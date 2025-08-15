Mẹ đảm đam mê dọn dẹp, 11h đêm vẫn lau nhà sạch bóng: Dân tình vào "xin vía" chăm chỉ, nhưng cũng không ít người thấy áp lực ngang

Trong khi nhiều người xem việc dọn dẹp nhà cửa là công việc vặt vãnh, làm cho xong, thì với Ngọc Anh (sở hữu chủ kênh TikTok Ngọc Anh Mun) coi việc dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc là một niềm đam mê đích thực.

Mẹ đảm đam mê lau dọn đến mức hôm nào cũng lau nhà lúc 11 giờ đêm

Trên kênh TikTok của Ngọc Anh, bài đăng về đam mê dọn dẹp và hành trình dọn dẹp hàng ngày đã thu hút hơn 180 nghìn lượt xem và hơn 2000 bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự chăm chút tỉ mỉ, từng ly từng tý cho tổ ấm nhỏ của bà mẹ 1 con.

Mẹ đảm Ngọc Anh từng chia sẻ: "Mình là người rất lười nấu ăn nhưng lại cực kỳ đam mê dọn dẹp. Bản thân cực kỳ yêu thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Ngày nào mình cũng lau nhà lúc 11 giờ đêm". Sở dĩ mẹ đảm thường xuyên lau nhà lúc 11 giờ là do tầm ấy con đã ngủ nên việc dọn dẹp thuận tiện hơn.

Không một ngóc ngách nào trong nhà bị bỏ qua. Từng món đồ trong nhà cô lúc nào cũng sạch như mới. Chiếc chảo đã dùng 3 năm, qua tay mẹ đảm cũng thành sáng bóng như chưa từng sử dụng. Chén bát sắp xếp thẳng tắp trên kệ bát, căn bếp lúc nào cũng gọn gàng.

Đến cả rổ rá dùng hàng ngày cũng được mẹ đảm định kỳ mỗi tuần mang ra cọ rửa thật sạch, phơi khô rồi cất gọn. Những đôi giày đi học, đi làm, đi chơi của chồng con cũng không bị chị "tha", đều được lau sạch, đánh bóng rồi cất đúng vị trí.

Dùng xong là lau sạch ngay, tránh việc vết bẩn két lại, lâu ngày càng khó lau dọn

Điều đặc biệt, tất cả việc lau chùi, sắp xếp đều do một tay Ngọc Anh đảm nhiệm. Trên trang cá nhân, mẹ đảm chia sẻ rất nhiều điều xoay quanh cuộc sống và công việc hàng ngày nhưng những clip về hành trình dọn dẹp nhà cửa được mọi người quan tâm hơn cả.

Đến cả thùng rác và chặn rác ở bồn rửa bát cũng được mẹ đảm đánh sạch bóng.

Mẹ đảm chia sẻ mọi kinh nghiệm lau nhà, làm sạch vật dụng chỉ với những cách cơ bản rất dễ. Nhưng quan trọng là cô dùng xong là sẽ lau dọn ngay. Đó như một thói quen bất di bất dịch, vừa tránh việc đồ dùng bị bẩn sau khi sử dụng, vừa tránh tình trạng cáu bẩn lâu ngày sẽ khô két lại, đến khi lau dọn càng khó hơn.

Tất cả đồ dùng trong nhà, trong tủ, trên kệ đều được mẹ đảm sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.

Điều bất ngờ là Ngọc Anh không phải ở nhà chăm con toàn thời gian, cô cũng đi làm và hành trình dọn dẹp của cô sẽ diễn vào cuối tuần hay ngay khi rảnh rỗi. Hiện tại vợ chồng Ngọc Anh có một bé trai 7 tuổi. Gia đình đang ở cùng mẹ đẻ của cô, hàng ngày bà giúp cô chăm sóc con trai, còn riêng phần dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc trong nhà là cô tự tay làm hết.

Hơn 2000 bình luận: Người xin vía lia lịa, người áp lực đến "toát mồ hôi"

Bài chia sẻ của Ngọc Anh khiến dân mạng vừa nể phục vừa áp lực. Có người xin "xin vía siêng năng", và cũng có người chung sở thích dọn dẹp với Ngọc Anh: "Mình cũng thích sạch sẽ như bạn, mình thấy nhà cửa sẽ cũng là một cách giải tỏa stress, mình sạch sẽ sau này các con mình cũng sẽ học được tính này".

- "Mình cũng thích gọn gàng sạch sẽ, nhưng mình thấy nhiều người có tính ấy lại vất vả. Việc gì cũng tự tay làm, để người khác làm lại không đúng ý mình".

- "Đứa trẻ có mẹ sạch sẽ, gọn gàng cũng sẽ học được nhiều từ mẹ".

Tuy nhiên cũng không ít người "áp lực ngang": "Nhìn chị mà em tự ái luôn với căn nhà bụi mù mịt của mình". Một tài khoản bình luận: "Chắc con dâu của chị sau này áp lực lắm khi có mẹ chồng chăm chỉ và kỹ tính thế này!" .

Thậm chí có người còn thấy áp lực thay cho con dâu tương lai của Ngọc Anh khi ở cùng mẹ chồng sạch sẽ, gọn gàng thế này.

Trước những bình luận về hành trình dọn dẹp của mình, Ngọc Anh cũng chia sẻ, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc gọn gàng là đam mê của cô, nhiều khi đồ đạc để sai chỗ hay không ngăn nắp cô cũng cảm thấy không thoải mái. "Đúng là mình kỹ tính, đôi khi mẹ và chồng mình bị mình nói nhiều cũng thành khó chịu luôn" - Ngọc Anh chia sẻ.