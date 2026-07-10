Tiểu thư Harper Beckham khoe visual ngọt ngào đón tuổi 15, đứng cạnh người cha danh thủ David Beckham vẫn chiếm trọn spotlight

Mới đây, Harper Beckham trở thành tâm điểm tại sự kiện khai trương cửa hàng đầu tiên của thương hiệu Victoria Beckham ở Mỹ. Xuất hiện cùng bố David Beckham, mẹ Victoria Beckham và hai anh trai Romeo, Cruz, cô út nhà Beckham nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn nhờ ngoại hình ngày càng xinh đẹp.

Ở tuổi 15, Harper gây ấn tượng với mái tóc nhuộm vàng sáng, được duỗi thẳng theo phong cách quen thuộc. Dù lựa chọn lối trang điểm rất nhẹ, cô vẫn nổi bật với gương mặt thanh tú, làn da rạng rỡ và thần thái tự tin. Nhiều người hâm mộ nhận xét Harper ngày càng giống một "IT Girl" thế hệ mới của làng thời trang.

Harper xinh đẹp bên người cha nổi tiếng

Trong bức ảnh gia đình được Victoria Beckham chia sẻ, Harper đứng tựa vào vai David Beckham đầy thân thiết. Khoảnh khắc giản dị nhưng ấm áp này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen, khi cô út luôn được biết đến là "công chúa" được cựu danh thủ người Anh cưng chiều nhất.

Sự kiện lần này đánh dấu cột mốc quan trọng với Victoria Beckham khi thương hiệu mang tên cô chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Mỹ, đặt tại khu mua sắm xa xỉ Bal Harbour Shops ở Miami. Cả gia đình đều diện trang phục của thương hiệu Victoria Beckham để chúc mừng cột mốc đặc biệt này.

Tuy nhiên, giống nhiều sự kiện gần đây của gia đình Beckham, con trai cả Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt. Điều này càng khiến những tin đồn về mâu thuẫn giữa Brooklyn với bố mẹ thêm được chú ý, dù David và Victoria nhiều lần công khai thể hiện mong muốn hàn gắn quan hệ với con trai.

Trái ngược với những ồn ào đó, Harper vẫn luôn đồng hành cùng bố mẹ trong các sự kiện quan trọng. Từ những show diễn thời trang, lễ trao giải cho đến các hoạt động của gia đình, cô bé thường xuyên xuất hiện bên David Beckham với hình ảnh gần gũi, đáng yêu.

Bước sang tuổi 15, Harper Beckham một lần nữa chứng minh sức hút của mình. Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, ái nữ nhà Beckham đang dần lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, thanh lịch và được kỳ vọng sẽ sớm trở thành gương mặt nổi bật của thế hệ "rich kids" đình đám thế giới.