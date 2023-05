MC Diệp Chi khoe con đã biết làm việc nhà, người hâm mộ thích cách dạy dỗ

MC Diệp Chi là một trong những biên tập viên được đông đảo khán giả yêu thích. Chị bén duyên với nghiệp cầm mic qua hàng loạt chương trình nhưRung Chuông Vàng, Đường Lên Đỉnh Olympia, Điều Ước Thứ 7...

Ở ngoài đời, MC Diệp Chi cũng được ngưỡng mộ bởi cách dạy con. Chẳng hạn như mới đây, MC Diệp Chi khoe con gái An Nhiên chăm chỉ tập thể dục và làm việc nhà dù là ngày cuối tuần. Nhìn thành quả "lao động" của An Nhiên, ai nấy cũng dành lời khen cho cô gái.

MC Diệp Chi viết: "Cuối tuần chăm chỉ của em bé An Nhiên. Em bật máy đi bộ gần 1 tiếng rồi tắm gội, tự hấp tóc và dọn phòng ốc. 'Thanh tra' mẹ vào kiểm tra, chấm điểm 8 về độ ngăn nắp, gọn sạch nhé".

Sau khi tập thể dục, tắm rửa và hấp tóc, con gái MC Diệp Chi cầm máy hút bụi và khăn đi dọn nhà

Con gái của MC Diệp Chi tên thật là An Nhiên (2011) có biệt danh là Sumo

MC Diệp Chi khoe ngày nào con gái cũng dọn dẹp sạch sẽ phòng riêng

Theo chia sẻ, MC Diệp Chi dạy An Nhiên bằng cách coi con là người em thân thiết. Đơn cử, cô nàng từng khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ trải nghiệm hộ tống con đi đu idol là nhóm nhạc Twice.

Ở phía ngược lại, An Nhiên cũng rất yêu thương và quấn mẹ. MC Diệp Chi từng bày tỏ, An Nhiên sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Mỗi khi mẹ đi làm về, con gái đều hỏi han, chăm sóc và nấu ăn cho mẹ. MC Diệp Chi tâm sự:"Mẹ thật may mắn khi được là mẹ của một em bé ngoan, được sống giữa biển yêu thương em dành cho mỗi ngày".

Nhờ cách chăm sóc tốt của MC Diệp Chi, An Nhiên càng lớn càng xinh xắn và có chiều cao nổi trội ở tuổi 12. Đặc biệt, nụ cười tươi được kế thừa từ mẹ là nét đặc trưng dễ nhận thấy ở cô bé An Nhiên.

MC Diệp Chi và con gái vô cùng thân thiết

An Nhiên xinh xắn và có chiều cao nổi bật ở tuổi 12

Tổng hợp