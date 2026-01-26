HAGL thanh toán 700 tỷ đồng gốc, lãi của lô trái phiếu năm 2016

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa công bố thông tin về việc thanh toán bổ sung cả gốc và lãi cho lô trái phiếu HAGLBOND16.26.



Theo đó, từ ngày 14-23/1/2026, HAGL đã chi 280 tỷ đồng tiền gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi của trái phiếu mã HAGLBOND16.26.

Tính đến ngày 23/1, dư nợ gốc thực tế của lô trái phiếu này còn lại 819 tỷ đồng. Số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán vẫn còn 1.577 tỷ đồng.

Nguồn: HAG

Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016 với kỳ hạn 10 năm. Ngày đáo hạn theo kế hoạch là 30/12/2026. Giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng, mục đích phát hành là nhằm cơ cấu lại nợ. Trái chủ ban đầu là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và áp dụng lãi suất thả nổi.

Cuối năm 2025, BIDV đã chuyển nhượng trái phiếu HAGLBOND16.26 cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC). Cụ thể, từ ngày 29/12/2025, DAТС chính thức kế thừa toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của trái chủ đối với trái phiếu HAGL năm 2016 - Trái phiếu nhóm A từ BIDV và là trái chủ duy nhất của toàn bộ Trái phiếu nhóm A đang lưu hành.

Ngay sau khi hoàn tất thương vụ, phía DATC cũng đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp phối hợp cập nhật thông tin để triển khai các nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của trái chủ theo đúng quy định pháp luật.

DATC là doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt với 100% vốn Nhà nước, trực thuộc Bộ Tài chính, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được sử dụng để bảo đảm cho các khoản nợ).

Trong diễn biến khác, HAGL đã bán ra thành công gần 91,4 triệu cổ phiếu HNG tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 12/1/2026 đến ngày 16/1/2026.

Sau giao dịch, HAGL giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống 0% vốn tại HAGL Agrico và chính thức không còn là cổ đông tại doanh nghiệp này.

Tạm tính giá cổ phiếu HNG theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/1/2026 là 6.400 đồng/cổ phiếu, HAGL đã thu về khoảng 584,8 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.



