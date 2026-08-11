Meta ra mắt mô hình AI mới

Tập đoàn Meta ngày 10/8 công bố mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mới Muse Glimmer, đồng thời Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg kêu gọi Chính phủ Mỹ giảm các rào cản đối với AI mã nguồn mở nhằm giúp những doanh nghiệp Mỹ duy trì lợi thế trước các đối thủ Trung Quốc.

Meta cho biết Muse Glimmer là mô hình có 30 tỷ tham số, được thiết kế để thực hiện những tác vụ AI mang tính tự chủ (agentic AI) trên các thiết bị cá nhân. Mô hình được cung cấp dưới dạng trọng số mở (open-weight, là mô hình AI công khai các tham số đã được huấn luyện), cho phép các nhà phát triển tải xuống và vận hành trên phần cứng của riêng họ, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ AI đám mây. Theo Meta, mô hình có thể vận hành với một GPU tiêu dùng duy nhất.

Meta đồng thời cho biết sẽ công bố trọng số của Muse Spark 1.2 trong những tuần tới. Đây được xem là bước trở lại đáng chú ý của Meta với chiến lược phát hành các mô hình AI có trọng số mở, sau thời gian công ty thận trọng hơn trong việc công bố những mô hình mới.

Trong bài viết có tựa đề “Tương lai dành cho tất cả mọi người: Con đường hướng tới một tương lai AI tích cực”, ông Zuckerberg lập luận rằng AI mã nguồn mở và mô hình có trọng số mở sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn quyền lực AI tập trung vào một số ít công ty. Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh cần xây dựng hệ sinh thái AI mở mạnh nhất thế giới, đồng thời giảm những hạn chế về dữ liệu và hạ tầng đang khiến các nhà phát triển Mỹ gặp bất lợi so với đối thủ nước ngoài.

Ông Zuckerberg đặc biệt cảnh báo sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc. Các mô hình của DeepSeek, Alibaba và Z.ai đang được chú ý nhờ chi phí thấp, khả năng tùy biến và mô hình trọng số mở. Meta cho rằng việc duy trì lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực này đòi hỏi Washington phải có chính sách thuận lợi hơn đối với việc phát triển và triển khai các mô hình AI mở.

Động thái của Meta diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng chuyển từ việc phát triển các mô hình đóng sang cuộc đua về chi phí điện toán, khả năng triển khai trên thiết bị cá nhân và khả năng cho phép doanh nghiệp tự vận hành mô hình. Các mô hình Trung Quốc có giá thành thấp đang tạo thêm sức ép đối với những công ty Mỹ, trong khi Washington tiếp tục lo ngại về nguy cơ an ninh quốc gia khi các mô hình do Trung Quốc phát triển được sử dụng trong Mỹ.

Chính phủ Mỹ cũng đã hạn chế việc sử dụng DeepSeek trong một số hệ thống của chính phủ và cộng đồng tình báo, trong khi các nhà lập pháp tiếp tục xem xét những biện pháp kiểm soát đối với công nghệ AI của Trung Quốc.

Việc Meta đồng thời tung Muse Glimmer và cam kết mở trọng số Muse Spark 1.2 cho thấy công ty đang đặt AI trọng số mở trở lại vị trí trung tâm trong chiến lược cạnh tranh. Đây cũng là cách Meta tìm cách tạo lợi thế trước các mô hình AI độc quyền của OpenAI, Anthropic và Google, đồng thời đối phó với sự nổi lên nhanh chóng của những mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc.

Các chuyên gia công nghệ được báo chí Mỹ dẫn lời nhận định Muse Glimmer có thể giúp Meta mở rộng hệ sinh thái AI đến những thiết bị cá nhân và các ứng dụng không cần kết nối liên tục với trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào khả năng Meta duy trì tốc độ cải tiến mô hình và thu hút cộng đồng nhà phát triển, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh AI toàn cầu đang diễn ra rất nhanh.