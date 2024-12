MIDORI PARK The GLORY tiên phong hiện thực hóa không gian sống "nhà như resort"

Một trong những dự án bán chạy hàng đầu thị trường Bình Dương

Sáng ngày 12/12, đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư Nhật Bản - Liên doanh H9BC giữa Becamex Tokyu và NTT UD Asia cùng tổng thầu Hòa Bình đã long trọng khánh thành MIDORI PARK The GLORY. Đây là dự án căn hộ chất lượng cao chuẩn "resort" tại TPMBD được bàn giao cho hơn 500 khách hàng đầu tiên đã tự mình nghiệm thu từng chi tiết trong căn hộ và sẵn sàng về nhà mới vào tháng 1/2025.

Với việc đi vào hoạt động, dự án sẽ làm khu vực sôi động và dự kiến gia tăng dân số 2,000 người. Khởi công cuối 2021, vượt qua Covid và suy thoái kinh tế, MIDORI PARK The GLORY được hoàn thành với chất lượng vượt trội, vươn mình trở thành dự án bán chạy hàng đầu khu vực nhờ uy tín của chủ đầu tư hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển đô thị Nhật Bản và hơn 12 năm am hiểu thị trường Bình Dương. Ông Hirata Shuji, Tổng giám đốc liên doanh H9BC cho biết, dự án The GLORY nhận được sự yêu thích của các khách hàng trong nước và nước ngoài đến từ nhiều yếu tố.

Là dự án mang phong cách home – resort tiên phong tại Thành phố Mới Bình Dương, dự án chung cư cao cấp 24 tầng có quy mô 992 căn hộ, tọa lạc trong tổ hợp khu đô thị vườn MIDORI PARK - không gian nhiều mảng xanh nhất nơi này. Với ý tưởng tạo nên "không gian sinh sống rộng rãi thích hợp với các gia đình trung – thượng lưu, nơi có thể dành thời gian thư giãn cùng gia đình", The GLORY được thiết kế bởi Công ty Fujinami nổi tiếng đến từ Nhật Bản, chăm chút từng thiết kế bên ngoài hiện đại với thác nước cao 12m nối liền hồ bơi tràn bờ với thiết kế xoắn ốc độc đáo rộng hơn 1.000m2 cùng với hơn 20 tiện ích nội khu, như hệ thống wifi đám mây ở khu làm việc công cộng, sân chơi tennis và khu vui chơi trẻ em...

Becamex Tokyu ký biên bản ghi nhớ với AEON Việt Nam về phát triển siêu thị thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương

Đặc biệt, đây là dự án đầu tiên của chủ đầu tư có kết nối mảng xanh thiên nhiên rộng lớn dài 300m ngay phía trước với các phân khu quảng trường trung tâm, sân chơi trẻ em, hồ cá koi... hứa hẹn là điểm sáng về đầu tư hay sở hữu trong phân khúc căn hộ cao cấp tại Bình Dương, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống kết hợp nghỉ dưỡng tại gia của thế hệ gia đình trẻ, chuyên gia nước ngoài tại nơi này.

Tầm nhìn chiến lược phát triển đô thị đáng sống bậc nhất khu vực

Cũng trong ngày 12/12, hai sự kiện lớn đáng nhớ cũng diễn ra. Becamex Tokyu ký biên bản ghi nhớ với AEON Việt Nam về phát triển siêu thị thứ 2 tại Thành phố Mới Bình Dương, sau siêu thị AEON đầu tiên đi vào hoạt động năm 2023. Becamex Tokyu cũng công bố khởi công hai dự án mới: SORA gardens III với 1.074 căn hộ hiện đại và MIDORI PARK The NEST cung cấp 972 căn hộ cao cấp. Các dự án này góp phần đưa Thành phố Mới Bì h Dương thành trung tâm đô thị sôi động, hiện đại, đáng sống bậc nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ.

MIDORI PARK The GLORY tọa lạc trong khu đô thị MIDORI PARK, nơi có hệ sinh thái mảng xanh phong phú tại Thành phố Mới Bình Dương.

Theo ông Hirata Shuji, Becamex Tokyu đặt tầm nhìn chiến lược mỗi năm sẽ liên tục cung cấp cho thị trường căn hộ là 1,000 căn, mở rộng các khu thương mại nhằm mục đích nâng cao giá trị khu vực sống để có thể có thêm nhiều dân số mới. Thành phố mới Bình Dương nổi bật với những lợi thế vượt trội, tạo nên sức hút lớn đối với cư dân và nhà đầu tư. Đây là khu vực sở hữu hệ sinh thái kinh tế sôi động với các trung tâm thương mại hiện đại, khu dân cư cao cấp và các khu công nghiệp lớn, mang lại cơ hội việc làm đa dạng cho cả lao động phổ thông và nhân sự trí thức. Không dừng lại ở đó, tốc độ đô thị hóa của Bình Dương còn dẫn đầu cả nước, với tỷ lệ đạt trên 85%, tạo điều kiện lý tưởng cho sự phát triển bất động sản và kinh tế đô thị.

Một trong những điểm nổi bật của Thành phố Mới Bình Dương chính là chất lượng không khí hàng đầu. Nhờ hệ thống mảng xanh rộng lớn như công viên trung tâm 75 ha, cùng các khu dân cư được bao phủ bởi thiên nhiên, cư dân tại đây luôn được tận hưởng không gian sống trong lành và dễ chịu. Đây thực sự là lá phổi xanh giữa lòng thành phố, mang lại sức khỏe và tinh thần thoải mái cho cư dân. Đặc biệt, nhịp sống yên bình tại đây trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào, náo nhiệt của các đô thị lớn, giúp cư dân dễ dàng tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Hơn 500 khách hàng đầu tiên sẵn sàng về nhà mới tại MIDORI PARK The GLORY vào tháng 1/2025.

Thành phố Mới còn là minh chứng cho sự quy hoạch hiện đại và bài bản, nơi mọi tiện ích từ giáo dục, y tế đến thương mại đều được tích hợp một cách liền mạch. Hệ thống giao thông với các tuyến đường rộng từ 6-10 làn xe, kết nối linh hoạt với các khu vực trọng điểm, giúp cư dân dễ dàng di chuyển và tiếp cận mọi dịch vụ. Các tiện ích văn hóa như trung tâm hành chính, WTC Tower và WTC Expo không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng sôi động, văn minh.

MIDORI PARK The GLORY cung cấp 992 căn hộ. Trong hình là hồ bơi 4 làn dài 50m chuẩn Olympic mang lại cho cư dân trải nghiệm bơi lội chuyên nghiệp

Cam kết phát triển bền vững, Becamex Tokyu tiên phong phát triển đô thị xanh với các giải pháp thân thiện môi trường như xe điện tự hành và hệ sinh thái không phát thải, đặt nền tảng cho một tương lai đô thị bền vững. Bên cạnh đó, Becamex Tokyu còn đặt trọng tâm vào phát triển bền vững thông qua các giải pháp thân thiện với môi trường. Từ hệ thống xe điện tự hành, xe buýt đô thị đến các hệ sinh thái tuần hoàn không phát thải, công ty đã cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng một môi trường sống xanh và bền vững. Đây không chỉ là bước tiến về công nghệ mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn dài hạn của công ty đối với tương lai đô thị Việt Nam.