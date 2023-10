Mía đường Sơn La (SLS) chốt ngày trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 150%

Trong thông báo mới nhất, ngày 24/10 tới đây sẽ là ngày CTCP Mía đường Sơn La (mã: SLS) chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền niên độ 2022-2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/10, thời gian thanh toán dự kiến vào 14/11/2023.

Với tỷ lệ thực hiện lên tới 150% (1 cổ phiếu nhận về 15.000 đồng), ước tính số tiền Mía đường Sơn La cần chi trả khoảng 147 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ nguồn LNST còn lại chưa phân phối niên độ 2022-2023.

Được biết, niên độ 2022-2023 (từ 01/07/2022-30/06/2023), SLS ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc nhất từ khi đi vào hoạt động với doanh thu thuần ghi nhận trên 1.676 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 523 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 93% và 179% so với năm trước. Với kết quả này, SLS đã xuất sắc vượt hơn 54% chỉ tiêu về doanh thu và vượt 595% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông của SLS đề nghị tăng tỷ lệ chia cổ tức niên độ 2022-2023 từ 100% lên 150%/vốn điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Về kế hoạch kinh doanh niên độ 2023 – 2024 (1/7/2023 đến 30/6/2024) , Mía đường Sơn La lên kế hoạch tổng doanh thu thuần xấp xỉ 1.046 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 39% so với thực hiện niên độ trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 137 tỷ đồng, giảm gần 74% so với con số thực hiện trong niên độ 2022 – 2023. Công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50% cho niên độ 2023-24.

Đặt kế hoạch sụt giảm do Ban lãnh đạo SLS dự báo trước những khó khăn do thị trường, giá cả nguyên vật liệu, tác động của biến đổi khí hậu làm sụt giảm sản lượng mía. Công ty cho biết, bước sang năm 2023, ngành mía đường tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là biến đổi khí hậu, hiện tượng ElNino diễn ra khá nghiêm trọng khiến tình trạng khô hạn, nắng nóng của tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc khá gay gắt . Điều này gây ảnh hưởng nặng nề đến vùng nguyên liệu mía, nhiều diện tích bị chết hoặc ảnh hưởng do khô hạn nên nguy cơ năng suất, sản lượng vụ tới có khả năng giảm sâu.

Hơn nữa, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao làm giảm thu nhập của người trồng mía, vùng nguyên liệu của công ty ngày càng bị cạnh tranh khốc liệt với các loại cây trồng khác,..