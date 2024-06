Microsoft và Google sa thải hàng loạt nhân viên

Microsoft sa thải hàng trăm người ở đơn vị đám mây Azure

Microsoft đang cắt giảm hàng trăm việc làm tại đơn vị đám mây Azure của hãng, tờ Business Insider hôm qua (3/6) đưa tin. Động thái này của gã khổng lồ công nghệ nước Mỹ làm đẩy cao hơn nữa làn sóng hàng loạt đợt sa thải trong ngành công nghệ và truyền thông trong năm nay.

Người phát ngôn của công ty Microsoft đã nói với báo chí rằng: “Những điều chỉnh về mặt tổ chức và lực lượng lao động là một phần cần thiết và thường xuyên trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược cho tương lai của mình cũng như để hỗ trợ khách hàng và đối tác của chúng tôi”.

Động thái cắt giảm nhân sự mới nhất được đưa ra sau khi công ty Microsoft thực hiện vụ sa thải 1.900 việc làm tại Activision Blizzard và Xbox vào tháng 1 đầu năm nay. Các công ty công nghệ bao gồm Amazon.com và Salesforce cũng đã sa thải hàng trăm nhân viên vào năm 2024.

Lĩnh vực đám mây Azure của Microsoft đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của công ty vào AI và khả năng tiếp cận của hãng với các công nghệ đáng thèm muốn của nhà sản xuất ChatGPT OpenAI thông qua quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên.

Business Insider đưa tin, nhóm Azure for Operations and Mission Engineering là một phần của bộ phận có tên là Strategic Missions and Technologies (Nhiệm vụ và Công nghệ Chiến lược), được thành lập vào năm 2021 với nhiệm vụ tính toán lượng tử và không gian.

Ngoài ra, Microsoft đã bắt đầu tái cơ cấu bộ phận thực tế hỗn hợp của mình nhưng sẽ tiếp tục bán kính thực tế tăng cường của mình - HoloLens 2, người phát ngôn của công ty hôm qua đã tiết lộ như vậy.

Google cắt giảm ít nhất 100 việc làm trong bộ phận đám mây

Google thuộc sở hữu của Alphabet vừa mới sa thải ít nhất 100 nhân viên từ một số nhóm trong đơn vị đám mây của công ty, CNBC hôm qua (3/6) đưa tin.

Nguồn tin trích dẫn thư từ nội bộ của Google cho hay, các vị trí trong bộ phận bán hàng, vận hành và kỹ thuật, tư vấn và chiến lược "tiếp cận thị trường" nằm trong số những vị trí bị cắt giảm trong đợt sa thải lần này.

Người phát ngôn của Google cho báo chí biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng: “Chúng tôi tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của mình để đáp ứng các ưu tiên của khách hàng và tận dụng các cơ hội quan trọng phía trước”.

"Chúng tôi duy trì cam kết đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của mình và đảm bảo thành công lâu dài", người phát ngôn của Google nói thêm.

Thông tin trên được đưa ra sau khi gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại California sa thải một số lượng nhân viên không xác định ở các nhóm khác nhau vào tháng 4 để cắt giảm chi phí.

Google cũng đã sa thải hàng trăm nhân viên vào tháng 1 sau một loạt đợt cắt giảm việc làm gần đây trong ngành công nghệ và truyền thông khi các công ty phải vật lộn với tình trạng bất ổn kinh tế.