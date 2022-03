MeKo chính thức trở thành Nhà phân phối JLab tại Việt Nam

JLab là công ty sản xuất thiết bị âm thanh tại Mỹ. Bắt đầu từ năm 2005 ở Tuson, Arizona. Năm 2006, JLab ra mắt JBUDs, đến 2008 trở thành best-seller earbuds trên Amazon. Nhanh chóng đến 2009, tai nghe JBUDs chính thức trở thành Top 1 Earbuds bán chạy nhất Amazon. JLab đạt được nhiều thành tích về doanh số và doanh thu sản phẩm bán ra. Gần đây nhất là JLab đã trở thành Top 1 Headphone và True Wireless Headphone dưới $100 năm 2018. CEO hiện tại của JLab là ông Win Cramer có thời gian đồng hành với JLab từ 2012 và nằm trong top 40 under 40 CEO trên thế giới, cũng chính là người đạt giải nhất EY Entrepreneur of the Year 2019.



Ông Alex Chan, Giám đốc khu vực Châu Á của JLab phát biểu "Chúng tôi rất vui khi bổ nhiệm MeKo làm nhà phân phối chính thức của Jlab tại Việt Nam. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và sự am hiểu thị trường, MeKo sẽ đưa các sản phẩm JLab đến với nhiều người tiêu dùng hơn trong thời gian sắp tới"

JLab chính thức công bố MeKo là nhà phân phối duy nhất các sản phẩm âm thanh tại thị trường Việt Nam.

Các dòng sản phẩm JLab mà MeKo sẽ phân phối tại Việt Nam gồm các thiết bị âm thanh như tai nghe true wireless; tai nghe dành cho game thủ; headset cho dân văn phòng; các thiết bị thu âm tiên tiến,… Các sản phẩm mang đến trải nghiệm âm thanh rất tốt cho mọi lứa tuổi và nhu cầu khác nhau từ văn phòng, gaming, học tập và giải trí.



Công ty MeKo với tầm nhìn và kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối cùng hệ thống mạng lưới phủ rộng khắp cả nước hứa hẹn giúp JLab mở rộng bền vững tại thị trường âm thanh Việt Nam. Bằng các chính sách chăm sóc khách hàng và bảo hành từ hai phía sẽ đảm bảo cho sự an tâm nhất dành cho người tiêu dùng Việt.

Các nhóm sản phẩm chủ lực JLab do MeKo phân phối tại Việt Nam bao gồm các nhóm tai nghe True Wireless, tai nghe chụp đầu, tai nghe không dây thích hợp cho những người thích vận động, chạy bộ hay làm việc tại văn phòng. Ngoài ra để phục vụ nhu cầu giới trẻ sáng tạo, JLab và MeKo mang đến dòng sản phẩm micro thu âm chất lượng tốt đến với người dùng.

Các dòng tai nghe nổi bật của JLab sẽ do MeKo phân phối tại Việt Nam

Về MeKo



Công ty MeKo là nhà phân phối các phụ kiện công nghệ phục vụ cho máy tính, điện thoại di động hàng đầu Việt Nam. Với đội ngũ sáng lập có kinh nghiệp hơn 20 năm cùng tầm nhìn và sứ mệnh rõ ràng, MeKo tự tin sẽ mang lại những giá trị tốt nhất đến với đối tác và khách hàng. Cam kết cùng đồng hành, phát triển và gia tăng giá trị qua thời gian.

