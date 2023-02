Mẹo làm giàu kỳ lạ của thương nhân Do Thái: Trả lương công nhân cao hơn 20% so với thị trường, trong 3 năm mở liên tiếp 4 nhà máy

Chấp nhận bớt lãi để tăng tiền lương cho công nhân

Có một câu chuyện như thế này: Hai nhà máy may cùng quy mô, cùng khu vực nhưng tư duy vận hành hoàn toàn trái ngược nhau, một trong 2 nhà máy là của ông chủ người Do Thái.

Tuy hai nhà máy cùng hoạt động trong lĩnh vực may mặc và ở gần nhau, tuy nhiên, lương của công nhân ở nhà máy may của ông chủ người Do Thái cao hơn 20% so với mức lương của công nhân nhà máy bên cạnh, điều kiện làm việc cũng tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, ông chủ người Do Thái còn thiết lập chế độ khen thưởng công khai, minh bạch, chỉ cần tỷ lệ hàng bị trả lại dưới 10%, những công nhân phụ trách sẽ được thưởng. Bên cạnh đó, những công nhân làm việc vượt mức năng suất chung, đồng thời duy trì được chất lượng sản phẩm cũng sẽ được thưởng thêm một khoản khác.

Sau khi biết được chế độ làm việc và khen thưởng của nhà máy do người Do Thái làm chủ, nhiều người cùng làm trong ngành đều cười thầm. Họ cho rằng không cần cho công nhân mức đãi ngộ quá tốt, việc làm của ông chủ người Do Thái chính là một điều dại dột.

Tối ưu từng cắc bạc chưa chắc đã tốt

Còn ở nhà máy may bên cạnh, ông chủ tự cho mình thông minh hơn người và luôn tìm mọi cách để kiếm lợi trước mắt. Ông chủ này luôn cho rằng chi phí bỏ ra càng thấp thì lợi nhuận thu về càng nhiều.

Ở nhà máy này không có tiền thưởng mà chỉ có tiền phạt mà hơn nữa các khoản tiền phạt còn rất nhiều. Ví dụ như một bộ quần áo bị trả về vì có lỗi hoặc trong quá trình vận hành, máy móc phát sinh lỗi, công nhân phụ trách sẽ bị trừ lương rất nặng. Không chỉ vậy, phúc lợi của nhà máy này cũng không tốt, chất lượng bữa ăn và nơi nghỉ ngơi của công nhân đều không đạt tiêu chuẩn trung bình.

Vì vậy, chỉ trong vòng 2 năm kể từ khi thành lập, công nhân ở nhà máy này đã nhiều lần đình công. Hơn nữa, dù chế độ làm việc gắt gao, chất lượng hàng hóa của nhà máy này không những không tốt mà trái lại, tỷ lệ trả lại hàng còn lên đến 60%. Những sự việc này đã khiến nhà máy phải đóng cửa chỉ sau vài năm hoạt động.

Ở phía bên kia, ngoài trả lương cao cho công nhân, ông chủ Do Thái còn đầu tư công sức nghiên cứu và lập ra quy trình sản xuất với 10 bước, 20 chi tiết và nhiều hạng mục kiểm tra. Yêu cầu công việc cao hơn nhưng mức đãi ngộ xứng đáng nên tỷ lệ công nhân thôi việc rất ít và nhà máy chưa từng xảy ra đình công.

Kết quả, sau một năm, ông chủ người Do Thái mở nhà máy thứ hai, đến năm thứ ba mở liên tiếp nhà máy thứ ba và nhà máy thứ tư. Mọi quy định về quy trình sản xuất, chế độ lương thưởng được áp dụng từ nhà máy đầu tiên sang tất cả những nhà máy còn lại.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là số lượng nhân viên giám sát và kiểm định chất lượng không đổi. Điều này có được nhờ vào quy trình làm việc khoa học và hệ thống khen thưởng minh bạch, tỷ lệ sản phẩm làm lỗi sẽ được tính trực tiếp vào hạng mục tiền thưởng nên tất cả công nhân đều tự có ý thức làm việc chăm chỉ và nghiêm túc.

Sau đó, các phương tiện truyền thông đã phỏng vấn ông chủ người Do Thái về bí quyết làm nên thành công. Ông chủ người Do Thái chỉ nói một câu: "Mọi chi tiết liên quan đến chế độ làm việc, chế độ đãi ngộ... của công nhân đều phải được công khai và minh bạch. Và đây là cách mà tôi thành công".

Một hệ thống làm việc minh bạch là chìa khóa để giữ chân người lao động

Trong nhà máy của người Do Thái, mỗi người đều biết tháng này mình hoàn thành bao nhiêu sản phẩm có chất lượng cao và nhận được bao nhiêu tiền thưởng, nên các công nhân sẽ có động lực tập trung vào công việc của họ. Cùng với đó, người Do Thái luôn trả lương, thưởng đúng hạn nên nhân viên luôn yên tâm và cống hiến hết mình cho công việc.

Hơn nữa, quy trình tiền thưởng của người Do Thái luôn công khai, công nhân có thể xem những người khác đã nhận được bao nhiêu tiền thưởng, từ đó hình thành sự cạnh tranh lành mạnh.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân lý giải vì sao có rất nhiều người thành công và giàu có trên thế giới là người Do Thái.

Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể thấy một sự tương phản rõ rệt: ông chủ người Trung Quốc chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt còn ông chủ người Do Thái lại tập trung vào từng chi tiết và hướng đến lợi ích lâu dài.

Ở nhà máy của ông chủ Do Thái, vì không có đình công hoặc khiếu nại nên nhà máy chỉ mất chi phí lương thưởng, chi phí "ngầm" để giải quyết các vấn đề phát sinh gần như bằng không.

Người Do Thái hiểu rất rõ rằng muốn kiếm được nhiều tiền phải dựa vào sức mạnh của nhiều người, và để có được điều này, họ phải biết cách tạo ra một hệ thống mà mọi nhân viên đều tự nguyện cống hiến.

Tất nhiên, nhà máy của ông chủ còn lại cũng biết cách kiếm tiền bằng cách sử dụng sức mạnh của người khác, nhưng ông lại chưa nhìn ra mấu chốt thành bại của cả quy luật, chưa biết đi sâu vào từng chi tiết của hệ thống từ đó không thu phục được lòng người, việc thất bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Vì vậy, một trong những tư duy độc đáo của người Do Thái chính là việc biết dựa vào sức mạnh của người khác xây dựng nên thành công của mình. Phải biết hệ thống hóa mọi chi tiết liên quan đến quyền lợi của nhân viên, làm minh bạch hệ thống, như vậy sau khi nhân viên biết lợi ích của họ ở đâu, họ sẵn sàng cống hiến sức mình để giúp bạn làm nên thành công.

Theo Sohu