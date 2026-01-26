Sát siêu dự án 16 tỷ USD, căn hộ trong "tam giác vàng logistics" công bố mức giá gây chú ý

Chốt giá bán khu nhà ở xã hội đầu tiên tại xã Long Thành

Thông tin từ Công ty cổ phần Long Thành Riverside, doanh nghiệp đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng và được công bố giá bán đối với 314 căn hộ của khối C, D khu nhà ở xã hội ID Town thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khu nhà ở xã hội ID Town thuộc Dự án Khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thành do Công ty Cổ phần Long Thành Riverside làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 2,5 ha, gồm 4 block chung cư cao 7 tầng với tổng cộng 628 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên triển khai trên địa bàn xã Long Thành, tọa lạc trong khu dân cư hiện hữu, được thụ hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích và cảnh quan đồng bộ.

Theo thông tin công bố, các khối C và D của dự án được chào bán với mức giá trên 22 triệu đồng/m² , đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng chưa tính chi phí bảo trì cũng như chi phí quản lý, vận hành nhà chung cư.

Thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành cất nóc 3 block nhà là D, E và F, dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng bắt đầu từ quý 4/2026.

Dự án iD Town là một trong những sản phẩm chủ lực mà Long Thành Riverside triển khai ngay trong lòng khu đô thị iD Junction. Công trình nằm trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn xã Long Thành.

Dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi, được đánh giá nằm trong "tam giác vàng logistics" của khu vực phía Nam. Khu vực này là điểm giao thoa giữa các trục hạ tầng huyết mạch như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 51 và cụm cảng biển Cái Mép – Thị Vải, đồng thời chỉ cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành – dự án trọng điểm quốc gia với tổng vốn đầu tư khoảng 16 tỷ USD – khoảng 5 km.

Công trình này thiết kế theo phong cách "tối đa công năng, tối thiểu lãng phí". Mật độ xây dựng tại dự án này chỉ 35%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh và tiện ích. 4 block căn hộ cao 7 tầng, quy mô gọn, tránh quá tải cư dân. Thiết kế mặt bằng hiện đại, căn hộ thông thoáng, tối ưu ánh sáng và công năng.

Do nằm trong dự án nhà ở thương mại nên khu nhà ở xã hội được hưởng đầy đủ tiện ích về hạ tầng của toàn khu như hồ bơi điện phân muối, quảng trường trung tâm, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, vườn cảnh quan, đường dạo bộ, bãi xe riêng biệt...

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực tiện ích như hồ bơi, sân chơi, vườn cảnh quan nằm đan xen giữa các block, giúp mọi căn hộ đều dễ dàng tiếp cận mà không gây ồn ào hay làm mất sự riêng tư. Lối vào xe máy và ô tô tách biệt, bố trí hợp lý với các điểm đỗ xe xung quanh khuôn viên để tránh ùn tắc và đảm bảo sự thông thoáng trong nội bộ dự án.

Các căn hộ tại dự án có diện tích dao động từ 48 – 77 m², chủ yếu được thiết kế theo mô hình 2 phòng ngủ, bố trí 1 hoặc 2 nhà vệ sinh, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của các gia đình từ 2 – 4 thành viên. Với mức giá này, tổng giá trị mỗi căn hộ vào khoảng hơn 1 tỷ đồng đến 1,7 tỷ đồng, tùy theo diện tích và loại căn.

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tại Đồng Nai

Năm 2025, tỉnh Đồng Nai (gồm cả tỉnh Bình Phước trước đây) được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội. Kết quả, tỉnh thực hiện được hơn 4.600 căn, đạt 112% kế hoạch giao. Đây là kết quả tốt nhất tỉnh đạt được trong 10 năm qua.

Trong giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh Đồng Nai, tỉnh đặt mục tiêu phát triển 65.000 căn nhà ở xã hội. Ở thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 19 dự án nhà ở xã hội đang được xây dựng, với quy mô 9.346 căn hộ. Sở Xây dựng Đồng Nai đang rà soát, công khai quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội, tạo điều kiện để các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký tham gia, qua đó tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội xã Phước An.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong quá trình phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn tồn tại những tiêu cực. Một số đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về quy định, điều kiện mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác khoáng sản phục vụ thi công dự án ở một số nơi còn xảy ra vi phạm pháp luật; nhiều dự án nhà ở xã hội sau khi hoàn thành nhưng chậm đưa vào sử dụng, để trống kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Ngoài ra, tại một số khu chung cư nhà ở xã hội vẫn tồn tại các vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng như vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy; tình trạng chiếm dụng không gian sinh hoạt chung, đỗ xe sai quy định, chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn. Những tồn tại này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Vì vậy, công an tỉnh đã có nhiều biện pháp để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong hoạt động đầu tư xây dựng, mở bán và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các dự án nhà ở xã hội. Qua đó góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.