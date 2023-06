Messi sắp live stream bán hàng tại Trung Quốc

Taobao là mạng mua sắm trực tuyến thuộc tập đoàn Alibaba. Theo kế hoạch, Messi sẽ live stream cùng với ngôi sao bán hàng Trung Quốc Li Xuanzhuo trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Phía Alibaba không công bố các chi phí để "thuê" ngôi sao người Argentina.

Được biết, đây là động thái mới nhất của Alibaba nhằm tranh giành thị trường trực tiếp thương mại điện tử, vốn đang bị cạnh tranh khốc liệt với các tập đoàn khác như Pinduoduo của PDD Holdings và Douyin của ByteDance.

Nếu Messi là ngôi sao bóng đá thì Li Xuanzhuo cũng là ngôi sao bán hàng với thành tích bán hơn 600.000 chai rượu trong ba tháng, thu về hơn 50 triệu nhân dân tệ (7 triệu USD). Sự có mặt của cặp đôi này chắc chắn sẽ tạo nên một buổi livestream bùng nổ.

Thông tin chi tiết về buổi livestream chưa được công bố nhưng theo một số hình ảnh rò rỉ trên mạng, sự kiện này sẽ diễn ra tại khách sạn Four Seasons ở Bắc Kinh, nơi Messi đang ở. Khoảng 120 nhân viên bảo vệ có thể sẽ được huy động để đảm bảo an ninh cho ngôi sao bóng đá số 1 hành tinh.

Tại Trung Quốc, Messi được người hâm mộ chào đón như một ngôi sao nhạc rock. Hàng nghìn người đã chờ đợi sự xuất hiện của Messi từ sân bay Bắc Kinh cho đến bên ngoài khách sạn nơi Argentina đang đóng quân.

Nhưng do số lượng người hâm mộ quá đông, một số sự kiện như buổi gặp gỡ fan ở khu vực Tam Lý Đồn của Bắc Kinh đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh. Trận giao hữu giữa Argentina và Australia sẽ diễn ra vào ngày 15/6 tại Sân vận động Công nhân 68.000 chỗ ngồi.