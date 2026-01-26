Novaland chậm thanh toán hơn 110 tỷ đồng gốc trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa đăng tải văn bản công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL).

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 23/1/2026, Novaland phải thực hiện thanh toán hơn 112,8 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2123007.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền nên doanh nghiệp mới chỉ thanh toán chậm được hơn 625,5 triệu đồng, còn lại gần 112,2 tỷ đồng chưa được thanh toán. Doanh nghiệp đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư về việc thanh toán dư nợ trái phiếu này.

Được biết, lô trái phiếu mã NVLH2123007 gồm 1.376 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 137,6 tỷ đồng, được phát hành ngày 23/7/2021, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 11%/năm.

Nguồn: HNX

Số tiền thu được từ việc phát hành lô trái phiếu nêu trên được Novaland sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và/hoặc thực hiện đầu tư vào các chương trình, dự án đáp ứng yêu cầu huy động vốn từ trái phiếu.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó ngày 16/1/2026, Novaland phải thanh toán hơn 8 triệu USD tiền lãi cho lô trái phiếu mã NVLD2126009. Tuy nhiên, Novaland chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán và đang tiếp tục thương thảo với các nhà đầu tư trái phiếu về phương án xử lý.

Được biết, lô trái phiếu NVLD2126009 là trái phiếu chuyển đổi, có giá trị phát hành ban đầu 300 triệu USD, được phát hành vào ngày 16/7/2021, lãi suất 5,25%/năm, kỳ hạn 2.175 ngày, dự kiến đáo hạn vào 30/6/2027. Trước đó, trái chủ đã thực hiện chuyển đổi 28 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu, khiến giá trị lưu hành hiện còn khoảng 272 triệu USD.

Tuy nhiên, Novaland đã trải qua nhiều đợt tái cấu trúc với lãi chưa trả được nhập gốc, do đó giá trị dư nợ gốc thực tế tại cuối ngày thống kê (16/1/2026) là hơn 306 triệu USD (bao gồm tổng mệnh giá trái phiếu gần 305,4 triệu USD và khoản tiền lãi chậm trả 644.640 USD).

Trong một diễn biến khác, mới đây Novaland đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc cam kết góp vốn bổ sung vào Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Tường Minh.

Cụ thể, tổng số tiền góp vốn tối đa lên đến 600 tỷ đồng. Việc góp vốn sẽ được thực hiện bằng tiền mặt và/hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tính đến ngày 30/9/2025, Bất động sản Tường Minh đang là công ty con của Novaland với tỷ lệ sở hữu lên đến 100% vốn điều lệ.

Theo nội dung cam kết, khoản góp vốn bổ sung được thực hiện nhằm tăng vốn chủ sở hữu đối với Dự án Khu đô thị Tường Minh (Aqua Marina City) tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai đáp ứng yêu cầu về vốn đối ứng theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của dự án.

Dự án Aqua Marina City được biết đến là một trong những dự án thành phần của siêu dự án Khu đô thị Aqua City quy mô 1.000 ha do Novaland đầu tư tại tỉnh Đồng Nai.



