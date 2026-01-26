60 phút livestream săn quyền mua căn hộ Alumi với giá khởi điểm bất ngờ tối 27/1 tới đây

Sức nóng của khu Đông Hà Nội đang đổ dồn về đại đô thị sinh thái khoáng nóng Alluvia City sau màn ra mắt đầy ấn tượng của 04 tòa tháp Alumi Premium cao 39 tầng, nằm trong tổ hợp căn hộ cao cấp Alumi. Vượt xa tiêu chuẩn của một nơi an cư thuần túy, tổ hợp Alumi đang thiết lập một không gian sống giàu năng lượng, gắn với mạch khoáng nóng tự nhiên không thể tái lập bên sông Hồng và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hiếm có tại Hà Nội.

Alumi nằm sát Vành đai 3.5 và kết nối trực tiếp với cầu Ngọc Hồi, giúp rút ngắn thời gian di chuyển vào phố Cổ chỉ còn khoảng 25 phút

Cận cảnh căn hộ 1PN + Alumi với mức giá khởi điểm chỉ 52 triệu đồng/m2

Lên sóng trong phiên livestream NobleGo tối 27/1 là căn hộ 1PN+ tại tầng 6, tòa Alumi Premium 3 với diện tích thông thủy 49,68m2. Sở hữu logia hướng Đông nhìn thẳng về lõi cảnh quan xanh mát, căn hộ này gây chú ý với mức giá khởi điểm quyền mua bất ngờ: 2.583.360.000 đồng, tương đương chỉ 52 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) .

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ khu Đông đang chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, mức giá khởi điểm hấp dẫn hứa hẹn tạo nên một phiên livestream bùng nổ. Tuy nhiên, ở phân khúc 1PN+, bài toán không chỉ là tổng giá mà còn là tính linh hoạt sử dụng: đủ tối ưu cho người trẻ ở thực, đủ hiệu quả để khai thác cho thuê. Ở đây, logia hướng Đông là hướng view được ưa chuộng bậc nhất hiện nay vì đón sáng sớm, hạn chế bức xạ buổi chiều, cùng hệ nội thất và thiết bị liền tường đến từ các thương hiệu châu Âu danh tiếng đã được kiểm chứng trong các công trình cao cấp toàn cầu.





Thiết kế thông minh tối ưu công năng giúp căn hộ 1PN+ luôn thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và gió sông mát lành, mang lại không gian sống khoáng đạt, căng tràn sinh khí.

Đặc biệt, lợi thế sát Vành đai 3.5, kết nối thẳng cầu Ngọc Hồi giúp căn hộ tiếp cận nhanh các "hạt nhân" tạo nhu cầu lớn như sân vận động PVF 60.000 chỗ và ĐH Bách Khoa phân hiệu Hưng Yên với hơn 30.000 chuyên gia, giảng viên và sinh viên, qua đó mở ra dư địa an cư và đầu tư bền vững bậc nhất hiện nay.

365 ngày sống "chuẩn resort" với đặc quyền tiện ích đa tầng hiếm có

Không gian nội khu Alumi được kết nối liền mạch với hệ sinh thái Alluvia City, hình thành một trải nghiệm sống đa lớp nơi nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và nhịp sống đô thị giao thoa trọn vẹn.

Điểm nhấn cốt lõi nằm ở mạch khoáng nóng tự nhiên, "linh hồn" kiến tạo nên chuẩn sống wellness mà Alumi thừa hưởng trọn vẹn. Khơi nguồn từ độ sâu hơn 400m, với nhiệt độ lý tưởng 35,8°C, dòng khoáng nóng giàu dưỡng chất này mang đến liệu trình thư giãn độc đáo, giúp cân bằng Thân – Tâm – Trí suốt 365 ngày. Khi khoáng nóng không còn là trải nghiệm của những kỳ nghỉ xa xỉ, mà trở thành một phần nhịp sống hằng ngày, mỗi khoảnh khắc trở về nhà tại Alumi được ví như một kỳ nghỉ dưỡng "chuẩn resort" giữa lòng đô thị. Kết hợp cùng các liệu trình chuyên sâu tại Alluvia Onsen Center, dự án thiết lập một chuẩn sống wellness bền vững và khó có thể sao chép tại những đô thị phía Đông hiện nay.





Đặc quyền khoáng nóng tự nhiên mang đến cho cư dân Alumi liệu trình trị liệu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, cân bằng Thân - Tâm - Trí suốt 365 ngày, biến mỗi khoảnh khắc trở về đều là một kỳ nghỉ dưỡng "chuẩn resort" đích thực giữa lòng đô thị.

Đáng chú ý, theo dõi phiên livestream tối 27/1, khán giả sẽ có cơ hội sở hữu giải thưởng trị giá 50 triệu đồng từ Xuân Cầu Holdings, thông qua phần minigame Noble Lucky Watch, được công bố như một điểm nhấn đặc biệt vào cuối chương trình.

