Mibrand Việt Nam công bố bảng xếp hạng Top 30 Thương hiệu Ngân hàng Việt Nam năm 2020

Đây là bảng xếp hạng thường niên được Mibrand Việt Nam thực hiện và công bố lần thứ 4 với mục đích tôn vinh các Ngân hàng có thương hiệu giá trị nhất và cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của phát triển thương hiệu đối với doanh nghiệp, từ đó cũng tìm ra những rủi ro, tiềm năng đồng thời đưa ra các định hướng chiến lược phát triển thương hiệu & tiếp thị truyền thông cho các năm sắp tới.



Mibrand đo lường sức khỏe thương hiệu Ngân hàng bằng cách sử dụng bộ công cụ Brand Beat Score với 7 chỉ số đánh giá thông qua khảo sát Online diện rộng hơn 1000 người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên trên khắp cả nước.

Kết quả cho thấy tổng điểm số sức khỏe thương hiệu của BXH TOP 30 ngân hàng năm 2020 đạt 641 điểm, tăng 48 điểm so với năm 2019. Trong đó Top10 ngân hàng đứng đầu xét theo giá trị sức khỏe thương hiệu chiếm hơn 43% tổng giá trị của danh sách, bao gồm các tên tuổi quen thuộc như Techcombank, BIDV, Agribank, Vietcombank, Vietinbank, VPBank, Sacombank, ACB, MB, TPBank.

Xét theo khối tư nhân & nhà nước, năm 2020 có thể coi là năm thành công nhất của khối các ngân hàng cổ phần tư nhân mặc dù nền kinh tế của cả Việt Nam & toàn cầu đều chao đảo vì đại dịch COVID-19. Hầu hết các ngân hàng cổ phần tư nhân đều có sự tăng trưởng về sức khỏe thương hiệu, trong khi ngược lại các ngân hàng nhà nước đều đang có sự sụt giảm.

Đứng đầu bảng xếp hạng ngân hàng năm nay là Techcombank, với giá trị sức khỏe thương hiệu đạt 34.7 (tăng 7.4 điểm so với năm 2019), tiếp theo là BIDV với giá trị sức khỏe thương hiệu đạt 33.3 (giảm 0.3 điểm so với năm 2019). Đây là hai ngân hàng có sức khỏe thương hiệu vượt trội so với phần còn lại của bảng xếp hạng. Tuy nhiên xét về mặt giá trị, ngân hàng Techcombank đã có sự tăng trưởng rõ ràng về sức khỏe thương hiệu trong khi ngân hàng BIDV đang giảm điểm. Mặc dù mức độ giảm không đáng kể nhưng đây cũng là một dấu hiệu báo động cho các ngân hàng khác nếu vẫn giữ sức khỏe thương hiệu ở mức ổn định thì khả năng suy giảm cả về thứ hạng lẫn giá trị là điều không tránh khỏi khi sức khỏe thương hiệu của các ngân hàng khác đều tăng

Các ngân hàng thương mại tư nhân đang ngày càng khẳng định mình trong việc tạo dựng liên tưởng & hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng

Năm 2020 được coi là năm của Techcombank khi ngân hàng này đã vươn lên ở vị trí số 1 (Tăng 5 hạng so với 2019) trong bảng xếp hạng ngân hàng có liên tưởng & hình ảnh cao nhất với chỉ số liên tưởng ổn định ở mức 67,3%. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của ABBank trong TOP 10 đã khẳng định thành công của ngân hàng này khi triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu và hiệu quả của việc tập trung truyền tải hình ảnh hiện đại, gắn liền với gia đình được khởi động từ cuối năm 2019.

Trong khi các ngân hàng thương mại tư nhân đang ngày càng khẳng định hình ảnh của mình trong tâm trí khách hàng, thì chỉ số liên tưởng & hình ảnh thương hiệu của BIG 4 đã sụt giảm đến 22,2% trong năm nay. Các ngân hàng như Vietcombank, Vietinbank & Agribank đều sụt giảm về cả thứ hạng lẫn giá trị chỉ số. Đặc biệt, Agribank là ngân hàng phải chịu sự tụt hạng nặng nhất, xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, giảm 5 bậc so với năm 2019.

Hiệu quả quảng cáo và truyền thông thương hiệu trong thời kỳ COVID19

Sự bùng phát của đại dịch COVID 19 đã thay đổi đáng kể trong phương thức truyền thông & quảng cáo của các ngân hàng. Trong năm 2020, các ngân hàng hầu hết tập trung vào việc triển khai các hoạt động truyền thông trên nền tảng kỹ thuật số. Điều này đòi hỏi một sự mới lạ, độc đáo và sáng tạo của từng thương hiệu để cạnh tranh trên một môi trường khốc liệt như Digital Marketing.

Nổi bật trong 2020 phải kể đến sự nổi trội của ngân hàng BIDV khi thành công triển khai nhiều hoạt động và chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên nền tảng kỹ thuật số, kích thích được nhu cầu mua của người tiêu dùng. Tuy nhiên, chỉ số hiệu quả quảng cáo & triển thông của các ngân hàng BIG4 còn lại như Vietcombank, VietinBank hay Agribank đều sụt giảm một cách đáng kể so với năm 2019. Điều này bắt nguồn từ việc chính không đổi mới và thiếu tính đột phá trong việc triển khai Digital Marketing của nhóm ngân hàng này.

Với sự biến động thị trường cùng nhận thức ngày càng tăng của khách hàng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến dịch vụ và đưa ra các chiến lược truyền thông thích hợp. Banking Brand Beat Score sẽ giúp các ngân hàng có cái nhìn tổng quan và chi tiết để đánh giá lại hiệu quả của các hoạt động truyền thông & xây dựng thương hiệu trong năm 2020. Từ đó có cơ sở để xây dựng và sửa đổi chiến lược phát triển thương hiệu một cách hiệu quả trong những năm tiếp theo.

Ngân hàng, doanh nghiệp muốn có thêm những báo cáo nghiên cứu cụ thể cho từng thương hiệu đăng ký tại https://mibrand.i-survey.vn/weblink/mibrand-BBS-registration