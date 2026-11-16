Mẹ tôi ngoài 60 tuổi mà da vẫn căng mịn, hồng hào: Cách bà dùng retinol đúng là “kinh nghiệm để đời”

Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng mỗi lần chụp ảnh cùng mẹ, tôi vẫn nghe người ta hỏi bí quyết dưỡng da của bà. Da mẹ có nếp nhăn, nhưng vẫn mềm mại, ít khô ráp và căng khỏe. Mẹ cũng chẳng sở hữu mỹ phẩm đắt tiền. Những gì bà làm mỗi ngày gói gọn trong 3 thói quen đơn giản: Rửa mặt đúng cách, dùng retinol hoặc retinal và uống nước ấm.

Buổi sáng chỉ rửa mặt bằng nước, không dùng sữa rử mặt

Khác tôi, mẹ bắt đầu ngày mới bằng nước thường. Bà không dùng sữa rửa mặt vào buổi sáng vì cho rằng sau một đêm ngủ, da không quá bẩn và không cần làm sạch mạnh.

Tuy nhiên, buổi tối mẹ lại tuyệt đối không qua loa. Dù hôm ấy có trang điểm hay chỉ thoa kem chống nắng, bà vẫn thực hiện đủ hai bước: Tẩy trang và rửa lại bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Khi dùng dầu tẩy trang, mẹ massage chậm quanh vùng mũi, trán, cằm, thêm nước để nhũ hóa rồi mới rửa sạch.

Một món đồ khiến tôi bất ngờ là miếng bọt biển mềm dùng hỗ trợ làm sạch, giá chỉ vài nghìn đồng. Mẹ dùng nó thật nhẹ tay, không chà xát liên tục, nhất là vùng da mỏng. Sau mỗi lần dùng, bà giặt sạch, phơi khô và thay mới thường xuyên. Mẹ bảo làm sạch quan trọng, nhưng càng lớn tuổi càng không nên kỳ cọ đến mức da căng rát.

Tôi nhận ra bí quyết của mẹ không nằm ở chuyện rửa mặt thật nhiều, mà là biết khi nào cần tối giản và khi nào cần kỹ lưỡng. Tất nhiên, cách chỉ rửa bằng nước buổi sáng hợp với mẹ; người da dầu nhiều hoặc đang điều trị mụn có thể cần điều chỉnh.

Không bỏ qua retinol hoặc retinal dù đã bước sang tuổi 60

Nếu phải chọn một sản phẩm chăm da đáng đầu tư, mẹ sẽ nhắc đến retinol hoặc retinal. Đây là hai dẫn xuất vitamin A thường được dùng để cải thiện bề mặt da, hỗ trợ giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và tình trạng da không đều màu theo thời gian. Retinal hoạt động qua ít bước chuyển hóa hơn retinol, nhưng cũng có thể gây kích ứng nếu dùng không phù hợp.

Mẹ không thoa thật nhiều để mong đẹp nhanh. Bà chọn một loại phù hợp với da, dùng vào buổi tối, chỉ một lượng nhỏ và luôn có kem dưỡng ẩm đi kèm. Những ngày da nhạy cảm, bà giảm tần suất thay vì cố dùng cho đủ lịch. Người mới có thể bắt đầu hai đến ba tối mỗi tuần rồi tăng dần khi da dung nạp tốt.

Có một nguyên tắc mẹ luôn nhắc tôi: dùng retinol hay retinal thì ban ngày phải chống nắng cẩn thận. Bà thoa kem chống nắng, và luôn che chắn khi ra đường.

Uống nước ấm quanh năm không kể hè hay đông

Thói quen thứ ba của mẹ thậm chí chẳng liên quan đến mỹ phẩm. Trên bàn lúc nào cũng có bình nước ấm. Mùa đông đã đành, ngay cả giữa mùa hè, mẹ vẫn thích nhấp từng ngụm nước ấm thay vì uống nước đá lạnh.

Mẹ nói uống như vậy giúp bà thấy dễ chịu, nhất là buổi sáng và sau bữa ăn. Tôi hiểu điều có ích là cơ thể được cung cấp đủ nước; chưa có bằng chứng chắc chắn rằng nước ấm làm trẻ hóa da tốt hơn nước ở nhiệt độ thường hay nước lạnh.

Nhìn mẹ, tôi hiểu rằng chăm da không nhất thiết phải cầu kỳ. Một buổi sáng rửa mặt nhẹ nhàng, một buổi tối làm sạch và dưỡng da đúng cách, cùng thói quen uống nước đều đặn - nghe chẳng có gì đặc biệt, nhưng sự bền bỉ qua nhiều năm mới là điều đáng học nhất.

(Nguồn: TikTok @glowwithava)

