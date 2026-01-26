Cựu lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam hầu tòa vì dự án nghìn tỷ 'đắp chiếu' 10 năm

Sáng nay (26/1), TAND TP. Hà Nội mở phiên xét xử 14 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) và các đơn vị liên quan.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc VICEM); Hoàng Ngọc Hiếu (cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM); Dư Ngọc Long (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICEM) bị xét xử 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Lê Văn Chung (cựu Chủ tịch HĐTV VICEM); Tạ Quang Bửu (cựu Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc VICEM); Trần Bình Trọng (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Lâm Cường (cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Đoàn Thị Mai Lan (cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế dự toán của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam); Nguyễn Bích Thủy (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM); Trịnh Công Loan (cựu Thành viên Hội đồng thành viên VICEM) bị xét xử tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi, nhóm bị cáo Nguyễn Thành Tâm (Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban quản lý dự án VICEM); Đỗ Đình Thu (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư xây dựng ECON); Nguyễn Thị Tuyết (Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON); Nguyễn Thị Kim Dung (cựu Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật – kế hoạch Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ECON) bị xét xử tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tòa nhà dự án của VICEM bỏ hoang hơn 10 năm sau khi xây xong phần thô.

Được 'lại quả' hơn 3 tỷ đồng

Theo cáo trạng, VICEM là doanh nghiệp Nhà nước nên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật nhằm bảo toàn vốn nhà nước. Quá trình đầu tư xây dựng dự án "Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem" tại Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội, các bị cáo đã có sai phạm.

Viện Kiểm sát cáo buộc, dàn lãnh đạo VICEM đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai.

Hội đồng thành viên VICEM căn cứ số liệu được lập khống để 2 lần phê duyệt đầu tư dự án với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng và 2.743 tỷ đồng. Tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư nhưng đơn vị lại không thực hiện điều chỉnh theo quy định.

Dự án khởi công ngày 6/5/2011 đến ngày 9/8/2015 thì hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng thi công. Tổng chi phí đã bỏ vào dự án là 1.245 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được.

Việc này bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 206 tỷ đồng lãi vay phải trả cho ngân hàng BIDV, lãng phí hơn 174 tỷ đồng từ tiền lãi phát sinh do nguồn vốn tự có của VICEM và tiền lãi trên số tiền đã trả cho ngân hàng.

Ngoài ra, quá trình thực hiện gói thầu số 19 về "thi công tường vây và cọc khoan nhồi" của dự án, bị cáo Ngọc Anh bị cáo buộc đã câu kết cùng Dư Ngọc Long (Trưởng ban quản lý dự án) và Tổng Giám đốc công ty ECON Đỗ Đình Thu để cùng hưởng lợi cá nhân. Các bên thống nhất trích lại 5% tiền thanh toán của gói thầu cho VICEM để được thi công.

Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Long, nhân viên tại Ban quản lý dự án VICEM phối hợp với phía ECON làm hồ sơ dự thầu, giúp doanh nghiệp này trúng thầu như đã dự kiến. Vicem đã thanh toán cho ECON hơn 144 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện gói thầu và làm thủ tục thanh quyết toán, ECON đã lập khống hợp đồng thuê nhân công trị giá hơn 9,4 tỷ đồng và lập khống hợp đồng thuê thiết bị trị giá hơn 6,2 tỷ đồng. Qua đó dẫn tới hậu quả thiệt hại của gói thầu là hơn 15,6 tỷ đồng.

Sau khi trúng thầu, bị cáo Thu đưa cho Long 3,25 tỷ đồng - tương ứng tỷ lệ 5% đã thỏa thuận ban đầu. Long sau đó chi cho Ngọc Anh 800 triệu đồng, Lê Văn Chung 200 triệu đồng, Tạ Quang Bửu 350 triệu đồng, còn lại 1,9 tỷ đồng giữ lại để chi tiêu cá nhân.