MGID Việt Nam tiên phong với Workshop quảng cáo tự nhiên ứng dụng AI

Sự kiện tập trung vào các phương pháp tiếp cận sáng tạo để nâng cao hiệu suất quảng cáo trong bối cảnh chi phí tăng và lợi nhuận giảm từ các nền tảng truyền thống.

Chuyên môn của MGID về quảng cáo tự nhiên được xây dựng dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp thúc đẩy hiệu suất giúp kết nối các thương hiệu với khách hàng mục tiêu. Nền tảng toàn cầu của công ty phục vụ hơn 900 triệu lượt truy cập hàng tháng, tạo điều kiện cho hơn 200 tỷ đề xuất nội dung.

Diễn giả khách mời – ông Bùi Thanh Thịnh, Tổng giám đốc Enternet Việt Nam

Hội thảo diễn ra với sự đồng hành của diễn giả khách mời – ông Bùi Thanh Thịnh, Tổng giám đốc Enternet Việt Nam, và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyến và tiếp thị liên kết. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về chiến lược, ông Thịnh đã cung cấp những góc nhìn giá trị và giải pháp thực tế để xây dựng các chiến lược tiếp thị hiệu quả vào năm 2025.

Marketing 2025: Khi sáng tạo phải đi đôi với tối ưu & bảo vệ hiệu quả

Tại workshop, người tham dự đã được dẫn dắt qua hành trình khám phá tư duy quảng cáo hiện đại, với trọng tâm là Native Ads – định dạng quảng cáo hiển thị tự nhiên trên báo điện tử, giúp thương hiệu xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và đúng người.

MGID đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing tổng thể trên môi trường digital

MGID cũng trình diễn trực tiếp cách thiết lập và tối ưu chiến dịch Native Ads, từ targeting, thiết lập quảng cáo, phân tích hiệu suất đến việc ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả. Đặc biệt, công nghệ CTR Guard – giải pháp AI độc quyền của MGID giúp chống lại tình trạng "Ad Fatigue" – đã được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng marketer.

Case Study thực chiến: Kết quả đo đếm được – Roi tối ưu hóa

Thông qua các case study từ những thương hiệu tiêu biểu của các ngành xe máy, thẩm mỹ viện, bảo hiểm, đồng hồ và thời trang, người tham dự có cơ hội tiếp cận các chiến lược đã được kiểm chứng trên thị trường:

Chiến dịch bảo hiểm: 935 qualified leads với CPL chỉ 576.000 VND, vượt KPI trong bối cảnh cạnh tranh dữ dội.

Chiến dịch đồng hồ: Ghi nhận hơn 900 đơn hàng với eCPA chỉ 9 USD, tỷ lệ chuyển đổi đạt 1%.

Chiến dịch xe máy: Tạo hơn 3.2 triệu lượt hiển thị qua định dạng Rich Media tương tác cao, giúp tăng CTR và gắn kết thương hiệu.

Từ những kết quả trên, MGID đề xuất mô hình phân bổ ngân sách tối ưu 70% Native Ads – 30% Facebook, cho thấy mức tăng trưởng ROI lên đến 52% so với cách triển khai truyền thống.

Đối tác chiến lược cho doanh nghiệp muốn vươn xa trên báo điện tử

Là nền tảng quảng cáo toàn cầu, MGID hiện hợp tác với hơn hàng trăm báo điện tử uy tín tại Việt Nam, bao phủ 900 triệu người dùng toàn cầu mỗi tháng. Với sức mạnh công nghệ và dữ liệu, MGID không chỉ cung cấp giải pháp quảng cáo, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thiết lập hệ sinh thái digital marketing vững chắc – từ nhận diện thương hiệu đến chuyển đổi.

MGID ứng dụng công nghệ AI, nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh và tối ưu hoá thời gian thực để đảm bảo hiệu suất từng chiến dịch

MGID mang đến dịch vụ thiết kế quảng cáo hoàn toàn miễn phí, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo chất lượng nội dung. Đội ngũ chuyên gia của MGID trực tiếp hỗ trợ quản trị chiến dịch, tối ưu ngân sách và đảm bảo hiệu suất tối đa. Các mẫu quảng cáo được phân phối trong môi trường nội dung an toàn, phù hợp, nhờ công nghệ contextual targeting hiện đại – giúp thương hiệu tiếp cận đúng người, đúng thời điểm và tránh lãng phí ngân sách.

Đặc biệt, MGID có thể tiếp cận gần 50% thị phần độc giả báo chí chính thống tại Việt Nam, gồm nhóm người dùng có thói quen đọc tin tức và giải trí chất lượng cao. Kết hợp với khả năng tối ưu hóa bằng AI và tích hợp mượt mà với các nền tảng xuất bản, MGID chính là đối tác chiến lược giúp thương hiệu vươn xa trên báo điện tử một cách bền vững và hiệu quả.