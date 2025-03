MG G50 giá từ 559 triệu tại Việt Nam: To hơn Innova Cross, không có ADAS

Sáng 29/3, MG chính thức giới thiệu mẫu MPV mới G50 tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 3 phiên bản: MT COM, AT DEL và AT LUX, giá bán tương ứng 559 triệu đồng, 698 triệu đồng và 749 triệu đồng.

MG G50 có 3 phiên bản tại Việt Nam.

Với thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.825 x 1.778 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm, MG G50 có kích thước ngang nhóm Toyota Innova Cross, Hyundai Custin, nhưng giá bán tương đương các mẫu MPV phân khúc dưới như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Kia Carens.

G50 không có nhiều điểm chung về thiết kế so với các sản phẩm khác của MG tại Việt Nam. Tất cả phiên bản trang bị đèn LED định vị ban ngày và tính năng bật/tắt đèn pha tự động. Tuy nhiên, 2 bản thấp dùng đèn pha halogen projector, trong khi bản cao cấp nhất là LED projector. 3 phiên bản có tới 3 tùy chọn mâm từ thấp tới cao: mâm sắt 16 inch, mâm đúc 16 inch và mâm đúc 17 inch.

Nội thất MG G50 rộng. Phiên bản cao cấp nhất AT LUX trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay, màn hình đa thông tin trên bảng đồng hồ 10,25 inch. Vô lăng tích hợp nút bấm điều chỉnh nhanh, phía sau có lẫy chuyển số và cần số lấy cảm hứng từ các mẫu xe Mercedes-Benz.

Điều hòa tự động 1 vùng, có hệ thống cửa gió độc lập phía sau. Một số điểm đáng chú ý khác như sạc không dây, 6 loa âm thanh, phanh tay điện tử, ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước chỉnh điện. Phiên bản này cũng có thêm tùy chọn 7 ghế thay vì chỉ có 8 ghế như hai phiên bản thấp hơn.

Trong khi đó, phiên bản AT DEL chỉ có ghế nỉ, hàng ghế trước chỉnh cơ, thiếu điều hòa tự động, cùng dàn âm thanh 4 loa.

Bản tiêu chuẩn MT COM bị cắt màn hình giải trí cảm ứng, thay vào đó là hệ thống giải trí radio, khởi động chìa khóa, vô lăng không được bọc da, không kết nối Bluetooth, không có đèn đọc sách hàng ghế thứ hai và thiếu nút bấm điều chỉnh trên vô lăng.

Về vận hành, MG G50 sử dụng máy xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 169 mã lực tại 5.600 v/ph và mô-men xoắn 285 Nm tại 1.500-4.000 v/ph, hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn ở mức cơ bản với chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA, phân phối lực phanh điện tử EBD, khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến khoảng cách phía sau và camera lùi.

Phiên bản thấp nhất không có ga tự động. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là G50 phiên bản cao nhất cũng chỉ có 4 túi khí còn 2 phiên bản thấp hơn là 2 túi khí, đồng thời chưa trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.

Xem thêm hình ảnh MG G50 tại Việt Nam: