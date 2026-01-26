The Legend Shophouse: Khi kiến trúc, thương mại và di sản giao hòa

Nơi kiến trúc trở thành di sản

The Legend Shophouse là một tuyên ngôn kiến trúc mang giá trị trường tồn giữa trung tâm Van Phuc City. Lấy cảm hứng từ những đại lộ châu Âu lừng danh gìn giữ qua nhiều thế kỷ, The Legend Shophouse được phát triển theo ngôn ngữ Tân Cổ Điển sang trọng.

Những hệ mái vòm uy nghi, phào chỉ tinh xảo, trụ cột cân xứng không chỉ tạo nên vẻ bề thế mà còn được tạc khắc kỹ lưỡng để tạo nên một tổng thể hài hòa, có chiều sâu. Đây chính là yếu tố giúp mỗi dự án do Van Phuc Group thực hiện đều giữ được sức hút lâu dài và bắt nhịp xu thế, không lỗi thời theo thời gian.

Bên cạnh kiến trúc, vị trí trung tâm với lợi thế 4 mặt tiền chính là yếu tố nâng tầm giá trị của The Legend Shophouse. Tọa lạc trên các trục giao thương sôi động của Van Phuc City và đặc biệt là đại lộ Nguyễn Thị Nhung cùng không gian bến du thuyền đẳng cấp, The Legend Shophouse không bị hòa lẫn vào cảnh quan xung quanh mà trở thành điểm nhấn kiến trúc biểu tượng.

Lợi thế vị trí 4 mặt tiền của The Legend Shophouse

Chính sự kết hợp giữa kiến trúc Tân Cổ Điển sang trọng, vị trí đắc địa và tầm nhìn phát triển dài hạn đã đưa The Legend Shophouse vượt khỏi khái niệm một sản phẩm thương mại thông thường mà trở thành di sản truyền đời. Quan trọng hơn, The Legend Shophouse phản ánh rõ triết lý kiến tạo của Van Phuc Group: nhà ở không chỉ để sở hữu mà để lưu truyền, gắn liền với vị thế chủ nhân.

Không gian sống song hành cùng giá trị thương mại

Nếu kiến trúc là phần "hồn" tạo nên giá trị di sản cho The Legend Shophouse thì công năng chính là yếu tố khiến di sản ấy sống động, vận hành và sinh lợi theo thời gian. Với The Legend Shophouse, Van Phuc Group kiến tạo một không gian "sống - kinh doanh - đầu tư" bền vững.

Dự án được quy hoạch theo mô hình "all-in-one", mỗi căn shophouse không chỉ là một tài sản sở hữu mà còn là một "điểm chạm" của thương mại, nhịp sống đô thị và dòng tiền giao thoa liên tục. Với khách hàng mua để ở, The Legend Shophouse mang đến một chuẩn mực sống khác biệt: sống trong một công trình mang dấu ấn kiến trúc biểu tượng, giữa trung tâm đại đô thị nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư và đẳng cấp.

The Legend Shophouse vừa ở, vừa kinh doanh và cho thuê

Giá trị của The Legend Shophouse còn được cộng hưởng mạnh mẽ từ đại đô thị Van Phuc City đã vận hành hoàn chỉnh. 10.000 cư dân, cộng đồng chuyên gia, khách tham quan… cùng chuỗi sự kiện, lễ hội diễn ra quanh năm tạo nên dòng khách đều đặn và có chất lượng chi tiêu cao. Đây chính là "nguồn cầu tự thân" giúp hoạt động thương mại tại The Legend Shophouse luôn duy trì sức sống. Nhà đầu tư không phải chờ đợi hạ tầng hay dân cư hình thành mà có thể khai thác ngay từ thời điểm nhận nhà.

Bên cạnh khai thác cho thuê, The Legend Shophouse còn là tài sản có khả năng tăng giá dài hạn nhờ tính khan hiếm, vị trí trung tâm và kiến trúc mang giá trị di sản. Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, những sản phẩm vừa ở - vừa kinh doanh - vừa cho thuê như The Legend Shophouse trở thành lựa chọn ưu tiên của khách hàng.

Quan trọng hơn, The Legend Shophouse được đặt trong bệ đỡ vững chắc của Van Phuc City: một đại đô thị quy mô lớn, pháp lý minh bạch, hạ tầng hoàn chỉnh và định hướng phát triển dài hạn. Chính điều này đã tạo nên bản sắc khác biệt cho The Legend Shophouse: một không gian sống có chiều sâu, một sản phẩm thương mại có dòng tiền và một tài sản đầu tư mang giá trị bền vững.

Tri ân lịch sử với ưu đãi lên đến 28%

Khi một đô thị đạt đến độ chín về kiến trúc, công năng và khả năng vận hành, giá trị không còn nằm ở những lời hứa tương lai mà ở những lựa chọn chiến lược dành cho khách hàng ở thời điểm hiện tại. Với Van Phuc City, dấu mốc 30 năm không chỉ là hành trình nhìn lại mà là thời điểm vàng để mở ra những cơ hội mang tính chọn lọc.

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Van Phuc Group triển khai chính sách ưu đãi lên đến 28%, áp dụng cho các dòng nhà phố và shophouse tại Van Phuc City. Đây là chính sách hiếm có trong bối cảnh một đại đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và vận hành ổn định.

Các sản phẩm nhà phố, shophouse tại Van Phuc City

Chính sách này giúp khách hàng giảm đáng kể chi phí sở hữu ban đầu, từ đó mở rộng cơ hội an cư tại một đại đô thị đáng sống như Van Phuc City. Thay vì chờ đợi, khách hàng có thể sở hữu ngay một sản phẩm hoàn chỉnh với mức giá ưu đãi chưa từng có.

Ở góc độ nhà đầu tư, ưu đãi 28% chính là lợi thế tài chính hiếm có giúp tối ưu dòng vốn, rút ngắn thời gian hoàn vốn và gia tăng hiệu quả khai thác.

Trong dấu mốc 30 năm với chính sách ưu đãi lên đến 28%, Van Phuc City đang mở ra một cơ hội lịch sử để khách hàng sở hữu những siêu phẩm nhà ở đã hoàn thiện, đã vận hành và đã chứng minh được giá trị như tại Van Phuc City.

Khu đô thị Vạn Phúc (Van Phuc City), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

