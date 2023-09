MC Quyền Linh: 'Bà xã tôi lo hết từ việc chăm con tới kinh tế gia đình'

Là người dẫn dắt chương trình Mái ấm gia đình Việt, MC Quyền Linh không ít lần bỏ tiền túi để giúp đỡ bà con. Chính vì vậy, anh được người dân gọi với cái tên quen thuộc là “MC của người nghèo”.

Trong hậu trường buổi ghi hình chương trình, Quyền Linh cho biết, bản thân được là một người kết nối tốt là đủ. "Mọi người nói tôi là nghệ sĩ quốc dân hay gì đó, nhưng tôi chỉ muốn mình là một người kết nối tốt. Càng kết nối tốt thì những mảnh đời khó khăn càng nhận được nhiều sự thuận lợi hơn để thay đổi cuộc sống”, anh nói.

Quyền Linh được mệnh danh là "MC của người nghèo".

Nhắc lại hành trình hơn 20 năm thực hiện các chương trình thiện nguyện, Quyền Linh dường như dành cả thời gian khi từng quên luôn cả ngày sinh nhật của mình.

Quyền Linh cho biết thêm trong suốt chặng đường mà các con lớn lên gần như anh rất ít khi có mặt ở nhà. Do "đội nắng đội mưa" nhiều tháng nên khi trở về, vẻ ngoài của nam MC thay đổi khiến các con đôi lúc không nhận ra.

“Khi các con còn nhỏ, tôi từng xa nhà tới 5 tháng trời. Khi về nhà, da tôi bị đen sạm nên các con nhận không ra. Mỗi lần chơi cùng là các con khóc. Các con nhìn hoài vì nghĩ ông nào lạ quá, mặt đen thui không nhận ra được.

Có lần con hỏi vì sao tôi cứ đi hoài, về gương mặt đen thui nên các con không thích. Hay mỗi lần tôi đi xa là các con hay sợ tôi bị bệnh. Có lần đi về tôi bị sốt rét nên các con lo và kêu cha đừng đi nữa”, Quyền Linh kể.

Dù vậy nhưng nam MC mong muốn khi các con lớn lên sẽ hiểu rằng mặc dù những buổi sinh nhật của con nhưng cha không có ở nhà, hay những buổi con đến trường đi thi mà cũng không có cha đưa đi… là vì cha đang đi các chương trình dành cho người nghèo, điều đó cũng sẽ khiến các con thấy hạnh phúc.

Quyền Linh chia sẻ: “Tôi luôn luôn nói với con rằng phải hạnh phúc vì cha không đi chơi. Cha đang đi đến những vùng sâu vùng xa, đi để đồng cảm với những mảnh đời khó khăn nhất trong cuộc sống này.

Sau này lớn lên, các con tôi đều đã hiểu. Các con hiểu được giá trị của những bước chân mà cha đi, đến đâu là cha đều kết nối những yêu thương để chia sẻ với mọi người”.

Tổ ấm nhỏ viên mãn của MC Quyền Linh.

Nhắc đến bà xã - hậu phương vững chắc của mình, Quyền Linh tâm sự: “Tôi có một hậu phương tuyệt vời. Cô ấy không chỉ lo chu toàn cho các con mà còn lo cho tôi về tất cả mọi thứ. Toàn bộ mọi công việc nhà, con cái đều một tay bà xã tôi lo hết. Thậm chí là cả kinh tế gia đình cũng do bà xã lo toan. Tôi kiếm được tiền nhưng đôi khi vẫn phải lấy tiền bà xã đi làm thiện nguyện nữa (cười).

Tôi luôn cảm giác đang rất an toàn. Chính bởi lý do này, tôi an tâm khi làm các chương trình thiện nguyện vì đã có một hậu phương vững chắc là bà xã. Cảm ơn bà xã rất nhiều vì những điều đó”.

Khi được hỏi việc bà xã có chê khi thường xuyên vất vả quay hình khiến vẻ ngoài "xuống sắc", Quyền Linh bật cười đáp: “Còn chỗ nào nữa đâu mà chê. Có khi đi 2 tháng trời về là mặt tôi đen sạm hoặc bị dị ứng sưng hết mặt. Tuy nhiên bà xã cũng chưa bao giờ chê mà chỉ xót chồng thôi”.

Hiện tại sức khỏe đã yếu hơn ngày trẻ, Quyền Linh cũng hứa sẽ không đi nhiều như trước nữa nên vợ con cũng an tâm hơn.