Metropole, InterContinental Hanoi Westlake... và nhiều khách sạn 5 sao ở Hà Nội được sử dụng làm cơ sở cách ly thu phí cho người nước ngoài

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 326/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 11/9. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tất cả người nhập cảnh phải tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm

Đối với Hà Nội, 8 khách sạn được UBND Thành phố cho phép là cơ sở cách ly tập trung tiếp nhận người nước ngoài có nguyện vọng và tự nguyện chi trả phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn gồm:

1. Khách sạn Hòa Bình (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 27, phố Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2. Khách sạn InterContinental Westlake Hanoi (khu vực đảo Pavilion 1) do UBND quận Tây Hồ quản lý: Số 5, phố Từ Hoa, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội.

3. Khách sạn Sofitel Legend Metropole HaNoi (do UBND quận Hoàn Kiếm quản lý): Số 15, phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Khách sạn Mường Thanh Grand Xa La (do UBND quận Hà Đông quản lý): Số 66 Phúc La, khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.

5. Khách sạn Bình An 3 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

6. Khách sạn Crown Plaza (do UBND quận Nam Từ Liêm quản lý): Số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

7. Khách sạn Bình An 1 (do UBND huyện Sóc Sơn quản lý): Thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

8. Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội (do UBND quận Hà Đông quản lý): HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.