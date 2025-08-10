Mẹ đơn thân 2 con vẫn khiến tỷ phú Dubai say như điếu đổ, chi tiền không đếm xuể chỉ vì lý do duy nhất

Nhiều người nghĩ ly hôn là hết, hoặc ít nhất thì nó cũng là 1 dốc mốc đóng bớt 1 vài cánh cửa của những cơ hội. Bởi có tiếng 1 đời chồng lại đính kèm vài đứa con thì mấy ai gặp được người đàn ông giàu có thành đạt để tái hôn? Thế nhưng câu chuyện của người phụ nữ dưới đây sẽ thay đổi ngay quan điểm ấy của bạn!

Gặp gỡ định mệnh và biến cố cuộc đời

Xuất thân trong gia đình gia giáo, mặc dù lực học của người phụ nữ tên Muna (Thái Lan) không phải dạng xuất sắc nhưng bù lại, bà luôn phấn đấu không ngừng nghỉ. Bà kết hôn với 1 người đàn ông Thái Lan, có với nhau 2 đứa con nhưng cuộc hôn nhân ấy lại không được như mong đợi.

Sau đổ vỡ hôn nhân, thay vì buồn rầu ủ rũ, Muna bắt đầu lao vào công việc để khẳng định mình. Bà kết hợp cùng bạn bè mở 1 công ty du lịch. Trong số những khách hàng đến với bà có tỷ phú giàu có ở Dubai Ahmed Nu Al Sarunee. Nhưng người đàn ông này không phải 1 khách hàng trung thành thông thường, Adhmed đã có cảm tình với cô giám đốc trẻ.

Có lẽ, vị tỷ phú mê mẩn mẹ đơn thân vì lý do: Cô ấy mạnh mẽ và cô ấy "ngầu", không "đầu hàng" trước sự giàu có

Ở tuổi gần 40, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và nuôi hai con một mình, bà Muna Al Sarunee điều hành một công ty du lịch tại Thái Lan với nhiều vất vả và nỗ lực hàng ngày để lo cho gia đình. Cuộc đời dường như mãi bình lặng cho tới tỷ phú giàu có bậc nhất Dubai xuất hiện trong cuộc đời bà.

Dù biết thân thế của người đàn ông giàu có ở Dubai nhưng Muna không tỏ ra hào hứng cho lắm. Đáp lại sự thờ ơ của bà mẹ đơn thân, vị tỷ phú trẻ vẫn miệt mài qua lại giữa Thái Lan và Dubai để chinh phục trái tim người đẹp.

Qua bốn năm kiên trì theo đuổi, cuối năm 2014, ông chính thức ngỏ lời cưới bà Muna với món quà cầu hôn gây choáng: một chiếc ô tô được mạ vàng, trị giá gần 32.000 USD (tương đương hơn 840 triệu VND).

Thấy người đàn ông có lòng, Muna chấp thuận, và từ đó rẽ sang một cuộc sống mới tại Dubai – xa hoa, quyền quý, khác hẳn ngày xưa bà từng sống vất vả.

Làm dâu hào môn ở tuổi trung niên

Theo nhiều nguồn đưa tin, mỗi tháng bà Muna được nhận "lương tiêu vặt" khoảng 319.000 USD, tương đương 8,39 tỷ VND.

Bà sống trong dinh thự sang trọng, được phục vụ bởi 16 người giúp việc và bảo vệ nghiêm ngặt của 20 vệ sĩ. Cuộc sống hàng ngày quanh quẩn: làm đẹp, mua sắm, dự tiệc, phong thái như "bà hoàng" đúng nghĩa.

Một quy tắc hào môn thú vị là ngay cả bữa sáng ở nhà cũng phải diện trang phục chỉn chu, không được mặc áo phông hay đồ ngủ tùy tiện. Dù đã ở tuổi U60, phong thái trẻ trung, trang phục hàng hiệu và danh tiếng khiến bà nổi bật trong giới thượng lưu. Cuối cùng, bà từng tuyên bố rằng nếu ông Ahmed cưới vợ sáu, bà sẽ xin ly hôn – một tinh thần không khoan nhượng nhưng cũng rất rõ ràng trong cuộc sống hào môn.

Tính đến năm 2025, theo các ghi nhận truyền thông, cả hai vẫn sống cùng nhau tại Dubai, tiếp tục xuất hiện bên nhau trong các sự kiện, duy trì hình ảnh một gia đình hào môn xa hoa và lộng lẫy.

Nếu ngày ấy bà không mạnh mẽ vượt qua nỗi đau hậu ly hôn, can trường mà làm lại từ đầu từ con số 0 thì liệu vị tỷ phú kia có để mắt tới người đàn bà 2 con đã qua 1 lần "đò".

Câu chuyện từ người mẹ Thái Lan làm chủ du lịch trở thành vợ tỷ phú Dubai vẫn là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc: nơi tình yêu, sự kiên trì và một chút may mắn đã thay đổi toàn bộ hành trình đời người. Phụ nữ đôi khi chỉ cần có vậy, biết đủ để dừng lại, biết từ bỏ thứ này để được nhiều thứ khác tốt hơn.