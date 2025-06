Mẹ mang sổ tiết kiệm 104 triệu đến ngân hàng rút tiền, con trai thấy bất thường liền báo công an

Công an xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên kịp thời giúp đỡ bà Thoan dừng liên lạc và không chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Công an tỉnh Hà Nam cho biết, mới đây Công an xã Trác Văn, thị xã Duy Tiên (Hà Nam) đã kịp thời ngăn chặn người dân chuyển 100 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo, mạo danh Công an thông báo nạn nhân có hành vi câu kết với đối tượng bán ma túy và rửa tiền, yêu cầu phải phối hợp điều tra và chuyển tiền vào số tài khản do đối tượng cung cấp.

Theo đó, chiều 30/5/2025, anh Trương Ngọc Hân trú ở thôn Tường Thụy 1, xã Trác Văn thấy mẹ mình (bà Trần Thị Thoan - 74 tuổi) mang theo sổ tiết kiệm đi ra khỏi nhà, có biểu hiện hoảng hốt, lo lắng bất thường, anh Hân đã báo ngay cho Công an xã Trác Văn. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Công an xã Trác Văn đã hướng dẫn anh Hân tiếp tục theo dõi các biểu hiện của bà Thoan, đồng thời phân công cán bộ đi theo bà Thoan.

Đến ngân hàng AGRIBANK chi nhánh thị xã Duy Tiên, lực lượng Công an phát hiện bà Thoan mang theo sổ tiết kiệm khoảng 104 triệu đồng để làm các thủ tục rút tiền và chuyển vào số tài khoản lạ. Qua thăm hỏi, bà Thoan cho biết bị đối tượng tự xưng là Công an thông báo, đe dọa bà có hành vi câu kết với 01 đối tượng trong vụ mua bán ma túy và rửa tiền; đồng thời yêu cầu bà phối hợp điều tra và chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng cung cấp, nếu không sẽ bị bắt tạm giam. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với cán bộ ngân hàng tuyên truyền, vận động bà Thoan đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo và kịp thời dừng việc liên lạc và chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo, không để xảy ra mất mát tài sản.

Trước đó, ngày 29/5/2025, Công an xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm nhận được trình báo của chị Trịnh Thị Thu Hoài, trú ở xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm về việc nhận được số tiền 200 triệu đồng của người lạ chuyển vào tài khoản. Ngay sau khi nhận được trình báo, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, vì Nhân dân, Công an xã Thanh Tân đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng TECKCOMBANk tiến hành xác minh được danh tính chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là của ông Phan Tiên Vinh (SN 1968) trú ở số 11, ngõ 3 Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và mời ông Vinh lên làm thủ tục nhận lại tiền.

Tại cơ quan Công an, nhận lại số tiền do chuyển khoản nhầm, ông vui mừng, xúc động cảm ơn tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Thanh Tân và cho biết: “Ngày 29/52025, do chủ quan không kiểm tra kỹ số tài khoản của người nhận tiền, tôi đã sơ ý chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng. Nay nhận lại tiền, tôi xin cảm ơn chân thành đến Công an xã Thanh Tân và gia đình chị Hoài đã tận tình hỗ trợ tôi nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm”.