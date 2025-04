Vietbank triển khai gói vay ưu đãi 0% lãi suất và ưu đãi vay mua nhà

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến 31/03/2025, tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 3,93% so với cuối năm 2024, cao hơn đáng kể so với mức 1,42% của cùng kỳ năm trước. Mặt bằng lãi suất huy động mới chỉ tăng 0,08%, trong khi lãi suất cho vay tiếp tục giảm 0,4% so với cuối năm 2024 cho thấy nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc hỗ trợ nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Nhằm đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn cũng như kích cầu tiêu dùng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa triển khai gói vay ưu đãi đặc biệt "Vay vốn 0% lãi suất – Vạn sự khơi thông", với tổng hạn mức triển khai lên đến 2.000 tỷ đồng, cùng nhiều chính sách vượt trội, đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng cá nhân.

Ưu đãi lãi suất từ 0%/năm, thời hạn vay đến 380 tháng

Gói vay "Vay vốn 0% lãi suất – Vạn sự khơi thông" hướng đến khách hàng có nhu cầu tiêu dùng, mua xe, đầu tư, mua nhà hoặc mở rộng hoạt động sản xuất – kinh doanh. Với lãi suất ưu đãi chỉ từ 0%/năm và khách hàng được lựa chọn nhiều phương án lãi suất khác linh hoạt, cạnh tranh chỉ từ 3,99%/năm trong các giai đoạn tiếp theo.

Chương trình cũng mang đến chính sách vay hấp dẫn với thời gian vay tối đa lên đến 380 tháng, ân hạn gốc lên đến 60 tháng, thủ tục đơn giản và giải ngân nhanh chóng chỉ trong vòng 8 giờ làm việc. Đây là giải pháp tài chính hiệu quả, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý.

"Chạm ước mơ nhà riêng" - Cơ hội tiếp sức giấc mơ an cư của khách hàng

Bên cạnh đó, Vietbank cũng triển khai chương trình vay mua nhà dành riêng cho khách hàng mua căn hộ thuộc các dự án liên kết Vietbank mang tên "Chạm ước mơ nhà riêng". Gói mang đến giá trị thiết thực cho người mua nhà với chính sách nổi bật có thể xem là "chìa khóa vàng" giúp khách hàng hiện thực hóa giấc mơ an cư các dự án cao cấp mà Vietbank liên kết.

Khi tham gia gói vay "Chạm ước mơ nhà riêng" khách hàng sẽ được vay tối đa lên đến 100% nhu cầu vốn, khách hàng có thể vay toàn bộ giá trị hợp đồng, giúp tối ưu dòng tiền cá nhân.Thời hạn vay lên đến 380 tháng, kéo dài gần 32 năm, giúp khách hàng giảm áp lực trả nợ hàng tháng.

Ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, khách hàng sẽ được hoãn trả phần nợ gốc lên tới 5 năm đầu, tập trung ổn định tài chính. Miễn lãi suất tháng đầu tiên, chỉ 8%/năm trong 11 tháng tiếp theo – hỗ trợ tài chính tối đa trong năm đầu tiên sở hữu nhà. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn các gói lãi suất linh hoạt, chỉ từ 3.99% /năm, phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân.

Khách hàng quan tâm đến gói vay ưu đãi có thể liên hệ các điểm giao dịch Vietbank gần nhất hoặc gọi Hotline 1800 1122 để được tư vấn chi tiết.