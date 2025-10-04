Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ bỉm 2 con mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cơm cho con đi học, thực đơn thay đổi liên tục, càng xem càng "ghiền"

04-10-2025 - 06:10 AM | Sống

Ai cũng phải tắm tắc khen mẹ bỉm 2 con khéo chăm con và mong xin vía nấu ăn ngon như vậy.

5 giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn say giấc, chị Hà (sở hữu kênh TikTok @haan0324 với 1,7 triệu lượt theo dõi) đã bắt đầu một ngày mới trong gian bếp nhỏ của gia đình. Mỗi ngày đều đúng 5 giờ là chị thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cơm để các con mang đi học.

Trên kênh TikTok của mình, chị chia sẻ những đoạn clip ngắn, ghi lại công đoạn nấu nướng chuẩn bị cơm cho các con, không cần bất kỳ lời thoại nào, chị tự tay chuẩn bị từng món ngon để góp phần biến mỗi hộp cơm thành niềm vui đến lớp của con trẻ.

Mỗi hộp cơm chị Hà chuẩn bị đều đầy đủ bốn nhóm chất: cơm, rau, thịt hoặc cá, thêm một chút hoa quả tráng miệng. Điều đặc biệt là thực đơn của các bé hiếm khi bị lặp lại. Hôm nay có thể là cơm chiên trứng cuộn, mai lại đổi sang bò mỹ cuộn cơm, hôm sau nữa là cá sốt cà hay gà chiên mắm... Chính sự thay đổi này khiến các con luôn háo hức mỗi khi mở hộp cơm của mẹ.

Để làm được điều đó, chị Hương có một "bí quyết": Đi chợ theo tuần. Cuối tuần, chị dành thời gian chọn mua thực phẩm tươi, rửa sạch rồi phân loại, cho vào hộp hoặc túi trữ đông trong tủ lạnh. Mỗi sáng, chỉ cần lấy nguyên liệu ra chế biến, vừa tiết kiệm thời gian, vừa yên tâm về độ sạch sẽ, tươi ngon khi nấu nướng cho con.

Điều đáng nể là dù dậy từ 5 giờ sáng, chị Hà vẫn chu toàn cả hai việc: chuẩn bị hộp cơm mang đi học và nấu bữa sáng tại nhà cho các con trước khi đến trường. Nếu hộp cơm được chế biến gọn gàng, dễ ăn trong giờ trưa ở lớp, thì bữa sáng lại đầy đủ và phong phú hơn để con có năng lượng bắt đầu một ngày học mới. Mỗi ngày một món khác nhau, vừa tránh sự nhàm chán, vừa bảo đảm các con hấp thu đủ dưỡng chất cần thiết.

Những công đoạn tưởng như quen thuộc ấy, lại trở thành một "cẩm nang" nhỏ cho nhiều mẹ bỉm khác học theo. Nhiều người theo dõi cách mẹ bỉm chia sẻ món ăn trên mạng xã hội đã học được không ít công thức để đổi bữa cho con, giúp con ăn ngon miệng hơn mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng mỗi ngày.

Rất nhiều mẹ bỉm vào bình luận kênh TikTok của chị Hà, ai cũng khen mẹ 2 con khéo chăm con và mong xin vía nấu ăn ngon từ chị.

(Nguồn: @haan0324)

Điều gì khiến bà mẹ 27 tuổi chăm vào bếp mỗi ngày, đằng sau mâm cơm thuần Việt là thứ mọi mẹ bỉm ước ao

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

