Meta sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ AI phục vụ mục đích nghiên cứu

Thông báo từ Meta nêu rõ trong khi mô hình này không cấp quyền truy cập đại trà và đã xảy ra một số trường hợp gian lận trong quá trình cấp quyền truy cập, công ty vẫn tin tưởng chiến lược công bố hiện nay cho phép công ty cân bằng giữa trách nhiệm và tinh thần chia sẻ.



Meta vẫn duy trì một chi nhánh quan trọng chuyên về nghiên cứu AI. Tháng trước, công ty đã công bố mô hình LLaMA- mô hình ngôn ngữ lớn của Meta AI. Công ty khẳng định mô hình này có thể đạt đến những năng lực hội thoại như con người, giống như các hệ thống AI từng được các đối thủ như OpenAI (sở hữu ChatGPT) và Alphabet Inc thiết kế. Điểm ưu việt của mô hình do Meta phát triển là công suất tính toán sử dụng thấp hơn nhiều so với sản phẩm của các đối thủ.

Không giống như các đối thủ "giữ khư khư" công nghệ và thu phí các nhà phát triển dịch vụ muốn tiếp cận công cụ, chi nhánh phát triển AI của Meta chia sẻ miễn phí hầu hết các sản phẩm của mình. Dù vậy, các công cụ AI cũng có nguy cơ bị lạm dụng, ví dụ như được dùng để tạo và lan truyền thông tin giả mạo. Để tránh những nguy cơ này, Meta đã khoanh vùng chia sẻ các công cụ này cho các nhà nghiên cứu và các đơn vị có liên kết với chính quyền, các viện nghiên cứu học thuật theo dạng cấp phép phi thương mại sau một quy trình sàng lọc. Cách làm của công ty bắt đầu bị hoài nghi sau khi hồi tuần trước, những người dùng trên 4Chan, một diễn đàn trực tuyến, cho biết đã có thể tải về mô hình của Meta. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng.

Trong thông báo mới nhất, Meta khẳng định LLaMA được cung cấp theo đúng cách mà công ty đã thực hiện với những mô hình trước đó và công ty không có ý định thay đổi chiến lược. Thông báo nhấn mạnh mục đích của Meta là chia sẻ những mô hình AI tiên tiến nhất tới thành viên của cộng đồng nghiên cứu, giúp đánh giá và cải thiện những mô hình này.