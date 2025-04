Nữ NSND 39 tuổi nghỉ hưu, lao đao vì gánh nợ hộ bạn, U70 làm quản lý thẩm mỹ viện ở Úc

NSND Hương Dung sinh năm 1956, nổi tiếng qua các phim: Của để dành, Chạy án, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng tình yêu, Người phán xử… Bà được phong danh hiệu NSƯT năm 2010 và danh hiệu NSND năm 2023.

Hương Dung trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 13 tuổi nhưng phải gác lại giấc mơ nghệ thuật vì thời điểm đó, mẹ của chị sinh em út, kinh tế gia đình khó khăn.

Năm 1975, Hương Dung nhập ngũ và trở thành lính thông tin của trường Quân chính, trực thuộc Quân khu 3. Năm 1976, trong một lần đọc báo và biết Đoàn kịch Quân đội Tổng cục chính trị tuyển diễn viên, chị thi tuyển và đỗ.

Hai năm sau Hương Dung ra quân, đi học tài chính - kế toán nhưng đến tháng 2/1979, chị lại được Đoàn Quân khu 3 chiêu mộ và biên chế vào đội hát.

Nghệ sĩ Hương Dung thời trẻ.

Năm 1985, khi dựng lại vở Nữ ký giả để tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại TP. HCM, Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân đã về các đơn vị để tìm diễn viên. Hương Dung được đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Đình Nghi - chọn vào vai ký giả Hà Thu.

Vở kịch sau đó được huy chương bạc tại Hội diễn, còn Hương Dung nhận huy chương vàng. Đây cũng là thành tựu đầu tiên của chị sau hơn 10 năm kiên trì với tình yêu dành cho kịch nói.

Hương Dung công tác ở Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân (nay là Nhà hát Công an Nhân dân thuộc Bộ Công an) từ năm 1985 đến năm 1993 thì nghỉ hưu khi mới 39 tuổi và sự nghiệp đang ở độ “chín” nhất.

Thời điểm đó, Hương Dung đang mang bầu con thứ 3. Lương diễn viên ít ỏi, chồng đi công tác xa nhà nên chị nghỉ diễn để dành thời gian chăm con và lo kiếm tiền mưu sinh.

Rời nhà hát, Hương Dung làm đủ việc để kiếm tiền như lồng tiếng, đóng phim, làm đạo diễn âm thanh, tổ chức sản xuất. Bên cạnh đó, chị còn bán đồ ăn, kinh doanh quán cà phê. Thậm chí, nghệ sĩ tự đi giao hàng để tiết kiệm chi phí. "Cứ việc gì hợp pháp mà ra tiền là tôi làm'', chị nói trên tờ Vnexpress.

Vì lo chăm 3 con và cơm áo gạo tiền nên Hương Dung nghỉ hưu sớm tại Nhà hát Công an Nhân dân khi mới 39 tuổi.

Vì đứng ra bảo lãnh cho bạn vay tiền mà Hương Dung lao đao vì trả nợ thay bạn suốt nhiều năm liền.

Những năm 2000, nỗi sợ lớn của nữ nghệ sĩ là đi họp phụ huynh bởi mỗi lần như vậy lại tốn một khoản cho học phí của con.

Nhưng đó chưa phải là thời kỳ khó khăn nhất của nữ NSND sinh năm 1956. Có một khoảng thời gian, cuộc sống của chị lao đao vì gánh nợ hộ bạn. Nữ nghệ sĩ đứng ra bảo lãnh cho bạn vay tiền để rồi khi bạn không có khả năng trả thì chị phải nhận số nợ đó.

Chia sẻ trong chương trình Money Talk, Hương Dung tiết lộ: "Nợ nần ám ảnh đến mức khiến tôi phân tâm, lúc nào cũng chỉ nghĩ về món nợ đó. Thậm chí ngay cả lúc cho con ăn còn chẳng biết là đang cho nó ăn cái gì".

Không chỉ vậy, Hương Dung còn từng nghĩ tới việc bán nhà, từng đi vay thêm nợ mới để thanh toán những khoản nợ cũ. Cuối cùng, để giải quyết dứt điểm chuyện nợ nần, nữ nghệ sĩ đã phải cầu cứu tới gia đình:

"Tôi thoát nợ là nhờ may mắn. Khi sự việc xảy ra, các con và gia đình tôi đã xem xét bán hết những gì có thể, thậm chí đi vay mượn để gom vào, trả nợ cho tôi. Bây giờ cứ nghĩ đến nợ nần là tôi rất sợ".

Hương Dung trong ngày được phong tặng danh hiệu NSND hồi tháng 3/2024.

Hình ảnh nữ NSND vừa được cập nhật trên trang cá nhân cách đây ít giờ.

Hiện tại, nữ nghệ sĩ đã trả hết nợ. Các con cũng đã trưởng thành, có gia đình riêng, ổn định, cuộc sống của chị cũng yên bình. Tuy nhiên, khán giả ít thấy Hương Dung trên truyền hình. Nhiều người đồn rằng, bây giờ Hương Dung đã là đại gia nên không cần đóng phim nữa.

Trước tin đồn này, nữ NSND nói: “Không! Nghệ sĩ không bao giờ giàu, chỉ giàu tình cảm, giàu tình yêu khán giả dành cho nghệ sĩ thôi. Hương Dung khao khát được làm nghề, đặc biệt là sân khấu, dù đóng phim cũng tốt”. (nguồn: Vietnamnet)

Ở tuổi U70, nữ NSND vẫn có sức khỏe tốt và bận rộn với công việc từ nghệ thuật đến kinh doanh. Được biết 1 ngày, chị chỉ ngủ khoảng 3-4 tiếng. Trong tuần dành ra 5 ngày học tiếng Anh để phục vụ cho công việc là quản lý một thẩm mỹ viện ở Úc.

Theo lời Hương Dung, chị ở Úc 3 tháng rồi lại về nước. Thời gian ở Việt Nam, chị vẫn hỗ trợ một số đơn vị dựng vở diễn, tổ chức lớp học online về tiếng nói sân khấu. Chị cũng đang sắp xếp lại công việc để có thể giảng dạy trực tiếp tại các trung tâm hay trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

"Hiện tại, tôi ở không cố định tại một nơi, thường di chuyển giữa Việt Nam và Australia, hoặc giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”, chị nói trên VTV.