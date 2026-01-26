Giải mã sức hút của Khải Hoàn Prime trước cơ hội mới trong năm 2026

Pháp lý hoàn chỉnh song hành cùng tiến độ xây dựng vượt trội

Khởi đầu năm mới 2026, Khải Hoàn Prime đón "tin vui" khi triển khai xong sự kiện ký Hợp đồng mua bán (HĐMB) đợt đầu tiên từ ngày 16 đến ngày 18/01/2026. Đây là minh chứng cho tính minh bạch, uy tín và năng lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư. Đồng thời, giúp xác lập quyền sở hữu tài sản của cư dân, là "tấm thẻ bảo hành" cho giá trị căn hộ gia tăng bền vững trên thị trường thứ cấp.

Ngoài ra, Khải Hoàn Prime còn "ghi điểm" với khách hàng khi duy trì tiến độ tích cực, giữ nhịp thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Hiện tại, công trường dự án đã thi công đến tầng 14 và sẵn sàng đạt mốc tầng 16 trước thềm Tết Nguyên đán. Cả 3 tòa tháp Mika, Gali và Vinci đều đang vươn cao với diện mạo thay đổi từng ngày, dự kiến sớm bàn giao và đi vào vận hành vào quý I/2027.

Khải Hoàn Prime duy trì nhịp độ thi công tích cực trước thềm Tết Nguyên Đán

Vị trí chiến lược liền kề Phú Mỹ Hưng với tiềm năng bứt phá dài hạn

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Prime được đánh giá là sản phẩm giàu tiềm năng đầu tư và cho thuê với vị trí chiến lược ngay mặt tiền đường Lê Văn Lương – một trong những trục đường huyết mạch của khu Nam TP.HCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng và các trục đường sầm uất như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, cao tốc Bến Lức – Long Thành…. dễ dàng kết nối đến trung tâm thành phố và các tỉnh lân cận.

Từ dự án cư dân cũng chỉ mất vài phút để tiếp cận đến toàn bộ hệ sinh thái tiện ích hiện đại của KĐT Phú Mỹ Hưng: Trung tâm thương mại SC VivoCity, Crescent Mall đến các bệnh viện đầu ngành như FV, Tâm Đức và hệ thống trường công lập, quốc tế liên cấp chất lượng cao.

Đặc biệt, vị trí đắt giá nằm trong tâm điểm của "làng đại học" khu Nam với sự hiện diện của ĐH RMIT, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Tài Nguyên và Môi trường, ĐH Tài chính Marketing, ĐH Mở (CS3)… còn giúp Khải Hoàn Prime thu hút tệp khách hàng cho thuê từ cộng đồng giảng viên, chuyên gia quốc tế và sinh viên với tỷ suất lợi nhuận ổn định và bền vững.

Tiên phong chuẩn sống resort ven sông đẳng cấp

Khải Hoàn Prime được định vị là khu compound ven sông với mật độ xây dựng chỉ khoảng 21%. Phần lớn diện tích dành cho không gian xanh và hệ tiện ích đẳng cấp chuẩn resort như: hồ bơi muối khoáng; đường dạo bộ ven sông, Clubhouse quy mô 3.000m2, quảng trường ánh sáng 1000m2, sân thể thao ngoài trời, BBQ Riverside,…. mang đến trải nghiệm sống nghỉ dưỡng thư thái giữa lòng thành phố. Đặc biệt, hơn 90% căn hộ sở hữu tầm nhìn hướng sông, mở ra không gian sống khoáng đạt, hài hòa cùng thiên nhiên.

90% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hướng sông khoáng đạt và đẳng cấp

Trước thềm Tết Nguyên đán, chủ đầu tư còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho bộ sưu tập 20 căn hộ giới hạn với chiết khấu đặc biệt lên đến 28%. Chỉ thanh toán 20% nhận nhà, cam kết thuê lại 20 triệu/tháng liên tục trong 2 năm giúp đảm bảo dòng tiền khai thác cho nhà đầu tư trong giai đoạn đầu nhận nhà.

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần hồi phục, Khải Hoàn Prime với nhiều lợi thế lớn vừa đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư vừa đảm bảo an toàn cho người mua nhờ pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ vượt trội sẽ được hấp thụ nhanh chóng, kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026.