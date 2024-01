MG HS 2024 ra mắt Việt Nam: Giá từ 699 triệu, có gói ADAS, quyết tâm đấu CX-5, Tucson

Thông tin chính về MG HS 2024:

- Kích thước: 4.574 x 1.876 x 1.664 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm. Tương đương các mẫu SUV/CUV hạng C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Subaru Forester...

- Ngoại thất: Đèn pha LED, đèn hậu LED, mâm 18 inch, cảm biến sau, camera 360 độ,...

- Nội thất: Màn hình trung tâm 10,1 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi, ghế da,... Riêng bản cao cấp có lọc không khí, loa Bose, đồng hồ tốc độ điện tử 12 inch.

- Động cơ: Xăng 1.5L tăng áp, công suất 168 mã lực, 275 Nm mô-men xoắn, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt.

- Trang bị an toàn: 6 túi khí, cảm biến sau, phanh tay điện tử + giữ phanh tự động, hỗ trợ đổ đèo,... Bản cao cấp có gói an toàn chủ động ADAS.

Ngày 28/1, MG HS 2024 chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Xe có hai phiên bản là 1.5 DEL và 1.5 LUX, giá lần lượt 699 triệu và 749 triệu đồng. Như vậy, mức giá chính thức của MG HS 2024 chỉ ngang ngửa những mẫu xe ở phân khúc dưới như Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Kia Seltos,...

Phiên bản Giá niêm yết MG HS 1.5 DEL 699 triệu đồng MG HS 1.5 LUX 749 triệu đồng

MG HS 2024 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift). Phần đầu xe tái thiết kế để trở nên hầm hố, cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn phiên bản cũ. Cụm đèn pha LED có giao diện mới. Đèn báo rẽ được đặt dọc ở khu vực cản dưới. Nhìn chung, phía trước xe khá giống với "người anh em" MG5. Sang bên hông xuất hiện bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ và camera 360 độ trên cả 2 phiên bản.

Bước vào bên trong cabin, MG HS 2024 có ghế thể thao bọc da 2 tông màu, hàng ghế trước chỉnh điện, vô lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số, cửa sổ trời toàn cảnh,... ở cả 2 phiên bản. Hệ thống giải trí hiển thị trên màn hình kích thước 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Riêng phiên bản cao cấp sẽ nhỉnh hơn ở những trang bị như đồng hồ tốc độ điện tử toàn phần, có lọc không khí, loa Bose 8.1.

MG HS 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, công suất cực đại 168 mã lực và 275 Nm mô-men xoắn. Đi kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước. MG HS 1.5 LUX có thêm chế độ lái Super Sport có thể kích hoạt thông qua nút bấm trên vô lăng. Tùy chọn động cơ 2.0L tăng áp không còn trên phiên bản facelift.

MG HS 2024 có những trang bị an toàn cơ bản như camera 360 độ, cảm biến sau, đèn pha tự động, ABS, EBD, 6 túi khí,... Riêng phiên bản 1.5 LUX có thêm gói an toàn nâng cao bao gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn...

Một số hình ảnh khác của MG HS 2024 tại Việt Nam: