MG RX5 giảm giá kỷ lục tại đại lý: Còn từ 559 triệu, rẻ ngang Sonet bản thấp, khách mua phải đánh đổi một lựa chọn

MG RX5 giảm giá mạnh nhưng giới hạn số lượng

Một số nhân viên tư vấn bán hàng đại lý MG tại Hà Nội đang chào bán một chiếc MG RX5 bản tiêu chuẩn với giá chỉ 559 triệu đồng. Giá niêm yết của xe là 739 triệu đồng. Như vậy, mức giảm giá lên tới 180 triệu đồng.

Chiếc MG RX5 được giảm giá tới 180 triệu đồng tại đại lý.

Theo tìm hiểu, chỉ có chiếc RX5 màu xanh này mới có mức giá thấp như vậy. Người bán cho biết cho khách cũ bỏ cọc không lấy nên đại lý bán lại với giá tốt hơn so với những chiếc khác. Hiện xe vẫn trong tình trạng mới tinh.

Các xe RX5 bản tiêu chuẩn màu khác vẫn đang được bán với giá 599 triệu đồng, cao hơn 40 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp có giá bán thực tế là 649 triệu đồng.

Bản màu xanh có giá thấp hơn 40 triệu đồng so với các màu khác.

So với các xe cùng phân khúc C, giá MG RX5 thấp hơn rất nhiều. Mazda CX-5 hiện có giá 749 triệu đồng cho bản thấp nhất. Thậm chí, giá mẫu SUV Trung Quốc này còn thấp hơn cả xe hạng B, chỉ so sánh với xe hạng A. Hiện Kia Sonet là mẫu xe hạng A có giá từ 539 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 579 triệu đồng cho bản giữa.

MG RX5 bản tiêu chuẩn có gì?

Với giá bán chỉ 559 triệu đồng, chiếc MG RX5 bản tiêu chuẩn có gì để cạnh tranh với xe hạng A như Sonet?

Điểm mạnh đầu tiên là kích thước. Do thuộc phân khúc C, xe có kích thước tổng thể 4.574 x 1.876 x 1.690 mm, chiều dài cơ sở 2.708 mm, tức là ngang với Mazda CX-5.

Trang bị của RX5 cũng khá hiện đại, ngay từ bản tiêu chuẩn. Bên ngoài là hệ thống chiếu sáng LED, ống xả kép, cánh gió thể thao cùng bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Ở bên trong, ghế xe là loại nỉ, chỉnh tay, vẫn có màn hình giải trí lớn 14,1 inch trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử...

Bản tiêu chuẩn và cao cấp sử dụng chung động cơ tăng áp 1.5L, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước.

Trang bị an toàn của xe ở mức cơ bản, với các hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay ga tự động.