McLaren 765LT Spider đầu tiên về Việt Nam phục vụ giới đại gia, giá gần 30 tỷ đồng

So với 765LT Coupe, McLaren 765LT Spider nặng hơn 49 kg vì bổ sung cơ cấu đóng/mở mui. Tổng khối lượng là 1.388 kg, nhẹ hơn 80 kg so với 720S Spider và nhẹ hơn 100 kg so với đối thủ gần nhất cùng phân khúc. Mui đóng/mở trong 11 giây, hoạt động ở tốc độ dưới 50 km/h. Mui xe liền khối, làm từ sợi carbon.