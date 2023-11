Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh tăng cường, mưa lớn dồn dập quay trở lại miền Trung

Không khí lạnh tăng cường miền Bắc

Các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh kéo dài. Nhiệt độ thấp nhất trong những ngày qua tại các tỉnh miền Bắc giao động từ 13-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khá khô ráo, ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét. Hình thái này cùng với nền nhiệt cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ, độ ẩm không khí ở mức thấp khoảng 40-60% khiến thời tiết trở nên khá hanh khô. Cùng với đó, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại miền Bắc những ngày này khá lớn lên đến 10 độ, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân.

Vậy thời tiết ban ngày nắng mạnh, đêm và sáng trời rét tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc ban ngày nắng mạnh, đêm và sáng trời rét, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Ảnh minh hoạ.

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì thời tiết rét khô trong nhiều ngày tới.

Tuy nhiên từ đêm 22/11, một đợt không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống miền Bắc nước ta. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng và đêm trời rét.

Đợt không khí lạnh lần này chủ yếu làm thay đổi thời tiết ở miền Trung. Từ ngày 23/11 đến ngày 26/11, dự báo miền Trung có thể xuất hiện mưa một đợt mưa diện rộng.

Ở miền Bắc, không khí lạnh tăng cường sẽ tiếp tục kéo dài thời tiết hanh khô. Nhiệt độ ban ngày trong tuần này dao động từ 24-28 độ, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất từ 11-20 độ.

Nhận định xa, trong đó thời kỳ 10 ngày cuối tháng 11/2023, không khí lạnh hoạt động mạnh hơn trung bình nhiều năm; tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, sau đó khả năng cao các đợt không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ nay đến hết tháng 11, dự báo sẽ có nhiều đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Ảnh minh hoạ.

Mưa lớn quay trở lại Trung Bộ

Những ngày qua, thời tiết các tỉnh miền Trung dần ổn định sau đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng, với lượng mưa có nơi lên đến 1000mm. Đợt mưa lớn từ ngày 14-17/11 đã gây ra một đợt mưa lũ phức tạp tại các tỉnh miền Trung.

Tuy nhiên, theo thông báo từ cơ quan khí tượng, từ ngày 23 đến ngày 24/11 mưa sẽ quay trở lại Trung Bộ:

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 25-27/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Thời kỳ này tiếp tục là giai đoạn mùa mưa tại khu vực Trung Bộ, do vậy các đợt mưa lớn còn xuất hiện, đặc biệt khu vực Trung và Nam Trung Bộ, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá trên khu vực.

Người dân cần theo dõi các bản tin thông báo từ cơ quan khí tượng để có biện pháp đối phó với đợt mưa này.

Các tỉnh Trung Bộ vẫn đang trong giai đoạn mưa lũ. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đá trên nhiều khu vực.

Nhận định thời tiết tháng 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất trên 95%. Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Đáng lưu ý, trong mùa đông năm 2023-2024, không khí lạnh khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm; rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều . Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh đặc biệt trong những tháng chính đông.

Nhận định xa, đến tháng 3/2024, số ngày rét đậm, rét hại có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt rét đậm, rét hại có xu hướng không kéo dài.

Đồng thời, từ nay đến tháng 2/2024, thời tiết khu vực Trung Bộ sẽ còn nhiều ngày mưa rào và giông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.