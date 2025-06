MICC Group chính thức phân phối Vinhomes The Gallery Giảng Võ

Bởi số lượng khan hiếm và sức hút thị trường, Chủ đầu tư Vinhomes chỉ "chọn mặt gửi vàng" đối tác có năng lực và kinh nghiệm thực chiến tại phân khúc cao cấp, trong đó MICC Group tự hào là một trong những đơn vị tiên phong được lựa chọn là đại lý F1 phân phối Vinhomes The Gallery.

Vị trí ba mặt tiền – giá trị thương mại theo cấp số nhân

Vị trí là yếu tố sống còn trong bất động sản thương mại, và Vinhomes The Gallery sở hữu một tọa độ gần như hoàn hảo khi tiếp giáp 3 mặt tiền đắt giá: phố Giảng Võ – phố Ngọc Khánh – Hồ Giảng Võ. Dự án cách Trung tâm hành chính – chính trị Ba Đình chỉ 3–5 phút di chuyển: dễ dàng kết nối tới Phủ Chủ tịch, các Bộ ngành, đại sứ quán, tòa nhà chính phủ – hình thành một dòng khách ổn định, có nhu cầu chi tiêu cao và thói quen tiêu dùng sang trọng.

Đối diện dự án là Hồ Giảng Võ – lá phổi xanh và biểu tượng cảnh quan lâu đời của Hà Nội, điều này không chỉ mang lại giá trị cảnh quan mà còn gia tăng trải nghiệm cảm xúc, thúc đẩy các mô hình kinh doanh dịch vụ cao cấp như: café lake-view, nhà hàng fine-dining, boutique spa...

Vinhomes The Gallery còn được bao quanh bởi hệ thống tiện ích về y tế - giáo dục hàng đầu Thủ đô: Học viện Ngoại giao, Đại học Luật, Đại học Văn hóa, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp,…; các bệnh viện lớn như Nhi Trung ương, Phụ sản Hà Nội,…

Giá trị của vị trí này không chỉ nằm ở mật độ dân cư cao cấp và ổn định, mà còn ở khả năng đón đầu nhu cầu dịch chuyển trục thương mại cao cấp từ phố cũ sang các khu vực có hạ tầng hiện đại, quy hoạch bài bản hơn, mang tới cho Vinhomes The Gallery giá trị thương mại không thể đo đếm.

"May đo" chuẩn thương mại: đón trọn dòng khách, thu trọn dòng tiền

Được ví như một bản hòa ca kiến trúc mang tầm vóc toàn cầu, Vinhomes The Gallery là "bộ sưu tập" bất động sản thương mại hiếm có, lấy cảm hứng từ những con phố biểu tượng của thế giới: Ginza thanh lịch – trái tim mua sắm Tokyo, SoHo nghệ thuật – biểu tượng sáng tạo của New York, và GUM tráng lệ – biểu tượng thương mại lịch sử của Moscow. Dự án sở hữu ba phân khu thấp tầng: Little Ginza, Little Soho, GUM – chính là ba chương riêng biệt, hội tụ trong một tổng thể đẳng cấp, nơi giao thoa giữa giá trị đầu tư và trải nghiệm sống – kinh doanh đỉnh cao giữa lòng thủ đô.

Vinhomes The Gallery là mô hình sản phẩm thương mại đa lớp

Vinhomes The Gallery được phát triển theo mô hình sản phẩm thương mại đa lớp với thiết kế tổ hợp công năng mini-complex: 5 tầng sử dụng linh hoạt, diện tích xây dựng lên tới 692,6m2. Mặt tiền rộng rãi tới 8–16m, chiều cao tầng chuẩn dinh thự 4.2m giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng và dễ dàng tùy biến theo từng mô hình kinh doanh cụ thể.

Sản phẩm thỏa mãn nhiều mục đích khai thác như: cửa hàng flagship thương hiệu, nhà hàng – cà phê F&B cao cấp, bar lounge, gallery nghệ thuật, co-working space, spa, showroom,… Biến mỗi mặt bằng trở thành một "sân khấu" nơi thương hiệu được trình diễn, bản sắc được thể hiện và giá trị cá nhân được lưu dấu.

Đặc biệt, 100% sản phẩm thấp tầng tại dự án sở hữu hai mặt thoáng, trong đó gần 60% căn có hai mặt tiền lớn – một mặt hướng đường nội khu, một mặt sát phố đi bộ. Vỉa hè thương mại tới 5m, giúp các căn mini-complex đón trọn dòng khách từ trục giao thương 17m rộng thoáng, mở ra tầm nhìn thương mại đa chiều và khả năng khai thác tối ưu. Không chỉ vậy, dự án sở hữu 4 tầng hầm liên hoàn quy mô 1540 chỗ đỗ hỗ trợ tối đa cho vận hành.

Vinhomes The Gallery kế cận hồ Giảng Võ

Cùng với việc giới hạn số lượng sản phẩm chỉ 199 căn thấp tầng, Vinhomes The Gallery trở thành tâm điểm đón đầu xu hướng "săn tìm" sản phẩm thương mại có khả năng sinh lời ngay lập tức của giới đầu tư. Không chỉ là tài sản hữu hình, Vinhomes The Gallery còn là một "cỗ máy tạo dòng tiền" bền vững trong tương lai.

MICC Group: đại lý chiến lược phân phối Vinhomes The Gallery

Là một trong những đơn vị tiên phong trong phân phối bất động sản hạng sang, MICC Group ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường với hàng loạt thành công tại các dự án cao cấp của Vinhomes, Masterise Homes như: Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island, Masteri Grand Avenue, Lumière Spring Bay,…

MICC Group tự hào là đại lý F1 phân phối dự án Vinhomes Giảng Võ

Để có được vị thế vững chắc trên thị trường, luôn được các chủ đầu tư ưu ái lựa chọn đồng hành triển khai những dự án bất động sản định vị đẳng cấp, MICC Group cho thấy khả năng triển khai các chiến dịch bán hàng bài bản, sáng tạo và hiệu quả trên quy mô lớn; cùng với đó là đội ngũ hơn 600 chuyên viên kinh doanh chuyên nghiệp, am hiểu thị trường và hệ thống văn phòng trải khắp.

MICC Group luôn nổi bật với triết lý hoạt động đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Không chỉ đơn thuần là bán hàng, MICC tạo dựng quy trình tư vấn sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ mang tính cá nhân hóa cao – yếu tố then chốt giúp đại lý này liên tục tạo ra những thương vụ triệu đô tại các dự án cao cấp.

Việc được chọn là đại lý F1 chính thức cho Vinhomes The Gallery Giảng Võ, MICC Group một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong, uy tín và sự tin cậy tuyệt đối từ chủ đầu tư.

Đây không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp của MICC Group mà còn là bảo chứng cho thành công của Vinhomes The Gallery trong bối cảnh thị trường đang quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm, cơ hội trở thành chủ nhân của những bất động sản thương mại giữa trung tâm Hà Nội càng trở nên đắt giá.

