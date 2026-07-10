Mẹ đơn thân U50 bị giục lấy chồng vì quá đẹp, là mỹ nhân phim giờ vàng VTV

Mới đây, NSƯT Kiều Anh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái trên trang cá nhân về chuyện lấy chồng: "Mọi người cứ giục lấy chồng đi, lang thang suốt làm gì. Nhưng chồng ở đâu mọi người không nói?".

Lời chia sẻ dí dỏm nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả vừa bày tỏ sự yêu mến, vừa dành lời khen cho vẻ ngoài "lão hóa ngược" của nữ diễn viên, đồng thời mong cô sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc sau nhiều năm làm mẹ đơn thân.

Kiều Anh chia sẻ cô bị nhiều người giục lấy chồng

NSƯT Kiều Anh sinh năm 1981, xuất thân là diễn viên múa trước khi ghi dấu ấn với vai Nhung trong bộ phim kinh điển Phía trước là bầu trời . Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình như Tình khúc Bạch Dương , Hồ sơ cá sấu , Gia đình mình vui bất thình lình , Trạm cứu hộ trái tim , Cha tôi, người ở lại và Gia đình trái dấu... v à trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của phim giờ vàng VTV. Năm 2019, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT nhờ những đóng góp cho nghệ thuật.

Đằng sau sự nghiệp thành công là câu chuyện đời tư nhiều trăn trở của Kiều Anh. Cô từng chia sẻ rằng sau khi chia tay bạn trai mới phát hiện mình mang thai. Dù nhận được nhiều lời khuyên, cô vẫn quyết định giữ con vì coi đó là món quà quý giá nhất của cuộc đời. Suốt nhiều năm, nữ nghệ sĩ một mình nuôi dạy con trai với sự hỗ trợ của gia đình, vừa làm nghệ thuật vừa hoàn thành thiên chức làm mẹ.

Kiều Anh trẻ đẹp ở tuổi U50

Ở tuổi 45, Kiều Anh vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng. Ngoài đóng phim, cô còn công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam với vai trò biên đạo múa. Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, những chuyến du lịch và hình ảnh trẻ trung khiến nhiều người ngỡ ngàng vì thời gian dường như "bỏ quên" cô.

Kiều Anh cho biết cô không đặt nặng chuyện kết hôn mà tin rằng mọi thứ đều tùy duyên. Nếu gặp đúng người biết yêu thương và trân trọng cả cô lẫn con trai, cô sẵn sàng mở lòng.