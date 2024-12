M.Homes Holdings: Top 20 Quản lý Vận hành BĐS được tin dùng năm 2024

Dịch vụ uy tín chất lượng

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Công ty Cổ phần quản lý và phát triển bất động sản M.Homes Holdings (M.Homes Holdings) khi công ty vinh dự được xướng tên trong danh sách Top 20 Dịch vụ tốt nhất trong Chương trình "Lễ trao giải bảng vàng Doanh nhân - Trí thức tiêu biểu, Doanh nghiệp, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu 2024" vào sáng ngày 21/12, tại Hà Nội.

Chương trình do Viện Khoa học phát triển nhân lực, kinh tế và văn hóa cùng Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng phối hợp tổ chức. Đây là một trong những giải thưởng danh giá, ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cam kết mạnh mẽ của M.Homes Holdings trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản - một lĩnh vực đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tận tâm và linh hoạt trong mọi hoạt động.

Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho sự vượt trội trong quản lý vận hành mà còn giúp M.Homes Holdings củng cố vị thế trên thị trường bất động sản. Đây cũng là động lực thúc đẩy M.Homes Holdings tiếp tục phát triển mạnh mẽ và mở rộng tầm ảnh hưởng trong ngành bất động sản.

Doanh nhân Đào Hải Nghĩa - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty M.Homes Holdings nhận kỷ niệm chương và bảng vàng danh hiệu chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu trong phát triển kinh tế năm 2024.

Sự chuyên nghiệp của M.Homes Holdings thể hiện rõ qua từng hoạt động quản lý, vận hành các dự án bất động sản. Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ để đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như các đối tác. Từ việc xử lý các vấn đề kỹ thuật, duy trì cơ sở hạ tầng, đến việc tổ chức các chương trình gắn kết cộng đồng, M.Homes Holdings luôn đặt lợi ích và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Cột mốc phát triển tại Hải Phòng và dấu ấn cộng đồng

Năm 2024 không chỉ là năm của những giải thưởng danh giá mà còn là một năm đánh dấu bước tiến lớn của M.Homes Holdings tại thị trường bất động sản Hải Phòng. Bên cạnh việc được tham gia tư vấn Quản lý vận hành cho các Dự án lớn tại "thành phố Hoa phượng đỏ" như Khu đô thị Quang Minh Green City, khu đô thị DT Bạch Đằng, Khu đô thị Vlasta Thuỷ Nguyên (Công ty Văn Phú Invest), Khu đô thị Sapphire Gem Hải Phòng (Công ty VSIP Hải Phòng), khu Nhà ở xã hội P.G Aura An Đồng (Công ty CP đầu tư xây dựng PG), khu Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ (Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng)… Một trong những cột mốc nổi bật là việc M.Homes Holdings ký kết hợp đồng quản lý vận hành với Ban tự quản khu nhà ở thuộc Dự án Belhomes VSIP Hải Phòng - một trong những dự án tiêu biểu tại "thành phố cảng" năng động này.

Ban lãnh đạo Công ty M.Homes Holdings và Đại diện tập đoàn Nomura Real Estate (Nhật Bản) tại sự kiện.

Việc ký kết hợp đồng quản lý vận hành tại Belhomes VSIP Hải Phòng là minh chứng rõ nét cho sự tin tưởng mà các đối tác dành cho M.Homes Holdings. Điều này không chỉ thể hiện năng lực vượt trội trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành mà còn cho thấy sự tín nhiệm của thị trường đối với thương hiệu M.Homes Holdings.

Một trong những chương trình nổi bật là "Ngày hội đại đoàn kết," nơi cư dân được giao lưu, kết nối và thắt chặt tình đoàn kết. Đây không chỉ là dịp để cư dân chia sẻ, mà còn là cơ hội để M.Homes Holdings lắng nghe và đồng hành cùng những nhu cầu, mong muốn của cộng đồng. Bên cạnh đó, các sự kiện mang tính lễ hội như "Chương trình giáng sinh" hay "Ngày hội trăng rằm" cũng đã mang đến không khí vui tươi, ấm áp và những kỷ niệm khó quên, đặc biệt là đối với trẻ em.

Sự hiện diện của M.Homes Holdings tại Hải Phòng không chỉ đơn thuần là việc quản lý vận hành các phân khúc bất động sản cao cấp mà còn quan tâm đến việc quản lý, phát triển các sản phẩm dịch vụ dành cho người có thu nhập trung bình, các dự án Nhà ở xã hội, khẳng định tầm nhìn chiến lược của công ty trong việc phát triển tại các thị trường trọng điểm.

Công ty M.Homes Holdings tham dự Hội thảo "Hải Phòng điểm sáng phát triển nhà ở xã hội"do Sở Xây dựng Hải Phòng và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Hải Phòng, với tiềm năng phát triển lớn, đang trở thành một trong những khu vực trọng yếu mà M.Homes Holdings chú trọng đầu tư và phát triển. Thành công tại Belhomes VSIP Hải Phòng chính là nền tảng vững chắc để công ty mở rộng quy mô và khẳng định thương hiệu tại các khu vực khác trong tương lai.

Với định hướng phát triển bền vững, M.Homes Holdings cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác và khách hàng, tạo nên những môi trường sống lý tưởng, văn minh và đáng sống hơn bao giờ hết.