Miền Bắc, miền Nam tiếp tục mưa lớn

Đêm qua (15/9), Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 15/9 đến 8h ngày 16/9 có nơi trên 100mm như Chiềng Bằng (Sơn La) 117mm, Bất Bạt (Hà Nội) 165.6mm, Thanh Thủy (Phú Thọ) 130.4mm, Mậu Đông (Yên Bái) 100.6mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 159.4mm.

Dự báo từ ngày 16/9 đến đêm 17/9, do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động trên Biển Đông kết hợp với gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngày và đêm 18/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 19/9.

Trận mưa lớn tối qua gây ngập úng sâu trên tuyến phố Lương Thế Vinh sáng nay (16/9).

Tại miền Bắc, Trung và Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo ngày mai, khu vực miền Bắc, Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối và đêm.

Sáng nay, lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh) và sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động (BĐ) 2, sông Thương (tỉnh Bắc Giang) đã xuống dưới mức BĐ2.

Dự báo ngày và đêm nay, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu tiếp tục xuống dưới BĐ2 và trên BĐ1, lũ sông Thương tại Phủ Lạng Thương, sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức BĐ1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, nguy cơ ngập lụt tiếp tục tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh/thành phố Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Thời gian nước rút ở vùng trũng thấp ven sông Bùi thuộc huyện Chương Mỹ từ 7-9 ngày, ven sông Tích khoảng 4-6 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ 1-2 ngày, sông Nhuệ từ 1-2 ngày.

Khu vực ngoài đê hạ lưu sông Hồng- Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài từ 3-4 ngày, đối với các vùng không chủ động tiêu thoát thì khả năng kéo dài hơn.