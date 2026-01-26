Metro Suối Tiên - Thành Phố Mới mở trục phát triển đô thị TOD hướng Bình Dương cũ

Ấn định thời gian triển khai Metro Suối Tiên - Thành Phố Mới

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ngày 10/1/2026, thành phố thông tin sẽ đẩy mạnh triển khai đồng loạt 5 tuyến metro quan trọng với tổng chiều dài 167,3 km, khởi công đồng loạt trong giai đoạn 2026 - 2030. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 có 6 tuyến metro đi vào khai thác.

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/1/2026, tuyến Metro Thành Phố Mới Bình Dương - Suối Tiên sẽ đẩy mạnh triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030

Riêng khu Đông (Bình Dương cũ) sẽ ưu tiên tuyến Metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến Thành Phố Mới, dài 31,6 km với 17 nhà ga trên cao. Tổng diện tích quy hoạch TOD chạy dọc trục metro lên tới 1.120 ha. Điểm đầu nối với tuyến Metro số 1 đã vận hành ở ga Suối Tiên đi Bến Thành. Điểm đầu tại khu hành chính Thành Phố Mới, tạo hành lang giao thông chiến lược cho toàn khu vực.

Ý nghĩa của kết nối này nằm ở chỗ: Bến Thành là "đầu não" của mạng lưới metro TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030, hội tụ các tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Tham Lương (Quận 12 cũ) và gián tiếp kết nối sân bay quốc tế Long Thành thông qua tuyến Thủ Thiêm - Long Thành. Từ Đông TP.HCM, cư dân có thể di chuyển nhanh về trung tâm Quận 1 cũ, sang Thủ Thiêm, khu vực Tây Bắc hoặc đi thẳng đến sân bay quốc tế trong tương lai gần.

Không dừng lại ở đó, tại Hội nghị Tổng kết Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM ngày 13/1/2026, thành phố tiếp tục khẳng định TOD lần này đặt trọng tâm vào liên kết vùng. Vì vậy, Bình Dương cũ được xác định là khu vực ưu tiên, với định hướng hình thành các khu đô thị hỗn hợp quanh nhà ga metro, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, logistics. Mục tiêu là xây dựng mô hình "thành phố 15 phút", nơi cư dân tiếp cận đầy đủ tiện ích chỉ trong bán kính đi bộ hoặc xe đạp. Để hỗ trợ các mục tiêu này, khung pháp lý cho TOD đã hoàn thiện với nhiều cơ chế đặc thù.

Cơ chế đã có, quy hoạch đã rõ, thời gian đã ấn định. Do đó, đầu tư hay an cư tại Đông TP.HCM từ động lực metro - TOD không còn là câu chuyện kỳ vọng dài hạn, mà là quyết định chắc thắng khi người đi trước sẽ hưởng trọn biên độ tăng giá mạnh mẽ nhất.

Metro định hình lại giá thị trường, dự án nào thắng thế?

Đầu tháng 1/2026, khảo sát của VnExpress cho thấy chỉ sau 1 năm vận hành, 40 dự án căn hộ dọc tuyến Metro số 1 đã tăng giá 20 - 30% so với đầu 2025, nếu so với giai đoạn 2019 - 2020, mức tăng trung bình lên tới 45 - 90%.

Theo Avison Young, căn hộ gần metro ghi nhận mức tăng 16 - 20%/năm, trong khi dự án xa metro chỉ đạt 8 - 12%. Dữ liệu từ batdongsan.com.vn cũng cho thấy giai đoạn 2019 - 2024, căn hộ gần metro tăng 30 - 90%, còn khu xa metro chỉ tăng 30 - 45%. Khoảng chênh lệch này lý giải vì sao metro hay sắp tới là TOD được xem là "la bàn một chiều" của giới đầu tư.

Trong bối cảnh đó, Bình Dương cũ đang chứng kiến sự định vị lại mặt bằng giá. Từ thị trường gắn với căn hộ dưới 40 triệu/m2, chỉ trong nửa năm, hàng loạt dự án mới đã công bố mức giá từ 50 - 70 triệu/m2, phản ánh đúng vị thế của một trung tâm TP.HCM mới.

The Aspira tích hợp hơn 38 tiện ích nội khu, quản lý vận hành bởi CBRE, bàn giao cao cấp và tích hợp hệ thống Smart Home - Smart Building.

Giữa làn sóng tăng giá mạnh mẽ đó, The Aspira chọn hướng đi khác: giữ mức giá chỉ từ 37,9 triệu/m2, đi sát nhu cầu ở thực. Đáng nói là dự án này lại hội tụ đầy đủ các động lực hạ tầng lớn nhất của Đông TP.HCM.

The Aspira nằm giữa hai trạm dừng S12 và S13 thuộc tuyến Thành Phố Mới Bình Dương - Suối Tiên (Metro số 1 nối dài), đồng thời tọa lạc trong lõi khu đô thị TOD Vành Đai 3 Tân Bình quy mô 18,8 ha. Đây cũng là dự án căn hộ đầu tiên được kích hoạt trong vùng lõi TOD, đóng vai trò hạt nhân hình thành đô thị thông minh, năng động theo đúng định hướng phát triển của thành phố.

Bên cạnh đó, dự án sở hữu 3 mặt tiền N4 - N5 - D6 (lộ giới 17 m), đều được mở rộng trong giai đoạn 2026 - 2030, kết nối trực tiếp Vành đai 3 và trục Nguyễn Thị Minh Khai mở rộng lên 42 m vào đầu năm 2026, tạo nên thế "tam diện" hiếm có. Sở hữu The Aspira ở thời điểm này đồng nghĩa với việc bắt trọn điểm rơi đầu tiên của chu kỳ hạ tầng khu Đông.

The Aspira đang có tiến độ xây dựng ấn tượng khi giữa tháng 1/2026, Tổng thầu Decofi đã xây 24/30 tầng, dự kiến bàn giao Quý 2/2027.

Điểm mấu chốt quan trọng nhất của The Aspira nằm ở giải pháp tài chính chưa từng có tiền lệ khi khách hàng chỉ cần thanh toán 10% ký HĐMB, chỉ 20% đến khi nhận sổ hồng. Đặc biệt, dự án được loạt ngân hàng lớn đồng hành tài chính, cho vay đến 80% trong vòng 35 năm, hỗ trợ lãi 30 tháng và ân hạn gốc suốt 6 năm, sự linh hoạt trong phương thức thanh toán giúp khách hàng, đặc biệt là người trẻ dễ dàng sở hữu nhà bằng lương chỉ với 6,8 triệu/tháng.

Ở đâu hạ tầng mở, ở đó giá trị bất động sản tăng. Từ góc nhìn nhà đầu tư, thời gian ân hạn gốc 6 năm là đủ dài để hạ tầng khu Đông TP.HCM "thay da đổi thịt". Đây cũng là khoảng thời gian tạo nền tảng cho bất động sản khu vực này mở ra dư địa tăng trưởng trung và dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định: việc nằm trong lõi đô thị TOD, liền kề Metro số 1, pháp lý minh bạch và tiến độ xây dựng nhưng giá chỉ từ 37,9 triệu/m2, The Aspira là lựa chọn lý tưởng cho cả khách hàng đầu tư và cả nhu cầu ở thực.