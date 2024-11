MDRT - Kim chỉ nam cho thành công của tư vấn viên bảo hiểm

Khi đạt đủ về năng lực và và tài chính, các tư vấn viên hoàn toàn có thể trở thành chủ doanh nghiệp - chính là giám đốc văn phòng tổng đại lý – đối tác chiến lược của công ty bảo hiểm nhân thọ. Không dừng lại ở đó, thành công còn đến với tư vấn viên bảo hiểm khi nhận được sự tín nhiệm và công nhận từ những danh hiệu quốc tế giúp thăng hạng chuyên môn nghề nghiệp của họ như danh hiệu MDRT (Million Dollar Round Table) – thành viên Hiệp Hội Bàn Tròn Triệu Đô.

MDRT – Danh hiệu dành cho đội ngũ tinh hoa

MDRT (Million Dollar Round Table) là hiệp hội toàn cầu dành cho các chuyên gia tư vấn tài chính và bảo hiểm xuất sắc, thành lập từ năm 1927. Tiêu chí để đạt được danh hiệu MDRT ngoài thành tích kinh doanh vượt trội, người tư vấn viên cần tuân thủ đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt và thái độ phục vụ khách hàng xuất sắc.

Danh hiệu MDRT là mục tiêu của nhiều tư vấn viên vì ngoài chứng minh kiến thức chuyên môn và sự chuyên nghiệp của người tư vấn, đây còn mở ra nhiều cơ hội học hỏi và phát triển khi được tiếp xúc với những đồng nghiệp ở môi trường quốc tế. Đạt danh hiệu MDRT cũng đồng nghĩa với tư vấn viên đã ghi tên mình vào top tư vấn viên tinh hoa nhất toàn cầu.

Bên cạnh tham gia các chương trình huấn luyện chuyên biệt để phát triển kỹ năng, kiến thức chuyên môn, các tư vấn viên MDRT còn được tham gia các hội thảo quốc tế, qua đó, giúp củng cố kiến thức cũng như có cơ hội tiếp xúc và học hỏi từ các tư vấn viên và chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm. Đây chính là nền tảng quan trọng trên hành trình xây dựng niềm tin với khách hàng bằng chuyên môn cao, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của ngành bảo hiểm.

Không chỉ dừng lại ở thành công cá nhân, các tư vấn viên MDRT còn là những người truyền lửa, tận tâm chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với đồng nghiệp và khách hàng, từ đó lan rộng văn hóa của MDRT nói riêng và giá trị của ngành bảo hiểm nói chung. Bên cạnh các danh hiệu nội bộ ở các công ty bảo hiểm nhân thọ, MDRT là danh hiệu quốc tế đầu tiên mà bất kỳ tư vấn viên nào xác định gắn bó hành trình sự nghiệp với ngành bảo hiểm đều khát khao chinh phục được. Sự thành công bền vững được khẳng định qua việc sau khi đạt được MDRT năm đầu tiên, mục tiêu nghề nghiệp của họ là duy trì danh hiệu này ở nhiều năm tiếp theo và hướng tới việc đạt danh hiệu MDRT trọn đời. Để tiến xa hơn, các tư vấn viên còn có thể hướng tới nhiều danh hiệu cao hơn như COT (Court of the Table) và TOT (Top of the Table). Sở hữu những danh hiệu uy tín như MDRT, COT, TOT là minh chứng cho chuyên môn và kỹ năng nghề của người tư vấn, đảm bảo khách hàng sẽ được bảo vệ trọn vẹn với sự tư vấn phù hợp với điều họ cần.

Là thành viên của hiệp hội MDRT từ đầu những năm 2000, Bà Carol Kheng, Chủ tịch của MDRT, chia sẻ về giá trị của MDRT đối với cộng đồng tư vấn viên quốc tế: "Kể từ khi lãnh đạo Câu lạc bộ MDRT của Prudential vào năm 2005 đến nay, tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt trội mà các MDRT có thể đạt được thông qua những tương tác có ý nghĩa giữa các thành viên."

Hướng đi tập trung phát triển vào "chất"

Danh hiệu MDRT không chỉ là thành quả của mỗi cá nhân tư vấn viên, mà còn là lợi thế cạnh tranh quan trọng của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có nhiều tư vấn viên đạt chuẩn MDRT, tỷ lệ thuận với chất lượng của đội ngũ nhân viên và khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính và bảo hiểm. MDRT góp phần nâng cao tiêu chuẩn nghề tư vấn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành bảo hiểm nhờ vào việc không ngừng trau dồi với một mạng lưới tư vấn viên và chuyên gia quốc tế đầu ngành.

Tại Việt Nam, MDRT cũng là danh hiệu được đánh giá cao bởi nhiều Cơ quan, Hiệp hội uy tín. "MDRT không chỉ là thước đo về doanh số. Họ được ví như đầu tàu dẫn dắt sự phát triển chung của nhân sự tư vấn ngành bảo hiểm" - Ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đánh giá.

Không gian MDRT Lounge tại trung tâm chăm sóc khách hàng của Prudential, dành riêng cho đội ngũ MDRT để tiếp đón, trao đổi và tư vấn cho khách hàng (Nguồn: Prudential)

Với những thay đổi về hành lang pháp lý và nỗ lực chuyển đổi của các công ty bảo hiểm, các doanh nghiệp đã và đang đầu tư mạnh mẽ để nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên của mình thông qua nhiều chính sách và sáng kiến. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ - lấy khách hàng làm trọng tâm, việc dẫn dắt đội ngũ của mình để đạt những danh hiệu uy tín như MDRT là một cách thực thi tiêu biểu. Điển hình như Prudential, doanh nghiệp đầu tư xây dựng bộ khung nền vững vàng cho đội ngũ tư vấn viên tinh hoa – tên gọi cho đội ngũ MDRT tại Prudential. Thông qua việc triển khai hàng loạt các sáng kiến để phát triển chất lượng đội ngũ tư vấn viên, Prudential tạo nên một nền tảng vững vàng cho con đường trở thành tư vấn viên tinh hoa. Một số chương trình tiêu biểu như: "Chương trình đồng hành cùng Tư Vấn Viên Mới 180 ngày" với câu lạc bộ RISE 180 – để huấn luyện, rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng giao tiếp; "Chương trình huấn luyện chuẩn quốc tế "MDRT Furnace – Nhà Luyện Kim", "Mentor-Mentee". Doanh nghiệp cho biết, đội ngũ tư vấn viên tinh hoa của Prudential còn được tham dự "Hội nghị thường niên MDRT Prudential Châu Á" giúp nâng cao năng lực chuyên môn hướng đến MDRT thông qua các kiến thức chuyên sâu cùng sự kèm cặp và dẫn dắt từ những MDRT thành công; kết hợp cùng các hoạt động gắn kết sôi động của "Đường đua MDRT", cùng với những chương trình vinh danh và chính sách đãi ngộ hấp dẫn dành riêng cho MDRT.

Prudential Việt Nam có 2 năm liền dẫn đầu về số lượng MDRT tại thị trường Việt Nam. – Nguồn: MDRT (Million Dollar Round Table), The Premier Association of Financial Professionals®

Năm 2024, Prudential ghi nhận 1522 MDRT, đứng top 1 Việt Nam và top 12 toàn cầu. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp mà Prudential dẫn đầu về số lượng MDRT tại thị trường Việt Nam, cho thấy chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp trong việc phát triển đội ngũ tư vấn viên tinh hoa.

Bạn có đang tìm kiếm cho mình cơ hội nghề nghiệp và mong muốn trở thành một MDRT tài năng? Tìm hiểu thêm và để lại thông tin tại đây để gia nhập vào đội ngũ tư vấn viên tinh hoa của Prudential.