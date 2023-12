MG RX5 giảm giá gần 100 triệu tại đại lý: Còn nhỉnh hơn 600 triệu, rẻ như Seltos base dù ngang cỡ Sportage

Sau khi những chiếc MG RX5 bản tiêu chuẩn được đưa về nước, nhiều đại lý đang chào khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe này trong tháng 12. Từ mức giá niêm yết 739 triệu giảm còn 699 triệu, nay giảm tiếp còn chỉ khoảng hơn 600 triệu đồng. Bản RX5 cao cấp nhất giảm giá từ 829 triệu còn 799 triệu và nay giảm tiếp tại đại lý chỉ còn hơn 700 triệu đồng.

Một tư vấn bán hàng đại lý MG cho biết còn tặng thêm tiền mặt cho khách mua xe. Mức giảm cao nhất áp dụng cho MG RX5 bản cao cấp là gần 100 triệu đồng.

MG RX5 được giảm giá mạnh tại đại lý

Từ một mẫu xe có giá khởi điểm ngang ngửa Mazda CX-5, MG RX5 sau giảm giá tại đại lý chỉ còn rẻ ngang Kia Seltos - mẫu xe ở phân khúc thấp hơn khi so về kích thước. Phiên bản Deluxe tiêu chuẩn của Seltos có giá bán chỉ khoảng 600 triệu đồng.

Với giá bán khuyến mãi này, MG RX5 có thể cạnh tranh được với nhóm xe phân khúc B thấp hơn, bao gồm Mazda CX-3, CX-30, Hyundai Creta hay Honda HR-V.

RX5 có thiết kế khác biệt nhóm xe MG đang bán tại Việt Nam trước đó. Xe mang phong cách thể thao với lưới tản nhiệt được so với Lexus. Bộ mâm 19 inch lớn nhất phân khúc, to ngang loại trên CX-5.

Ở bên trong, nội thất xe hiện đại với màn hình 12,3 inch sau vô-lăng, màn hình 14,1 inch đặt dọc như máy tính bảng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh. So với CX-5, những trang bị trên RX5 còn cao cấp hơn.

Động cơ 1.5L dùng chung cho 2 phiên bản. Máy tăng áp này cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt và hệ dẫn động cầu trước.

Điểm thua thiệt của RX5 so với CX-5 hay một số xe hạng C khác như Tucson, Sportage, là công nghệ an toàn tiên tiến. Mẫu xe này không có các tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, giữ làn đường hay ga tự động thích ứng... Trang bị an toàn của xe dừng lại ở mức cơ bản, với cân bằng điện tử, cảm biến va chạm trước sau hay camera 360 độ.

Ngoài RX5, MG Việt Nam sẽ có thêm mẫu HS cùng phân khúc C nhưng mang thiết kế khác biệt. Tư vấn bán hàng đại lý cho biết HS 2024 bị dời lịch ra mắt trong năm sau. Giá xe sẽ cao hơn RX5.