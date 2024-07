Meta thừa nhận sai lầm khi gắn thẻ "tạo bởi AI" cho ảnh thật

Trong bài đăng trên blog ngày 1/7, Meta đã thừa nhận việc dán nhãn "Được tạo bằng AI" của công ty "không phải lúc nào cũng phù hợp với kỳ vọng của mọi người và không phải lúc nào cũng cung cấp đủ ngữ cảnh".



Công ty cho biết, trong khi làm việc với các đối tác trong ngành để cải thiện quy trình, Meta sẽ cập nhật nhãn "Được tạo bằng AI" trở thành "Thông tin AI". Người có thể nhấp vào nhãn dán này để biết thêm thông tin.



Theo The Verge, Meta chỉ thay đổi phần nhãn dán trong khi nội dung bên trong vẫn giữ nguyên. Khi bấm vào nhãn dán, người dùng được cung cấp thêm một số thông tin về việc vì sao ảnh được gắn nhãn, đó là ảnh được tạo hoàn toàn bởi AI hay chỉ chỉnh sửa bằng cách công cụ có ứng dụng AI.



Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Meta đã công bố kế hoạch thêm nhãn mới trên các nền tảng Facebook, Instagram và Threads với những hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Meta dán nhãn cho các nội dung được cho là tạo ra bằng AI trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và Threads của công ty (Ảnh: Meta)

Ông lớn mạng xã hội này đã sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật do công ty và các đối tác tạo ra để dán nhãn "Được tạo bằng AI" (Made with AI) không chỉ cho hình ảnh mà cả video, clip âm thanh do trí tuệ nhân tạo tạo ra. Ngoài ra, Meta cũng gắn nhãn nổi bật cho những nội dung có nguy cơ cao dễ gây hiểu lầm trong các cộng đồng.

Tuy nhiên, không lâu sau khi Meta triển khai kế hoạch này, nhiều người dùng đã phàn nàn về việc cảm thấy thất vọng và phiền toái khi những chỉnh sửa nhỏ của họ trên ảnh bị cho là do AI tạo ra. Họ cho rằng, Meta có thể đưa ra cảnh báo khác nếu muốn bảo vệ người dùng khi phát hiện ảnh được sửa bằng phần mềm. Việc gắn nhãn "Được tạo bằng AI" có thể khiến những người khác hiểu sai về bức ảnh họ đăng.

Một số người dùng, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia và những người có đam mê chụp ảnh, đã quyết định ngừng đăng ảnh lên Facebook, Instagram, Threads để tránh bị đánh giá "không công bằng" như vậy.