McDonald’s Việt Nam chính thức hiện diện ở thị trường miền Trung

Sự khác biệt của McDonald’s khi đến Việt Nam

Với sự nhất quán cùng các quy định nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn thực phẩm, McDonald’s hiện được biết đến là thương hiệu thức ăn nhanh lớn hàng đầu trên thế giới. Chuỗi thức ăn nhanh này đã có mặt ở trên 120 quốc gia với hơn 36.000 nhà hàng, phục vụ hơn 70 triệu lượt người mỗi ngày.

McDonald’s chính thức hoạt động tại Việt Nam từ tháng 2/2014. Mặc dù chỉ là "người đến sau" so với các thương hiệu thức ăn nhanh khác nhưng McDonald’s Việt Nam đã tạo được ấn tượng lớn với khách hàng về không gian rộng rãi, thoải mái, hiện đại, với khu vui chơi cho trẻ em, phòng tiệc, dịch vụ đặt hàng trên xe (Drive-thru), mở cửa 24/7, có quầy cà phê riêng (McCafe)...

Dịch vụ mua hàng không cần đậu xe Drive-thru tại cửa hàng McDonald’s Tp.HCM

Gần đây, thương hiệu này còn phát triển thêm dịch vụ giao hàng (McDelivery) cũng như các ứng dụng về trải nghiệm kỹ thuật số như đặt hàng qua kiosk, phục vụ tại bàn - Table Service, mobile app hỗ trợ khách hàng gọi món, kiểm tra thông tin - khuyến mãi, phản hồi đánh giá dịch vụ…

McDonald’s còn ghi đậm dấu ấn trong làng ẩm thực Việt qua những món ăn được bản địa hoá một cách ấn tượng như Sản phẩm gà rán "giòn da thấm thịt" với chất lượng thịt gà chuẩn Việt cùng công thức tẩm ướp chuẩn Mỹ, Cơm Gà mắm tỏi, Nui nấu thịt heo… Trong quá trình phát triển thực đơn bản địa của mình, McDonald’s đã được thực khách biết đến với Cà phê pha phin Việt Nam và những món ăn theo mùa như Cháo thịt bằm, và đặc biệt là Burger vị Phở, sự kết hợp sáng tạo giữa 2 nền ẩm thực Á - Âu... Bên cạnh các sản phẩm đã làm nên tên tuổi của thương hiệu như burger Big Mac, khoai tây chiên, gà không xương McNuggets…

Thực đơn Bơ-gơ, gà rán, khoai tây chiên trứ danh tại McDonald’s

Có thể thấy, để có thể có chỗ đứng trên thị trường, ngoài việc tạo ra sự khác biệt, một thương hiệu thức ăn nhanh cần hiểu rõ nhu cầu khách hàng. Đặc biệt là văn hóa ẩm thực của người Việt. Từ đó tạo nên sự cân bằng giữa việc đảm bảo nét riêng của thương hiệu, vừa cải tiến và mang lại những sản phẩm "bản địa hóa" để phù hợp với khẩu vị của thực khách hơn. Sau hơn 8 năm hoạt động, McDonald’s đã có chuỗi nhà hàng tại TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương.

McDonald’s vượt bão trong đại dịch Covid-19

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19, nhưng với những chiến lược sáng tạo để thích nghi, tồn tại và vượt bão, McDonald’s Việt Nam tạo ra nhiều trải nghiệm mới cho khách hàng, phát triển doanh nghiệp và đứng vững trước sóng gió.

Mới đây, McDonald’s đã tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng tại Việt Nam tại TTTM AEON Mall Bình Tân và LOTTE Mart Gò Vấp (Hồ Chí Minh). Tiếp đến trong ngày 26/3 vừa qua, McDonald’s Việt Nam đã chính thức khai trương cửa hàng McDonald’s AB Central Square tọa lạc tại 44 Trần Phú, Nha Trang. Đây là cửa hàng đầu tiên của McDonald’s tại thành phố biển Nha Trang, hứa hẹn sẽ là một bước tiến thú vị của thương hiệu đến các thành phố du lịch tại Việt Nam.

Ca sỹ khách mời đêm nhạc khai trương McDonald's Nha Trang

Được thiết kế mang phong cách hiện đại với nhận diện đặc trưng, McDonald’s AB Central Square tọa lạc tại tầng trệt tòa nhà AB Tower, 44 Trần Phú, mang lại cảm giác trẻ trung hiện đại nhưng vẫn đề cao sự thoải mái, tiện lợi cho thực khách. Vị trí nằm ngay mặt biển, tại một trong những vị trí trung tâm của thành phố biển Nha Trang, McDonald’s hứa hẹn mang tới cho khách hàng thành phố biển miền Trung một trải nghiệm ẩm thực rất đặc trưng với thực đơn bản địa như gà rán "giòn da thấm thịt" với chất lượng thịt gà theo tiêu chuẩn riêng cùng công thức tẩm ướp độc đáo, Cơm Gà mắm tỏi, Nui nấu thịt heo, Cà phê pha phin Việt Nam và những món ăn theo mùa như Cháo thịt bằm, và đặc biệt là Burger vị Phở, sự kết hợp sáng tạo giữa 2 nền ẩm thực Á - Âu...

Không dừng lại ở đó, những trải nghiệm độc đáo như dịch vụ mua hàng không cần đỗ xe Drive - thru hoặc dịch vụ To - Go đặt hàng mang đi qua ô cửa sổ ngay mặt tiền, nhà hàng phục vụ suốt 24 giờ và hệ thống cà phê chuyên nghiệp McCafe… McDonald’s hứa hẹn sẽ còn thu hút nhiều hơn thực khách đến với chuỗi nhà hàng của mình.

Các giải thưởng của McDonald’s tại VN

1. Top 50 thương hiệu Rồng Vàng 2021 cho doanh nghiệp nổi bật trong ngành dịch vụ ăn uống

2. Top 10 chiến dịch có sức ảnh hưởng nhất mạng xã hội với Thực Đơn từ Thần tượng BTS

3. Top 10 Nhóm Ngành Sản phẩm Dịch vụ Tin Dùng 2021 chủ đề Vượt Bão Sáng Tạo Để Thích Nghi

4. Đồng hành cùng thành phố chung tay chống dịch với 50.000 phần ăn gửi đến lực lượng tuyến đầu

5. Top 100 Doanh nghiệp Rồng Vàng & Thương hiệu Mạnh Việt Nam

6. Ba năm liên tiếp lọt top 100 sản phẩm, dịch vụ được tin dùng của năm cho sản phẩm Gà Rán Giòn Da Thấm Thịt

7. Bốn năm liên tiếp lọt top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

