con đúng cách đấy - rất sâu sắc!", "Một em bé dễ thương, một người mẹ tinh tế, 2 mẹ con xứng đáng nhận được những điều hạnh phúc nhất"... các fan bình luận.

Cha mẹ và con cái hãy lắng nghe nhau

Cuộc sống hiện đại với vô số áp lực từ kinh tế, gia đình, con cái... khiến nhiều cha mẹ không đủ thời gian và sự quan tâm để kết nối với con. Việc này kéo dài khiến trẻ từng ngày một rời xa cha mẹ. Sự thấu hiểu và chia sẻ cũng từ từ mất đi. Nhiều phụ huynh không hiểu tại sao lúc nhỏ con rất yêu thương mình, nhưng càng lớn càng thay đổi tính nết.

Sự kết nối giữa cha mẹ và con là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và tương lai của con. Nhiều trẻ không được quan tâm đầy đủ dễ dẫn đến nóng tính, căng thẳng hoặc trầm cảm, phát triển nhân cách không toàn diện.

Dù ở bất kì giai đoạn nào trong quá trình trưởng thành, trẻ nhỏ cũng cần được cha mẹ yêu thương, quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Việc chăm sóc không chỉ về khía cạnh vật chất mà còn về tinh thần. Không ít phụ huynh cho rằng cứ đi làm kiếm nhiều tiền là con hạnh phúc, thế nhưng họ không biết điều con cần thật sự là tình yêu thương của cha mẹ.

Từ đó, cha mẹ nên tạo ra cách kết nối với con dựa trên tính cách, tâm sinh lý của trẻ. Nếu con là một người hướng ngoại, cha mẹ hoàn toàn có thể đưa bé đi chơi, xả stress ở bất kì nơi đâu con muốn. Nếu con hướng nội, sự gắn kết có thể diễn ra ngay trong chính ngôi nhà bằng thời gian cùng nhau đọc truyện nấu nướng, làm việc nhà, học hành... Hãy để sự kết nối luôn được diễn ra, mỗi ngày và liên tục.

Việc cha mẹ và con cái xảy ra tranh cãi hay bất đồng quan điểm là điều không khó hiểu, tuy nhiên hãy cố gắng bình tĩnh và kiểm soát tốt cảm xúc. Nhất là khi trẻ đang trong độ tuổi trưởng thành. La mắng, đánh đập, quát tháo là cách phản tác dụng, khiến cha mẹ và con cái ngày một xa cách.