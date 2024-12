Mi2 và Trellix: Giải mã bài toán an ninh mạng trong y tế

Ngày 5 tháng 12 năm 2024, Hội thảo và Triển lãm Công nghệ Y tế 4.0 (MEDTECH 4.0) đã diễn ra thành công tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, Hà Nội, với sự tham gia của Mi2 JSC và Trellix. Sự kiện không chỉ quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong ngành y tế mà còn là dịp để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quan trọng trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào y tế.

Medtech4.0: Định hướng tương lai của y tế số

MEDTECH4.0, sáng lập bởi BHub Group, là sự kiện tiên phong tại Việt Nam nhằm xúc tiến hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, khám chữa bệnh. Sự kiện tại Hà Nội là hoạt động tiếp nối thành công của MEDTECH4.0 được tổ chức vào tháng 8 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề "Khai thác dữ liệu y tế". Chủ đề của năm nay đã thu hút sự quan tâm lớn từ các tổ chức chuyên môn và các doanh nghiệp công nghệ.

Tại hội thảo lần này, các chuyên gia đã tập trung thảo luận xoay quanh những chủ đề mang tính thời sự như: hệ thống và dữ liệu, bệnh án điện tử, xu hướng công nghệ mới, chuyển đổi số trong y tế và an toàn thông tin – yếu tố then chốt trong việc xây dựng hệ thống y tế số bền vững.

Các hoạt động chính trong sự kiện

Với những chủ đề thời sự và thú vị như này, sự kiện MEDTECH 4.0 bao gồm nhiều hoạt động phong phú với các phiên thảo luận chuyên đề từ chuyên gia trong ngành về các chủ đề như bệnh án điện tử, xu hướng công nghệ, và an toàn thông tin, hàng trăm gian hàng từ các doanh nghiệp công nghệ y tế đã giới thiệu những sản phẩm và giải pháp mới nhất, tạo cơ hội cho các đại biểu tham quan và tìm hiểu. Bên cạnh đó, đây là nơi để các doanh nghiệp kết nối, giao lưu, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ y tế.

Mi2 và Trellix: Đồng hành đảm bảo an toàn thông tin trong y tế số

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là bài phát biểu của ông Tạ Đình Đức, Giám đốc Quốc gia của Trellix Việt Nam. Bài phát biểu với chủ đề "Đảm bảo an toàn thông tin (ATTT): Yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công trong ngành Y tế" đã làm nổi bật tầm quan trọng của an toàn thông tin trong bối cảnh chuyển đổi số, nhất là khi ngành y tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh mạng.

Ông Tạ Đình Đức đã nhấn mạnh rằng, trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu y tế là một yếu tố sống còn. Ông đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình từ hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bảo mật, đồng thời cũng chỉ ra rằng: an toàn thông tin không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà còn là một yếu tố chiến lược trong quản lý y tế, Trellix đã phát triển các giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm bảo vệ dữ liệu y tế khỏi các mối đe dọa tiềm tàng, giúp các cơ sở y tế có thể yên tâm tập trung vào việc khám chữa bệnh, từ đó kêu gọi sự hợp tác giữa các tổ chức y tế và công ty công nghệ để tạo ra một môi trường an toàn hơn cho dữ liệu y tế.

Bài phát biểu của ông Đức không chỉ thu hút sự chú ý của các đại biểu tham dự mà còn mở ra những hướng đi mới cho các tổ chức y tế trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Những giải pháp mà Trellix cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực phòng vệ và xử lý tấn công mạng, từ đó tạo ra một nền tảng vững chắc cho chuyển đổi số trong ngành y tế.

Với sự đồng hành của Mi2 JSC và Trellix, MEDTECH 4.0 2024 đã khẳng định được vị thế của mình trong việc kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức y tế. Chắc chắn rằng, những bài học và kinh nghiệm từ sự kiện sẽ là nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trong công cuộc chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam.

Mi2 JSC là nhà phân phối sản phẩm, giải pháp và dịch vụ an toàn thông tin. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về lĩnh vực an ninh mạng, Mi2 cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ toàn diện, giúp bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu an toàn trước các mối đe dọa mạng hiện nay.

Website: mi2.com.vn

Email: mi2jsc@mi2.com.vn

Điện thoại: (84-28) 3845 1542 - (84-24) 3938 0390

Địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Sannam, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 5 & 6, Tòa nhà Nam Việt, 307D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Q.Tân Bình, TP. HCM.